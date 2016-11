O Dito do Desdito ou do Interdito

Compatriotas, leiam os seguintes excertos: «As contribuições dos nossos parceiros, algumas falharam»; «Saímos de um período eleitoral relativamente longo»; «Reflexos também a nível das nossas relações económicas e comerciais com eles, nomeadamente algumas situações que surgiram no país, relativamente a circulação de divisas e de capitais. Todos esses elementos levam a algumas dificuldades nomeadamente na arrecadação de receitas»; «Agora… que a situação está difícil está.»; «O importante é que a situação está controlada. Temos um programa com o FMI, estamos a ser seguidos e controlados e não há razões para pânico»; «Temos que fechar algumas torneiras, as poucas que ainda pingam», avisou, para depois ditar a sentença. «É preciso um pouco mais de sacrifício» «Vamos tentar ultrapassar esta fase difícil dentro de 1 a 2 meses».Riam. São palavras do senhor Patrice Trovoada.

Caros leitores, a semelhança não é uma realidade apenas na esfera política, mas sim, em toda vida em sociedade. É na semelhança que as representações ficam conhecidas, e uma vez sendo comparadas, analisadas e combinadas é que se criam as identidades. A semelhança também se apresenta como ponto positivo no sentido de que, quem se assemelha, desfruta de uma forma de conhecimento. Num contexto político, o “parecer diferente” pode significar o “ser igual” por meio de uma maquilagem ideológica. Diante de tais reflexões é preciso reflectir se a semelhança não é esse monstro, por qual motivo ela é vista com olhos tão ruins? A resposta pode ser simples. Em tempos de controlo a sociedade tem confundido a extração da ideia essencial com a cópia fiel. A história de um país, por exemplo, exige que qualquer indivíduo obedeça a um discurso-padrão, pois, o cenário mundial já nos mostrou que quando há uma desconstrução discursiva muito abrupta, o fim, pode ser uma guerra ou uma dissonância ideológica mundial.

Nesse sentido parece haver um aparente paradoxo no caso citado, isto é, enquanto São Tomé e Príncipe enfrenta uma das mais altas taxas de desemprego de sua história, um candidato à reeleição (!) prometia que iria acabar com o desemprego. Mas o desemprego que ele prometia acabar, tinha sido deflagrado na primeira gestão de seu governo e o mais engraçado é que a máquina administrativa na sua totalidade foi utilizada para pintar um quadro diferencial da situação, mostrando que isto era apenas um período de transição, de ajuste para que o plano real se consolidasse na segunda gestão. Mas a verdade é que entre o final de seu primeiro mandato e começo do segundo, o país registrou o recorde histórico de falta de emprego e desta forma, o discurso declarado foi tão bem articulado e veiculado pela equipa governamental e pela comunicação social, ao seu completo serviço. Fazendo revés ao nossa memória, me desculpem trazer recordações doridas, com tudo isso, conseguiu reeleger-se (!?!) com 50,1% dos votos na segunda volta. Desconsiderar ou ignorar este processo é querer começar outra história (!) ou contar uma história diferente (!) utilizando-se uns óculos de lentes cor-de-rosa, é afirmar “inocentemente” que um gato que brinca com um novelo de lã não o tornará intrincado.

Entretanto, com o passar do tempo, tomando-se partido em benefício desses “poucos” ocorre à negação das premissas idealistas e a incorporação e materialização dos pressupostos do Príncipe de Maquiavel, como direitos inalienáveis de governante. Ora, a mudança de discurso do antes e depois é deixada na avenida de Vidjá Ubuê Bô, com entroitos a começar pelo título heróico do livro: “Sacrifício e a reconstrução da democracia em STP”. É interessante se observar que pelo menos o título é coerente com a realidade sócio-económica do país do autor e sobre o objecto de interesse do mesmo, cuja incorporação da visão neoliberal de anteriores gestão não pode ser objecto face à explicitação difundida pelo próprio governo e seus partidários, como o grande momento do apocalípse do também chamado país real, como verdadeiro marco do milagre africano. Nesse sentido há que se entender melhor o governo Trovadista por ele mesmo, isto é, a partir de seu próprio discurso, especificamente, acerca das principais linhas de acção ministeriais e sectoriais e as respectivas formas de fomento.

Para sermos donos do nosso próprio nariz e do nosso futuro, temos que ser capazes de definir com clareza o que queremos ser como sociedade, como nação e como democracia, e, sobretudo, como vamos realizar o que queremos.

