Porquê que eu vim estudar na Rússia ?

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ministerio da Educacão da Federacão Russa

РОССИЙСКИЙУНИВЕРСИТЕТДРУЖБЫНАРОДОВ

Universidade Russa de Amizade entre os Povos

Факультет-«Филологический»

Faculdade-«Filologia»

Кафедра-«Интегрированных Коммуникаций»

Departamento-«Integracao de Comunicacao»

Работапопратике-«Trabalho Pratico»

Студент 1 курса Гр-фсб 13:Де Ассунсау Жозе Лайме

Estudante 1 curso grupo-fsb:13 Laime de Assuncao Jose

Студ.билет -1032145571

CartaoEstudantil-1032145571

Страна:Сан-Томе и Принсипи

Pais: Sao Tome e Principe

МоскваОктябрь2016

Moscovo Outubro de 2016

RUSSIAN PEOPLES FRIENDSHIP UNIVERSITY«RUDN»

Historia porquê que eu vim estudar na Russia

Chamo-me Laime de Assuncao Jose, nascido em dezasseis de Novembro de 1991 na cidade de Sao Tome. Nasci numa familia pobre e numerosa e de poucos recursos economicos e financeiros,obrigando desta forma a minha mae a trabalhar forcadamete para sustentar a familia,uma vez que a mesma nao tinha qualquer apoio do marido ou do Estado Santomense.

Contudo, encontro-me a viver e a estudar na Russia«moscovo» mas concretamente na Universidade Russa de Amizade entre os povos no segundo ano do curso de publicidade e relacoes publicas.

Todavia, a vida estudantil em moscovo como em qualquer parte de mundo e muito deficil em detrimento da situacao politica, economica,financeira,social bem como climatica do pais,por conseguinte, a Russia«moscovo»nao foge a regra.

Eu vim para Russia aproximadamente a dois anos atraz concretamnete em 12 de Novembro de 2014 com o objectivo de dar continuidade aos meus estudos.No entanto, apos minha chegada na russia sobretudo em moscovo posso dizer que a primeira vez que pisei no territorio russo por um lado foi muito extranho ,uma vez que fazia muito frio e eu nao possuia nenhum casaco de frio e tinha muitas dificuldades em respirar obrigando-me a entrar rapidamente no carro.Contudo,o primeiro dia e os dias seguintes foram muitos deficeis uma vez que na epoca nao sabia nem dizer um« ola» em russo e tudo era muito estressante « as pessoas e os comandantes dos blocos,os vizinhos dos quartos bem como viver tres ou quatro nos quartos, as consultas de clinicas bem como os primeiros dias semanas e meses de faculdade de lingua russa».

Por outro lado, havia muitas coisas interessante como pela primeira vez na vida tinha vido a neve a cair proporcionado o gelo algo que no meu Pais nao se ve,por conseguinte, a outra coisa era a famosa praca vermelha que sempre um dia queria conhecer assim como os museus russos.

Todavia, acho que a minha vida como estudante em moscovo e muito boa mesmo apesar das deficuldades financeiras que enfrento assim como na universidade devido a lingua russa.

Contudo,penso que a Russia e um bom Pais para viver e aprender e ainda considero que pra quem quer aproveitar em termos de educacao assim como na outras areas penso que a russia tem muito a oferecer.

Certamente que o ingresso de qualquer aluno numa universidade e um processo bastante dificil em detrimento de factores economico e financeiro que em determinado sentido condiciona o mesmo. No entanto, falando especificamente ao meu respeito posso dizer que, a minha vida como estudante no meu Pais era muito deficil pra mim bem como para os meus familiares sobretudo a minha mae que arcava com todas as consequencias e despesas da universidade.Por conseguinte, em determinado momento da minha vida sentia muito mal com isso, uma vez que a minha mae ja era uma mulher com um pouco de idade avancada.

Entretanto, muitas vezes tinha esperanca que depois do termino do meu curso profissional na area de tecnico de servicos juridicos na escola profissional de Agua-Grande em Sao Tome e Principe, acreditava que poderia encontrar um emprego na referida area e poder prosseguir meus estudos na Universidade Publica de Sao Tome e Principe,podendo desta forma assumir todas as minhas despesas universitarias e desta forma livrar os meus familiares inclusive a minha mae destes gastos ,mas contudo, nao foi isso que aconteceu.Nesta optica e de ressalvar que muitas vezes tambem concorri para conseguir a bolsa interna do Estado para que eles pudessem assumir as minhas despesas universitarias,mas nunca cheguei a ser selecionado nestas bolsas internas.

Nesta ordem de ideia, digo que por etes e outros motivos,inclusive o motivo financeiro decidi entao concorrer para bolsas externas, uma vez que tambem fiz parte de elenco dos alunos que tinham terminado o curso com uma media superior a quinze valores. Neste sentido, posso salientar que concorri a bolsas de estudos nomeadamente pra Russia,Portugal,Franca e Morrocos bem como concorri pra vagas de bolsas pra Brasil no sentido de sair de Sao Tome e Principe.

Por conseguinte, posso dizer que entre todos esses paises que concorri pra prosseguir os meus estudo superiores,desejava mesmo estudar num pais de lingua extrangeira como a Russia, Franca ou Morrocos, uma vez que queria experimentar algo de novo estudando numa lingua extrangeira.Felizmente ou infelizmente foi selecionado pra estudar numa das potenciais mundiais como a Russia e numa das melhores universidades da Federacao da Russia bem como ao nivel mundial «UniversidadeRussa de Amizade entre os Povos (RUDN)».

23 de Outubro de 2016

Autor :Laime de Assuncao Jose

Residencia:Moscovo«Russia»

Tel:+79663359444