Cidadã denuncia ameaça a saúde pública

Exmo. Senhor

Dr. Pascoal de Apresentação

Director dos Cuidados de Saúde

São Tomé

CARTA ABERTA

Assunto: Reclamação de uma cidadã sobre uma situação de atentado à Saúde Pública.

Paloma Leize Lima Pires dos Santos, cidadã nacional, portadora do Bilhete de Identidade n.º 71349, emitido pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de São Tomé, moradora no Bairro da Quinta de Santo António, na rua confinante com a Estrada Nacional n.º1, em Água Arroz, no Distrito de Água Grande, vem pela presente suplicar e requerer humildemente a atenção de Vexa. para uma situação que em seu entender vai por em causa a saúde pública da sua família, em particular, e em geral dos moradores e transeuntes da estrada de Água Arroz.

A Câmara Distrital de Água Grande, tentou construir, em Novembro de 2013, um pequeno mercado, mesmo encostado ao murro de vedação da residência pertencente à sua família, no passeio virado para a via pública, do lado da Estrada Nacional nº 1, por cima do riacho que circunda o quintal da mesma residência em direcção à Quinta de Santo António. Nessa altura, a signatária contestou a decisão da Autarquia, perante várias instituições públicas, tendo a Direcção de Obras Públicas e Urbanismo (DOPU) considerado a mesma ilegal; A referida obra depois de ter sido suspensa, em conformidade com a decisão da DOPU, a Câmara abandonou o local dos trabalhos por vários meses; Na última semana, a Câmara Distrital de Água Grande, novamente sem consultar ou informar os proprietários da residência acima referida, decidiu reiniciar os trabalhos. A equipa de operários no local picou o murro de vedação do seu quintal, tendo construído outro murro colado ao mesmo. Procurando um esclarecimento de tal acto, foi informada pelos mesmos operários que a obra serve para colocar contentores de lixo no local e que a mesma foi ordenada pela referida Câmara Distrital; Tendo em conta que se trata de uma vedação privada, a signatária considera essa atitude da Câmara Distrital de Água Grande abusiva, ilegal e põe em risco a saúde pública, o seu bem-estar e da sua família, visto que a habitação está muito próxima daquela parte da vedação, expondo-os a uma infestação permanente de ratos, moscas e outros insectos, assim como a maus cheiros. Essa situação poderá se verificar, na medida que as nossas populações ainda não têm a cultura para o despejo correcto de lixo doméstico, atirando-o muitas vezes para o chão sem que estejam protegidos em sacos plásticos. De notar que esse lixo provém de várias origens, como animais mortos, excrementos humanos, etc. Além disso, as pessoas que usam a água do riacho e dependem dela no seu dia-a-dia poderão ter uma fonte adicional de poluição, uma vez que a Câmara Distrital pretende instalar os contentores mesmo por cima do riacho. Esperava-se que a Câmara Distrital de Água Grande fizesse um esforço para reduzir o lixo, a poluição e fontes de maus cheiros nas áreas residenciais, mas este gesto revela exactamente o contrário. Por outro lado, verifica-se o aspecto da segurança para a sua residência, uma vez que o murro levantado pela Câmara Distrital de Água Grande facilita a entrada de intrusos ao seu quintal, expondo-os a uma situação de risco a integridade física e patrimonial. Com a colocação de contentores no referido local, a Câmara Distrital de Água Grande, estará a tirar o seu direito e da sua família como cidadãos que são, em habitar num ambiente condigno e saudável onde se possa estar e respirar um ar desejável.

Nessa medida, vem rogar a atenção de Vexa. para que, dentro das suas competências, encete acções que possam cessar definitivamente esse acto que é contra a saúde pública e o bem-estar dos cidadãos.

São Tomé, 26 de Agosto de 2014

_________________________

Paloma Pires dos Santos

CC:

Presidente da Assembleia Nacional

Secretário-geral do Governo

Câmara Distrital de Água Grande

Imprensa Santomense