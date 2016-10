Patrice Emery Trovoada, de arguido a líder de poder absoluto em S. Tomé e Príncipe, é o trecho tirado do seu grande currículo vitae. Certamente que Patrice “arguido” é tanto ao quanto pejorativo, visto a dimensão e o poder que ele tem e implementa no país, e por isso, nunca fora ouvido ou julgado.

Foi-lhe criado apenas um heterónimo de “Patrice inocente”, para escamotear a consciência dos Santomense.

A justiça uma vez mais deu o ar da sua graça, fazendo os mais cépticos encararem a realidade de uma justiça injusta, que disfarça e esconde os maiores dilapidadores do património público. As leis e os Órgãos de Soberania ajoelharam-se aos pés do Trovoada, com medo que o fenómeno não venha pôr em risco o financiamento e o pão nosso de cada dia das instituições.

A oposição está a beira da trapalhada, tudo porque os líderes sentem-se desprovidos de ideias e políticas, capaz de contornar a propaganda, a promoção de incompetência e a falta de ideias que caracterizam o poder absoluto de Patrice Trovoada.

A petulância eufórica do Patrice Trovoada asfixiou a oposição, o Tribunal Supremo e Tribunal de Contas. As contas públicas vivem de aumentos de créditos proporcionados pelas viagens turísticas de Patrice Trovoada.

Hoje, tenho um orgulho tremendo na alma e expresso com convicção que o meu primeiro-ministro deveria ocupar a pasta de Ministro do Turismo, Propaganda e Desenvolvimento.

A incompetência teve o seu ponto mais alto, com a famosa remodelação governamental posto em prática por Patrice Trovoada. Estranho para um líder que obrigou todos os Ministros a irem fazer campanha, sob pena de irem para à rua, fazer o volte-face certamente para fazer alguns pagamentos das promessas eleitorais.

Em política, a culpa nunca morre solteira. Quarenta anos de Pinto da Costa, foram apenas justificação dos fracassos da família Trovoada, que por ironia do destino, também foram filhos protegidos e mimados no dito regime dos 40 anos.

A remodelação governará pouco mais de 25% por cento do fim da legislatura. Não é de estranhar essa aberração política de Patrice Trovoada? Não será uma forma clara de perder tempo e gastar o que o Estado não tem?

Será que o calcanhar de Aquiles e de bloqueios do desenvolvimento do país, foram os Ministros ou a petulância e as políticas demagogas do Patrice Trovoada?

A política de engodar o povo, não será eterna, e o primeiro-ministro tem provas disso e está se preparando para abandonar o navio quando vier o temporal. Mas não custa nada sonhar, porque cada um será julgado pelos seus atos.

Enquanto isso convivemos com um poder absoluto, num regime de autêntica ditadura e com a oposição que ainda não acordou do pesadelo das Legislativas de 2014 e Presidenciais de 2016.

Vamos aguardar para ver como fica!