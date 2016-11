O Sacrifício

Patrice Trovoada decidiu que os Santomenses deveriam fazer, a partir de agora, alguns sacrifícios, tendo em conta a situação difícil, que o país atravessa, momentaneamente. Todavia, qualquer cidadão minimamente informado, sem quaisquer atributos de vidente ou especialização em economês, poderia antecipar este quadro negro que o país viverá no futuro, tendo em conta o percurso medonho que o país fez, sobretudo, nos últimos dois anos.

Não sendo economista, nem de perto nem de longe, fui alertando, em vários artigos de opinião, para as consequências do caminho de aventura que o país decidiu trilhar sob aplausos e encorajamentos de muitos supostos analistas, comentadores e economistas encartados, derretidos que estavam, como cera no fogo, perante a imagem implacável e sedutora do Messias.

A contratação em massa, de apaniguados, para a administração pública, pagos a peso de ouro, passando pela construção de “campos de futebol”, em todos os distritos do país, que hoje se encontram praticamente abandonados, até o cortejo do célebre orçamento do cidadão e outras maravilhas messiânicas, como, por exemplo, o empréstimo sigiloso de 30 milhões de dólares, que ninguém sabe, até hoje, para que serve, contribuiriam, cumulativamente, para a situação presente do país. O único resultado desta autêntica aventura foi a consolidação, no país, do poder absoluto por parte do ADI. Evaristo de Carvalho foi, neste contexto, sem culpa própria, muito provavelmente, o presidente mais “caro”, para o tesouro público, em toda a história do país.

Tudo isto, para um país que não produz quase nada, com uma economia frágil e que sobrevive através de doações e empréstimos, foi uma autêntica aventura. O resultado chegou agora e obrigou o senhor primeiro-ministro a dizer o que disse relativamente ao sintoma de crise e sacrifícios que, segundo as suas palavras, o povo terá que fazer proximamente.

Segundo o próprio: <… a situação está difícil, algumas contribuições dos nossos parceiros falharam, e saímos de um período eleitoral relativamente longo…>. Posteriormente afirmou que <…o importante é que a situação está controlada. Temos um programa com o FMI, estamos a ser seguidos e controlados e não há razões para pânico...>. Por fim rematou que <…vamos tentar ultrapassar esta fase difícil dentro de 1 a 2 meses…>

Só vejo enigmas nestas expressões utilizadas pelo senhor primeiro-ministro, Patrice Trovoada, para pedir sacrifícios aos Santomenses e, como cidadão, gostaria de ser profundamente bem informado pelo meu governo mediante uma situação tão séria como esta. Esta não é uma situação privilegiada para truques, enigmas ou jactâncias comunicacionais.

Em primeiro lugar, se a situação em causa tem âmbito restrito, relacionado com contribuições pontuais dos nossos tradicionais parceiros que, no entanto, falharam, e decorrem, também, de um longo processo eleitoral que o país atravessou, não percebo a sua associação avulsa e descontextualizada, com uma hipotética intervenção por parte do FMI no país cujo âmbito requereria uma ambição mais estrutural.

Em segundo lugar, se o problema em causa implica a intervenção do FMI, tendo como suporte a resolução de um problema estrutural, como é que o âmbito da sua resolução pode ser de 1 a 2 meses? O povo vai ter que fazer sacrifícios durante 1 a 2 meses? Ou, ao contrário, após a resolução do problema, em 1 a 2meses, o povo fará sacrifícios posteriores?

Como cidadão, assusta-me a leveza, a irresponsabilidade e caricaturismo com que o senhor primeiro-ministro aborda questões tão importantes para o futuro do país comprometedor das condições de vida de milhares de pessoas na nossa terra.

Onde estão os resultados fabulosos de STP in London 2015 que iriam contribuir para a transformação radical da história económica do país e mobilizar financiamentos que pudessem contribuir para salvaguardar as atuais fragilidades do país? Saltámos, rapidamente, de um sucesso estrondoso e tantas vezes verbalizado, por parte do senhor primeiro-ministro e seus colaboradores, relacionado com a mobilização de financiamento estrangeiro para o desenvolvimento de uma agenda de transformação de S.Tomé e Príncipe, no âmbito de STP in London 2015, para o pedido de ajuda ao FMI e consequente sacrifício do povo. É obra!

O mais absurdo, contudo, é que alguns analistas e defensores desta carneirada irresponsável já vieram ao terreiro absorver o senhor primeiro-ministro afirmando que este tem toda a razão porque os problemas relacionados com o hipotético sacrifico que os Santomenses têm que fazer estão relacionados com as taxas de juro norte-americanas e do Banco Central Europeu e, até, do Brexit, decorrentes da exposição e vulnerabilidade do país aos choques em causa. Todavia, fica esta questão: se o nosso problema é, de facto, este, como poderá ser resolúvel durante 1 a 2 meses?

É caso para dizer: com amigos destes, o senhor primeiro-ministro não precisa de oposição nenhuma.

Adelino Cardoso Cassandra