Caros leitores, estão, certamente, de acordo comigo que queremos uma sociedade mais solidária, justa e livre das inseguranças económicas e sociais que infelizmente nos tem sido negado. Queremos uma nação unida para trabalhar, crescer e eliminar as brutais desigualdades sociais nacionais, com cidadãos aptos a resolver seus próprios problemas e, assim, ajudar a resolver os do país.

Nós agouramos uma nação soberana, com fronteiras seguras e uma política externa competente para defender os nossos interesses em benefício do nosso povo. Pretendemos uma democracia consolidada, em que todos os são-tomenses exerçam plenamente a sua cidadania, com imprensa livre, independente, sem tutela extrovertida do Estado sobre a sociedade, com dirigentes e partidos políticos capazes de exercer com firmeza e probidade a vontade política de que forem investidos.

Estamos sempre esperançosos por um projecto de desenvolvimento que apresente respostas ao presente e futuro desafios do país como Estado e Nacão soberana. Não queremos uma resposta tecnocrática, fria e mal acabada. Mas sim, competente, com resultado – aberto a novas contribuições – de um esforço colectivo de repensar em STP, num ângulo democrático e social, ouvindo a sociedade e procurando responder os seus anseios.

Caros leitores, mas o que de facto se tem constatado nestes últimos dias foi uma negação, não “dialéctica”, mas totalmente autoritária no sentido positivista mais aprofundado, pois embora suas justificativas tentassem explicar o quadro de dissabor económico e estrutural do país, suas acções denunciavam o oposto, ou seja, ‘tertius gaudet’ de grupos empresariais, deambulando privatizações de estatais sem uma consulta mais acurada da população ao nível de propósitos, retornos e investimentos a partir de indeterminadas verbas angariadas. O quadro acima é apenas uma pequena ponta do “iceberg” da condução desse governo, que mais do que nunca se caracterizaria, desde o primeiro mandato, com uma grafognosia e prática mordaz, arrogante e mendaz.

Percebe-se ao longo desta gestão, que o neoliberalismo do proclamado glorioso Dubai não se trata apenas de uma instância teórica e destituída de aplicação, muito pelo contrário a adesão explícita a este ideário se faz sentir pelos compromissos assumidos com os organismos internacionais (BM, FMI) e a operacionalização dos mesmos, sentidos concretamente pela população são-tomense, que ainda com o som ritmado do Fegúla Dançu nutre promessa de contenção da inflação e com ganho real do salário, iriam contribuir para a inauguração de sua hipotética segunda eleicão..!

Seria consensual, na minha opinião, se as metas propostas do governo fossem os pontos fundamentais para resgatar a imensa dívida social de São Tomé e Príncipe. É preciso combinar acções imediatas e reformas profundas. Tudo para garantir condições de vida digna para o mais humilde cidadão deste país. Mas será impossível garantir os avanços sociais se não formos capazes de definir e levar adiante um novo projecto para este país, que combina desenvolvimento com justiça social, crescimento com melhores salários, progresso com liberdade de expressão e manifestação, saúde e educacão gratuita e contínua. Chegou o momento de colocarem as pessoas em primeiro lugar. unir São Tomé e Príncipe, travar a inóspita peeira e tresmalhada social. Já é tempo para se inaugurar um país melhor e mais justo conforme o prometido – o doce Dubai.

Neste sentido, embora os discursos, à semelhança dos anteriores, explicitem até a preocupação com o bem-estar social, o que vai predominar nas economias é exactamente a ortodoxia neoliberal por meio do controlo social, expansão do capital, mercado abundante de mão-de-obra (neutralizando as acções sindicais), medidas que não atenuam ou deixem de enfatizar o pleno emprego, concessões fiscais àqueles que detêm o capital financeiro e a contínua politização dos sectores da administração pública estatal.

E é a partir desta perspectiva que se debruça o governo do senhor Patrice Trovoada, como tem sido constatado nos tópicos apresentados. Entre as palavras e as acções pode ou não haver lacunas, pode ou não haver intenções implícitas e/ou explícitas; o facto é – sendo verdade – que em determinado momento o que está oculto pode desvendar-se e desvendando-se serão iniciadas leituras distintas aproximando a comparação do discurso à sua operacionalização, o dito do desdito ou do interdito.

E, assim vai a governacão da amada terra da poetisa Alda do Espírito Santo! Que Deus do alto e todos os Santos, tenha piedade de nós..! A ver, vamos.

São Tomé, 01 de Novembro de 2016.

Júlio Neto