Sistema de Saúde São-Tomense – Desafios do presente e caminhos para o futuro

Breve nota: Este artigo não é escrito por um cidadão da oposição, nem tem o objectivo de colocar em causa o modelo de governação da atual titular da pasta. É escrito apenas por um estudante de políticas de saúde.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é um direito fundamental da pessoa humana reconhecido nas Constituições de vários países e deve ser assegurado independentemente da raça, da cor, da religião ou da ideologia política. Por ser um direito indispensável à vida, em todo o planeta a saúde tem sido constantemente objecto de discussão, o que demonstra que é importante delinear estratégias face a conjuntura económica mundial e ao surgimento de novas patologias.

Em São Tomé e Príncipe, são vários os desafios do nosso sistema de saúde. O primeiro prende-se com a sua insustentabilidade. É do conhecimento público que o nosso sistema, na globalidade, é financiado por fundos externos, que são cruciais para o desenvolvimento de políticas de saúde, perante a incapacidade do país de gerar riquezas que sustentem tais políticas. Face a isso, como criar caminhos para a sustentabilidade financeira do sistema?

Atendendo aos escassos recursos disponíveis, é fundamental procurar uma maior eficiência operacional, combater o desperdício como forma de evitar a necessidade de mais dinheiro para desenvolver o mesmo volume de atividade. Vejamos um exemplo.

Quando soa o alarme relativamente à falta de medicamentos no país, gera-se um clima de maior preocupação no Ministério da Saúde. Por vezes o abastecimento foi feito com a durabilidade de um ano, mas antes do prazo estipulado já não há medicamentos, ainda que os utentes não o tenham consumido de forma galopante. Por mais incrível que pareça, os enfermeiros têm medicamentos em casa que não existem nos hospitais. Fazem comércio domiciliar e dificilmente essas receitas entram nos cofres do Estado. Naturalmente, isso vai obrigar o Ministério a utilizar verbas para realizar duas vezes num ano o mesmo volume de atividade.

Outro factor de grande despesa é a evacuação internacional, que é talvez o que mais sufoca o nosso sistema. A evacuação de doentes para o estrangeiro constitui um grande fardo para o Estado são-tomense. É um processo que normalmente não gera consenso e é elevado o número de doentes que necessita de evacuação, ultrapassando por vezes a capacidade de resposta do país cooperante (Portugal).

Não é fácil escolher entre quem vive e quem morre, mas quando a sustentabilidade financeira do sistema não está assegurada, o risco é de não haver capacidade operacional para tratar quem realmente precisa. Há muitos “doentes sem doença” que são transportados para fora do país, cujo único objectivo é emigrar.

Dados do próprio o Ministério revelam que cada doente evacuado custa em média o que 65 cidadãos santomenses consomem internamente em saúde durante um ano. Portanto, se quisemos criar caminhos para a sustentabilidade financeira, a redução do desperdício é um objectivo primordial e deve indiscutivelmente fazer parte das primeiras linhas de preocupação de todos os ‘stakeholders’ no sector da saúde.

Os recursos humanos são o terceiro grande desafio. O nosso sistema sofre de um défice significativo de quadros especializados em determinadas áreas, que por vezes não conseguem responder atempadamente às necessidades dos cidadãos. Nota-se que o Ministério da Saúde, liderado pela Doutora Maria de Jesus Trovoada, tem procurado cada vez mais, mediante os seus recursos, organizar o sistema de saúde, vocacionando-o para dar resposta às reais necessidades dos utentes e zelando pelos princípios da qualidade.

Alguns exemplos de ações realizadas neste sentido são a recente introdução de triagem-prioridade de atendimento no hospital Doutor Ayres de Menezes, a inauguração da central de oxigénio, a modernização do banco de urgência, entre outras ações, que a meu ver só pecam por tardias.

Não obstante a fragilidade do sistema e os escassos recursos, a saúde pública de qualidade tem de ir mais longe. À luz de Donabedian, autor de diversos trabalhos no campo da saúde, a qualidade assenta em três critérios: estrutura, processo e resultado. A estrutura contém os recursos físicos, humanos, materiais e financeiros necessários para as atividades na área da saúde. O processo corresponde às atividades que envolvam os profissionais de saúde. O resultado é o produto final da assistência prestada, sendo a saúde a satisfação de padrões de expectativa.

Ora vejamos um exemplo. Sendo o resultado um dos critérios da qualidade e o produto final da assistência prestada, considerando a saúde a satisfação de padrões de expectativas, então, estamos longe de atingir a saúde pública de qualidade porque nos últimos tempos, aquilo de que a população são-tomense mais se queixa no sector da saúde é a má qualidade de atendimento por parte dos seus profissionais, com relevo para classe dos enfermeiros. Se partimos do princípio de que o utente é a parte mais importante da linha produtiva do sistema, os serviços de saúde terão de dispor obrigatoriamente de um Livro de Reclamações em seu pleno funcionamento.

Outro aspeto que merece atenção e que não está alheio a temática é a forma como a comunidade estudantil encara o curso de enfermagem no arquipélago: muitos tratam-no como um “centro de refúgio”, o que é inadmissível tendo em conta o grau de importância que a saúde assume nas sociedades contemporâneas. Assiste-se inúmeros casos de pessoas que fracassam numa determinada profissão, pessoas com curriculum liceal duvidoso, que optam por serem enfermeiras por entenderem que é o mais fácil.

Não basta querer ser enfermeiro, é preciso ter aptidão e gosto para desempenhar este trabalho. A profissão de enfermagem tem o compromisso selado com a saúde do ser humano, não admitindo falhas na sua prática. O enfermeiro tem um papel preponderante nos sistemas de saúde de todo o mundo, atuam como agente de promoção e manutenção da saúde da população. “Falsos enfermeiros” comprometem o sistema e põem em causa a segurança do paciente. O Ministério da Saúde deve rever a política do curso de enfermagem no país se quiser atingir os padrões de qualidade na prestação de cuidados de saúde. A população tende aumentar e a medicina também acompanha o ritmo de evolução. Urge, por isso, preparar e consolidar as características do nosso Serviço Nacional de Saúde, com vista a responder aos desafios do presente e do futuro.

É preciso criar mecanismos para inclusão do curso de enfermagem no ramo do ensino superior (licenciatura). Temos a Universidade Pública de São Tomé e Príncipe que pode funcionar em parceria com a Escola de Formação de Quadros da Saúde (EFQS), do Ministério da Saúde. Paralelamente, o país terá de dispor a curto prazo de um hospital de referência no quadro global africano, que esteja devidamente equipado com tecnologias de ponta, com meios de diagnóstico e de intervenção cirúrgica adequados, e que consiga atrair e reter um quadro clínico especializado e pronto a responder qualquer solicitação interna e externa.

Mais saúde para um melhor São Tomé e Príncipe.

29.09.2016

Silton Monforte