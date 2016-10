Irremediavelmente comprometido

Por incrível que pareça é o que parece estar a acontecer com a família social democrata santomense.

Com efeito, como compreender que mal saídos de um desaire eleitoral, independentemente das circunstância em que tal ocorreu , em que o sensato seria um cerrar de fileiras em torno do filho , neste caso o MLSTP, para que esse pudesse com segurança , confiança e tranquilidade encarar o futuro e dar a volta por cima, retornando as lides eleitorais com ganas e determinação, se opte por uma atitude autodestrutiva que não interessa a ninguém a não ser o poder totalista instalado do ADI ?

O que pode estar por detrás de tão incompreensíveis acções que insistem em estar de quando em vez, de volta, ao quotidiano político-partidário do Partido? Excesso de “zelo militante”? Ou será apenas a sede de poder que esconderá, na verdade, eventuais razões escusas e inconfessáveis?

Seja por que razão for, nada é mais autofágico que essas guerrinhas internas que se repetem ciclicamente a cada revés eleitoral.

Esquecem-se os camaradas, que a vida de um partido político é sustentado pelo respeito escrupuloso das regras estatuídas nos seusestatutos e também, por uma dinâmica coerente e actuante dos seus órgãos sociais.

Os insucessos de uma agremiação política não pode ser resolvida a toda e qualquer hora por apelos constantes a reestruturação dos seus órgãos, sob pena de perdurar no seu seio, uma permanente insegurança resultante de um eterno recomeçar.

As estruturas e os órgãos sociais de um partido devem ter vida própria, para que com o seu trabalho rotineiro se aperfeiçoe a engrenagem da maquina partidária e, com o passar do tempo,se adquira ou se acumule a experiencia necessária .

Não se pede ao militante que ele aplauda os seus dirigentes em todos os seus actos mesmo quando eles , numa primeira analise, nos pareçam ser os responsáveis ou os culpados da nossa derrota. O que se espera de um verdadeiro militante, é que as suas criticas e condenações sejam feitas para dentro do partido e sempre com o intuito construtivo, de forma a melhorar a performance desses dirigentes e com isso se alavanque a pertinente prestação partidária. Não existe sinal mais eloquente de fraqueza e inépcia , quando por não gostar do nariz do Presidente do Partido, se convoca um Congresso.

O Congresso é o órgão máximo de um partido e a sua importância é impar na vida social e orgânica do mesmo, a tal ponto, que a sua convocação, só é admissível e compreensível em casos de regularidade estatutária ou em casos excepcionais ou extraordinários de reconhecida e inevitável necessidade. O contrário, é banalização irresponsável da instituição aos olhos dos seus militantes , simpatizantes e opinião publica geral.

O que é ainda mais caricato, é que os protagonistas dessas acções sãoaqueles que irresponsavelmente não acataram as decisões do Conselho Nacional e que andam pelos cantos chorando pelo leite derramado e ainda outros que, directa ou indirectamente, contribuíram para a amputação do partido como seu dedo fraccionário e que hoje auguraram-se de heróis , num total desrespeito à vontade e opção da maioria esmagadorados militantes.

Convenhamos, é tempo de unir e não de rachar. Com essa atitude só estamos a contribuir para dar um balão de soro ede oxigénioao nosso adversário, que se encontra neste momento mais do que nunca abalado e completamente desvairado, com a critica situação económica e financeira do País, fruto de uma governação incompetente, baseada no populismo e que para o qual vem agora a procura de socorro e tabua de salvação.

Que socorro? Quais quê . Não pediu? Aguenta só.

Aurélio Martins