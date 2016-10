Chuvas torrenciais, durante dias seguidos, provocaram cheias, enxurrada, transbordamento e inundação de uma parte significativa da cidade de Santo António do Príncipe e arredores, engolindo dezenas de casas e, consequentemente, tendo provocado danos materiais incalculáveis em centenas de pessoas que levaram uma vida inteira a trabalhar para adquiri-los, para além de estragos provocados nos campos agrícolas, nas estradas, pontes, sistema de abastecimento e distribuição de água, edifícios públicos, como o Hospital e Escolas, por exemplo, etc.

Foi uma autêntica catástrofe com consequências ainda imprevisíveis, num futuro próximo, na eventual manifestação e controlo de algum episódio epidémico relacionado com a contaminação da água e exposição das pessoas ao volume desta, ainda estagnada, em determinadas zonas do contexto regional.

O Príncipe convive bem com a chuva. Penso, mesmo, que a chuva é essencial para aqueles que nasceram ou vivem naquele pequeno território e representa uma dádiva para a comunidade local.

Há, entre os habitantes do Príncipe e a chuva, uma espécie de “contrato” tácito em que esta manifesta: nunca vos abandonarei, mas posso esquecer, de vez em quando, da quantidade da encomenda que vos envio.

Foi assim no 5 de outubro de 1973.É assim durante algumas temporadas em que ela aparece tímida e envergonhadamente provocando o desencanto dos nossos agricultores; e, volta a ser assim, neste 18 de outubro de 2016, em que ela decidiu manifestar a sua presença, mostrando toda a expressão e dinamismo dos seus músculos nos braços dos rios e ribeiras da nossa ilha, apertando com força a cidade de Santo António do Príncipe.

A população do Príncipe, tirando alguns excessos de exposição aos riscos, mediante uma catástrofe natural desta envergadura, portou-se de forma solidária, como sempre, para com aqueles que perderam os seus bens e viram as suas casas total ou parcialmente destruídas, ajudando no conforto psicológico das pessoas e restabelecimento da normalidade.

Membros do Governo Regional do Príncipe visitaram diversos lugares mais atingidos pela referida catástrofe, concederam entrevistas a órgãos de comunicação social, nacional e estrangeiros, manifestaram a sua solidariedade para com aqueles que foram atingidos pela mesma e disponibilizaram-se para criar condições, num futuro muito próximo, juntamente com a sociedade civil do contexto regional, que minimizem o desconforto físico e psicológico daqueles que perderam tudo nesta autêntica calamidade e, neste momento, faz-se, ainda, o diagnóstico, levantamento e controlo de todos danos.

Neste momento de dor e desalento, no Príncipe, o que se precisaria era de solidariedade de todos os cantos, dentro e fora do país.

É triste constatar, contudo, que de S.Tomé ou do atual governo central e outras instituições da república, não tenha chegado nenhum sinal de solidariedade, público ou privado, que eu tenha conhecimento, perante a manifestação de uma catástrofe desta envergadura numa parte do nosso contexto territorial, ao contrário daquilo que se verificou com representantes de alguns países ou entidades estrangeiras ou com simples cidadãos nacionais que se encontram no país ou no estrangeiro.

Isto diz muito da qualidade, política e institucional, daqueles que nos representam, neste momento, nas mais altas esferas do Estado central e explica, em parte, o abandono que o Príncipe foi votado durante muito tempo e se prepara para acentuar se, entretanto, não caminharmos para o maior aprofundamento autonómico.

As entidades políticas em S.Tomé têm que decidir: não podem estar a impedir, constantemente, as mais variadas vertentes de aprofundamento autonómico regional e, em contrapartida, manifestarem um antagonismo predatório insensível, incompreensível e paralisante, mediante a manifestação de uma catástrofe natural desta envergadura que exigiria a mais alta solidariedade política, institucional e de outra natureza.

É este, infelizmente, o “contrato” que temos com o Estado ou governo central: quer na bonança ou na desgraça, nenhuma solidariedade!

Esta catástrofe natural que se abateu sobre o Príncipe, neste momento, que é uma autêntica desgraça, e todo o processo de preparação e instalação do cabo de fibra ótica, no contexto nacional, excluindo-se o Príncipe, no entanto, deste propósito, que, todavia, representa uma bonança para quem vive em S.Tomé, configura a manifestação do conteúdo do “contrato” que existe, neste momento, entre o governo regional do Príncipe e o Estado ou governo central.

É bom que, no Príncipe, as pessoas comecem a interiorizar, apesar de alguns avanços conseguidos ultimamente no contexto regional, nos mais variados domínios, o conteúdo deste “contrato” que temos com o Estado ou governo central. Como cidadão de S.Tomé e Príncipe e natural do Príncipe isto não me interessa!

Prefiro o “contrato” que temos com a chuva que, apesar de transtorno, desalento e dor que provoca, nalguns momentos, como o atual, nunca nos faltou com a sua presença e manifestação no contexto regional.

Adelino Cardoso Cassandra