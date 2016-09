MLSTP: a nossa causa

STP é a razão de ser do MLSTP. A finalidade do Partido é pensar o país e agir para o bem deste e do seu povo. Sempre que tal acontece o Partido vê-se realizado e as pessoas bem o reconhecem.

É por aí que se compreende o percurso moderado do Partido que permitiu reforçar o patriotismo e imprimir reformas, que para a grande maioria, foram essenciais.

O Partido conquistou a independência nacional e para tal foi reconhecido como o único e legítimo representante do povo de STP. Vindo da comunidade internacional, tal reconhecimento acomodou no MLSTP a cultura de moderação que as posições integracionistas, pela via da federação, e de um radicalismo de esquerda, não favoreciam por não estarem adaptadas as exigências da época.

Por uma posição intermédia, entre a integração e o radicalismo de esquerda, o Partido começou por conduzir o país e o seu povo, enquanto frente revolucionária de forças democráticas anti-neocolonialistas e anti-imperialistas, através da orientação política que chamou de via não capitalista de desenvolvimento.

O Partido pôde assim adaptar-se as circunstâncias do mundo quando este era bipolar e também quando deixou de o ser.

Foi compreendendo o estado das mentalidades e produziu receitas teóricas com resultados práticos favoráveis ao envolvimento do cidadão e a instauração da democracia plural.

As adaptações empreendidas permitiram vantagens por onde se criaram bases para a sustentabilidade do progresso e do desenvolvimento, se não fossem as imprudências e os descuidos posteriores que provocaram a destruição e a reconversão dessas bases.

A passagem para o multipartidarismo fez-se sem uma transição suficientemente prolongada para o amadurecimento de todos aspectos da nova realidade.

Se noutras paragens tal passagem foi também relativamente repentina, pelo tipo de mentalidade, níveis de produção e o estado do conhecimento, a realidade de STP precisava de um período de transição devidamente preparado.

A insuficiente preparação da transição implicou desvios na ética, incluindo no MLSTP, que então se transformou em MLSTP/PSD.

Deixando de se ocupar directamente de uma parte considerável do interesse geral, o Estado passou a admitir e a permitir que cada um trate dos aspectos financeiros da sua própria subsistência. O espaço ficou aberto para a afirmação do mais forte. Este acaba por ser o mais endinheirado, sendo que por esta via lhe revém o poder, incluindo o poder público.

O equilíbrio que se rompe entre os indivíduos, pela diferença entre o rico e o não rico, só pode ser reposto através de instituições punitivas sólidas, operando com independência e imparcialidade, de modo que o mais forte não se arrogue em arbitrário para transpor os limites.

O equilíbrio entre os indivíduos supõe ainda que o Estado cumpra o dever de assegurar e regimentar a existência e o bom exercício de uma larga esfera de actividade económica, social, cultural e política para à todos garantir a satisfação dos fundamentais, como o emprego, a saúde e a formação.

Se o domínio do mais forte se afirma por falta de barreiras suficientemente elevadas e consistentes para contrariar a sujeição, esta vai-se alargando porque as necessidades dos indivíduos ampliam-se aumentando a pobreza e, daí, a disponibilidade para a dependência. Bastará então a simples percepção, mesmo nebulosa, do material financeiro para que as pessoas se disponibilizem a servi-lo e se aproximem daquele que o mediatiza.

É por aí que em grande medida se compreende as alianças tecidas no âmbito do Congresso do MLSTP/PSD de 2010 para compor a liderança que se formou e que noutras circunstâncias seriam impensáveis.

Por aí também se percebem as negociações que se impuseram para os compromissos dando lugar a liderança negociada no Congresso de 2011.

Pelas mesmos motivos se depreendem ainda as derrapagens ocorridas no último trimestre de 2014 tendo em vista a realização do Congresso de Janeiro de 2015. Os órgãos dirigentes do Partido aderiram maioritariamente a uma solução violadora dos Estatutos do Partido, para a organização da eleição do Presidente do MLSTP/PSD por métodos contrários aos então expressamente fixados nos Estatutos. A democracia interna saiu a perder. A moral também ficou ofendida na medida em que, a excepção do anterior Presidente do Partido que dignamente se retirou, todos os membros da liderança anterior, que perdeu as legislativas de 2014 como nunca antes o Partido perdera, compuseram a liderança saída do Congresso de 2015.

Pela sedução do material financeiro, sente-se a aceleração de um movimento centrífugo com origem no interior do Partido.

Estando na oposição, as orientações assumidas pela direcção do Partido vêm sendo para o desagrado do próprio Partido e para a satisfação do poder instituído. A oposição política tornou-se residual porque principalmente o MLSTP/PSD não a protagoniza suficientemente, alinhando-se nas posições do poder.

É preciso que se estanquem os desvios, prejudiciais para os interesses do Partido, e que se empreendam concertações internas para refazer a glória do MLSTP.

A soma das médias dos resultados obtidos, nas eleições legislativas e presidenciais dos últimos 6 anos, pelas diferentes correntes de opinião geradas no Partido, conferem ao MLSTP uma aceitação considerável, de 68,22% dos votos validamente expressos.

É caso para confirmar que a união faz a força. Unidas todas as componentes geradas pelo Partido, o MLSTP não perderá qualquer eleição.

Entre 2010 e 2016, a média de percentagem dos votos obtidos directamente pelo Partido é 28,13%. A média das percentagens dos votos pessoais do Pinto da Costa, entre as 1ª e 2ª voltas das presidenciais no mesmo período, é de 37,78%. O PEPS, força política dissidente do Partido nas legislativas de 2014, representou 2,31% dos eleitores.

É preciso inverter-se a tendência que tende a sugar o Partido da sua substância e imprimir-se uma dinâmica que reenvie para dentro do MLSTP todas as forças que dele directamente derivam. É por aí que as percentagens eleitorais maioritárias, matematicamente possíveis, podem se traduzir em realidades políticas objectivas.

É por isso urgente a abertura de um diálogo interno por onde tais forças encontrem o ambiente institucional propício ao estabelecimento de entendimentos sólidos que fortaleçam o MLSTP e que reforcem a democracia interna de modo que se repercutam nos órgãos dirigentes do Partido as correntes de opinião que nele existem.

Amaro Couto