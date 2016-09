Mau Demais

O Estado existe porque, entre outras coisas, é um mecanismo que garante a preservação da ordem e subsiste na sua identidade e unidade, porque envolve estabilidade, institucionalização e continuidade.

Qualquer pessoa com responsabilidades acrescidas na organização do poder na nossa terra, ou em qualquer outro país, deveria conhecer estas coisas básicas relacionadas com a vivência em comunidade.

Contudo, é impressionante a forma como alguns protagonistas políticos de S.Tomé e Príncipe fazem tudo o que está ao seu alcance, reiteradamente, para denegrir a imagem do Estado, que dizem representar, com implicações profundas na erosão das bases que garantem a sua estabilidade, institucionalização e continuidade.

Há sensivelmente um mês, toda a gente em S.Tomé e Príncipe assistiu, em direto, a um espetáculo, nunca visto, que mobilizou ministros, televisões nacionais e estrangeiras, Diretores de vários serviços do Estado, militância partidária afeta ao atual governo do ADI e anónimos, no porto nacional de S.Tomé.

O motivo era propício à festa: as autoridades de S.Tomé e Príncipe, em associação com as de Gabão, tinham aprisionado um navio espanhol que pescava nas nossas águas territoriais que, segundo estas mesmas autoridades, infringiu claramente as nossas leis nacionais e internacionais neste âmbito.

Toda a gente esfregou a mão de contente e só faltou mandarem foguetes para o ar para colorir ainda mais a festa. Assistiu-se, em direto, via TVS, a uma autêntica aula de direito internacional e ambiental, dada por um inspetor de pesca de S.Tomé, garantindo-nos da bondade, rigor e sustentabilidade da decisão tomada pelo governo nacional.

Passados, sensivelmente, sete dias, o governo Espanhol emitiu uma nota exigindo às autoridades nacionais que “libertassem imediatamente” o navio em causa sob acusação de pesca ilegal nas nossas águas.

O nosso governo, que tinha feito uma autêntica festa com a apreensão do referido navio, esfregando as mãos de contente com uma encomenda tão inesperada, garantindo-nos que a apreensão em causa tinha sustentabilidade jurídica e técnica, baixou as calças perante as ameaças espanhola e decidiu, de mansinho, como coisa que não era nada com ele, libertar o referido navio.

Este é o retrato fiel, e mais exemplar possível, da forma como certas decisões são tomadas na nossa terra. Não se passa nada de muito diferente nos outros ministérios o que tem contribuído para transformar o nosso país numa autêntica insignificância internacional. Ninguém nos respeita e creio mesmo que, lá fora, as pessoas e instituições, têm uma péssima imagem nossa como Estado soberano com instituições minimamente organizadas.

Depois deste episódio triste, pensei que a festa tinha acabado, pelo menos momentaneamente. Nada disso! O senhor primeiro-ministro resolveu, como habitualmente sempre faz quando tem pela frente um microfone, dar outro espetáculo mais deprimente ainda que o anterior.

O Tribunal Internacional de Haia que analisava uma queixa de Malta, a propósito de uma disputa que opunha este país ao nosso, relacionado com a apreensão pelo Estado Santomense do navio “Duzgit Integrity”, daquele pais, tornou pública a sua decisão judicial cujo conteúdo divulgado, esclarece, entre outras coisas, que S.Tomé e Príncipe tinha o direito de confiscar o referido navio, providenciar e tomar diligências jurídicas que garantissem a aplicação da lei nacional, embora tenha considerado que, nalguns domínios da aplicação da lei, se constatou o não cumprimento do princípio da proporcionalidade.

Mesmo não sendo um jurista de formação, não creio que haja nada de anormal neste processo, determinado pelo Tribunal Internacional de Haia, que envergonha, de todo, a nossa Justiça. Eu que costumo ser crítico de certas decisões judiciais e de comportamentos de alguns juízes tenho de reconhecer isto mesmo. E é bom reafirmar que a decisão nacional em causa foi judicial, como se faz num Estado de Direito Democrático, e não ao arbítrio da vontade de um governante qualquer.

O que ninguém compreende, todavia, é aquilo que o senhor primeiro-ministro, Patrice Trovoada, confundindo completamente as suas funções na organização do nosso Estado, (ele acha que o Estado é ele) decidiu fazer. Ele afirmou, após a decisão do Tribunal Internacional de Haia, que o “governo Santomense poderá vir a mover queixa-crime contra os eventuais responsáveis pelas vendas de combustíveis e cargas do navio “Duzgit Integrity” responsabilizando-os criminalmente”. Afirmou, também, que iria recorrer ao ministério público para dar conta da sua decisão de punir os responsáveis pela decisão em causa, tendo debatido, também, tal hipótese, com o atual presidente da república, Evaristo de Carvalho.

Ou seja, o primeiro-ministro achincalhou e humilhou, publicamente, com a sua decisão, os nossos tribunais e, mais grave ainda, colocou em causa a decisão tomada pelo mesmo ao contrário daquilo, aliás, que o próprio Tribunal Internacional de Haia concluiu. Isto é surreal! O senhor primeiro-ministro quer processar criminalmente um tribunal nacional que tomou a decisão de punir os responsáveis do navio “Duzgit Integrity” que, aparentemente, praticava uma ilegalidade no nosso espaço territorial marítimo, de acordo com a legislação nacional e internacional neste âmbito.

É a primeira vez, no mundo, pelo menos que eu saiba, que um primeiro-ministro de um país faz uma comunicação afirmando que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para punir os responsáveis da Justiça do seu próprio país pelo facto destes terem diligenciado, segundo o enquadramento legislativo prevalecente, em prol da aplicação da lei, em defesa dos interesses deste próprio país.

O senhor primeiro-ministro tem o direito de não concordar com as decisões dos nossos tribunais mas verbalizar, publicamente, esta discordância, e manifestar vontade de processar criminalmente os juízes que tomaram a decisão em causa, para além de configurar um desconhecimento básico no que se concerne à organização e separação de poderes num Estado de Direito Democrático, parece-me patético e humilhante para o nosso país. Como dizia um amigo meu: cada país tem os dirigentes que merece!

O mesmo primeiro-ministro que quer mandar prender os juízes nacionais pelo facto destes terem tomado a decisão que tomaram em relação ao navio “Duzgit Integrity”; baixa as calças, por outro lado, perante uma exigência do Estado Espanhol quando este manda “libertar imediatamente” o navio espanhol que, aparentemente, estava indiciado da acusação de pesca ilegal nas nossas águas.

O mesmo primeiro-ministro que, perante reclamação de fraude eleitoral denunciada pelos candidatos derrotados nas recentes eleições presidenciais, declarou-as, contudo, justas e livres, tendo em conta a decisão do Supremo Tribunal de Justiça; agora, pelo contrário, acha que os nossos juízes devem ser processados criminalmente pelo facto de terem criado condições judiciais para a apreensão do navio “Duzgit Integrity” e venda da respetiva carga, em benefício do Estado Santomense, tendo em conta a ilegalidade cometida nas nossas águas territoriais. Ou seja, para o senhor primeiro-ministro as decisões dos Tribunais nacionais devem ser respeitadas por todos só quando dá jeito que assim seja.

Tudo isto é mau demais para se assistir, impávida e serenamente, sem exprimir qualquer comentário. Afinal quem defende os nossos interesses, como comunidade? Que Estado é este?

Adelino Cardoso Cassandra