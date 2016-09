Tendo Cão Preferiu Caçar com Gato

Muito se tem falado sobre o discurso do senhor primeiro-ministro, Patrice Trovoada, em Francês, na recente Assembleia Geral das Nações Unidas. A discussão em causa ganhou contornos clubísticos dividindo os Santomenses, momentaneamente, em aqueles que acham que a iniciativa em causa foi boa porque proporcionou uma oportunidade ímpar para o senhor primeiro-ministro mostrar que sabe expressar-se em Francês e, por outro lado, outros alegam, em contraposição, que a Língua oficial do país é o Português e o senhor primeiro-ministro deveria falar nesta língua num palco com aquela grandeza.

Não me interessa, contudo, discutir os gostos ou preferências linguísticas do senhor primeiro-ministro, enquanto cidadão. Este é um problema dele. O que ninguém, todavia, ainda não questionou, é o que ganhou ou perdeu, eventualmente, o país, com a atitude do senhor primeiro-ministro. Isto é o que me interessa, como cidadão nacional.

Em primeiro lugar o país perdeu tudo, ou quase tudo, porque em vez de se discutir ou analisar, no contexto nacional e internacional, momentaneamente, o conteúdo e impacto do discurso do senhor primeiro-ministro que, aliás, ninguém falou sobre ele ainda, estamos a discutir os seus dotes ou preferências linguísticas, estendendo tais propósitos ao juízo popular, como coisa que isto é relevante para a nossa existência como comunidade.

Se perguntarem a qualquer cidadão Santomense, mais ou menos instruído, uma frase, um parágrafo ou uma ideia simples, relacionada com conteúdo daquele discurso, tenho dúvidas que alguém esteja em condições de o fazer. Todavia, se perguntarem a qualquer cidadão nacional em que língua foi feito o discurso do senhor primeiro-ministro, na recente Assembleia Geral das Nações Unidas, todos dirão que foi em Francês. É este o primeiro resultado negativo desta decisão do senhor primeiro-ministro. Para um país pequeno como o nosso, com uma diplomacia fraca e sem meios ou recursos, esta foi atitude pouco sensata e aconselhável politicamente.

Em segundo lugar não se pode andar a acusar a Guiné Equatorial, depois da sua adesão à CPLP, do fraco empenho e vontade desta na transformação do Português como Língua oficial e, no entanto, num palco desta grandeza, como é uma Assembleia Geral das Nações Unidas, fazer exatamente o contrário, voluntariamente, como contributo do país para a secundarização da língua oficial da referida organização. E é bom que se saiba que o Português, ao contrário de Inglês, Chinês, Francês, Espanhol, Russo e Árabe, não é a língua oficial das Nações Unidas, nem no seu secretariado ou como língua de documentação, e que existe consenso e praxe, no interior da própria CPLP, no sentido de criação de condições, paulatinamente, para a mudança desta realidade que passa, também, pelo uso do Português nestas reuniões. Não é por não saberem Francês, Inglês ou Espanhol, que todos os líderes ou protagonistas políticos da CPLP têm discursado em Português nestas Assembleias. Tínhamos que ser nós, como sempre, a romper com este consenso e praxe.

O próprio ex-presidente da república Portuguesa, Cavaco Silva, na 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas disse isto: «…O Português é um veículo de comunicação global e economicamente relevante, na qual se exprimem cerca de 250 milhões de pessoas da Ásia à Europa, da África à América na sua vida quotidiana. É também língua oficial e de trabalho em diversas organizações internacionais, nomeadamente em algumas das agências especializadas das Nações Unidas. A legítima ambição da CPLP é ver a língua portuguesa como língua oficial das Nações Unidas…»

Em terceiro lugar tenho dificuldades em compreender que alguém que deseja, e já manifestou esta intenção, apresentar uma candidatura ao secretariado desta organização, CPLP, na conferência de chefes de Estado e de Governo que se realizará proximamente, manifeste, pelo menos simbolicamente, uma atitude que enfraquece a referida organização, tendo em conta o conteúdo do discurso do ex-presidente da república Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, aparentemente em concertação com outros líderes da CPLP. É óbvio que, de ponto de vista estratégico, ninguém compreende esta situação depois do próprio primeiro-ministro, Patrice Trovoada, ter garantido que a candidatura nacional, neste âmbito, deveria acrescentar valor à referida organização. Provavelmente, a primeira pergunta que irão fazer, ao nosso candidato ou candidata ao cargo de secretário-executivo da CPLP será se a pessoa em causa expressa-se em Francês ou em Português como fez o seu primeiro-ministro na recente Assembleia Geral das Nações Unidas.

Tudo isto é muito mais importante, para o país, do que os dotes ou preferências linguísticas do senhor primeiro-ministro. É isto que nos interessa como comunidade de pertença. Ao expressar-se em Francês, numa Assembleia com esta característica, o senhor primeiro-ministro comportou-se como alguém que, tendo cão, preferiu, no entanto, caçar com gato desbaratando, contudo, o potencial de uma iniciativa que tinha tudo para dar certo. Agora, como presa, temos a única coisa que ficou desta atitude: em que Língua o senhor primeiro-ministro expressou-se na recente Assembleia das Nações Unidas?

Adelino Cardoso Cassandra