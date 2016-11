Elogio do Imbecil

Li, há tempos, um livro, do escritor Italiano Pino Aprile, cujo título aproveito para este artigo e cujo o conteúdo deveria servir de reflexão para todos os Santomenses tendo em conta o momento crítico que o nosso sistema político atravessa.

Muito recentemente, depois de publicitação atempada e desnecessária de uma hipotética remodelação governamental por parte do senhor primeiro-ministro, que deixou todos os ministros em banho-maria e com os nervos à flor da pele, soubemos, mais tarde, que os ministros que saíram posteriormente do governo, fruto da anunciada remodelação governamental, eram, aparentemente, os mais aptos e preparados para as funções que ocupavam e tinham um currículo que poucos, no seio do referido partido, poderiam almejar. Contra todas as expetativas, o senhor primeiro-ministro decidiu trocar os poucos “bons” que tinha no seu governo por “remediados”. É um direito que lhe assiste, como chefe do referido governo. O único problema, contudo, é que passamos a ter um “governo de remediados” para tratar de problemas cada vez mais complexos numa sociedade que se afunda, todos os dias, na mediocridade.

Patrice Trovoada trata os mais capazes e inteligentes da nossa terra, como subversivos a abater, para ampliar o seu projeto de poder absoluto que pretende conquistar e manter. Como é óbvio, em qualquer sociedade, são os mais capazes, inteligentes e audazes os que se preocupam em debater e discutir as regras e decisões, antes de as aplicar; ou, em alternativa, são os mesmos que são mais capazes de impedir a materialização destas mesmas decisões, caso não concordem com os propósitos ou suas consequências nefastas. Agostinho Fernandes, Carlos Gomes ou Salvador dos Ramos faziam parte desta estirpe e pagaram um preço alto por tal “atrevimento”. Só posso manifestar-lhes a minha solidariedade e desejar que mantenham este espírito subversivo em prol da construção de uma sociedade mais tolerante e democrática no futuro.

Neste caso concreto, não podemos concluir que se tratou de uma remodelação governamental mas, sim, de uma autêntica purga no seio do referido governo com a finalidade de eliminar aqueles que ousavam pensar com a sua própria cabeça em prol da eficiência do próprio governo e, consequentemente, da resolução dos imensos problemas que o país apresenta. Percebe–se, pois, a incompreensão generalizada, tanto no seio do ADI como em sectores populacionais consideráveis, relativamente ao facto em causa.

Um governo da república não é um grupo de amigos cujos elementos têm de andar a agradar sistematicamente o chefe do referido grupo, tratando-o como um rei, devendo a maioria dos mesmos permanecer expostos ao exercício de humilhação, pública ou privada, perante a imagem do tal rei, em detrimento do desenvolvimento das funções que têm de desempenhar com zelo, dedicação e exemplaridade.

Como sugere Pino Aprile no seu livro <…o poder de uma organização será tanto maior quanto maior for a quantidade de inteligência que conseguir destruir…>. É este o processo ou a receita, infelizmente, que o país está a seguir, com consequências dolorosas num futuro não muito longínquo.

Só assim se compreende, também, com todo o respeito pela pessoa em causa, a escolha de Evaristo de Carvalho, por parte de Patrice Trovoada, para a presidência da república, apesar do próprio ter anunciado, anteriormente, que, tendo em conta a sua idade, se achava, não qualificado para tais funções. Provavelmente, o país deixou de ter um qualquer “bom” presidente da república para passar a ter um “remediado” presidente da república, num contexto político e social onde as dificuldades se avolumam todos os dias.

Com o processo de mercantilização da democracia em curso, existem forças subterrâneas, patrocinadas ao mais alto nível, no interior e exterior do país, cujo objetivo é enfraquecer ou mesmo aniquilar os indivíduos mais brilhantes, notáveis e inteligentes da nossa terra em prol da disseminação da mediocridade.

O caso que opôs, em Tribunal, Filinto Costa Alegre e um medíocre sindicalista, de nome Kauíque (tendo este sido condenado), a mando de um Messias qualquer, para denegrir a credibilidade política, social e ética daquele, com a finalidade do mesmo não ter condições para se candidatar ao cargo de presidente da república, é uma clara manifestação de “destruição” de inteligência e/ou notabilidade de alguém com a finalidade de fazer prevalecer ou disseminar a mediocridade no país. É, também, por isso, que, contra todo o ruído que se ouviu, relacionado com a nomeação do tal Kauíque como membro do Conselho Superior de Imprensa, não achei anormalmente estranha tal nomeação porque tudo isto faz parte do sistema vigente.

Não creio que em nenhum outro governo da república, se excluirmos o regime anterior, logo após a independência do país, por escassez de quadros formados naquela altura, o país banalizou tanto a aposta na meritocracia em detrimento da mediocridade e, para tal, basta ver o papel e currículo, profissional e ético, de alguns franco-atiradores ao serviço do ADI e, especialmente, de Patrice Trovoada, prontos que estão a fazerem tudo em prol da defesa do mesmo em troca de um cargo governamental, de assessoria ou eletivo.

Ou seja, enquanto os “bons” e subversivos são marginalizados e ostracizados por não desistirem de ser o que são; por outro lado, a lista de candidatos que se dispõem a engrossar a fileira da imbecilidade, tende a aumentar todos os dias no país.

Outro caso flagrante, exemplificador desta tendência, que está a ocorrer no país, diz respeito aos responsáveis pela trapalhada e fraude eleitoral que aconteceu recentemente no país nas eleições presidenciais. Quando toda a gente esperava que os responsáveis, diretos e indiretos, por esta tremenda trapalhada, confusão e fraude eleitoral, que nos envergonhou como povo, fossem punidos, até como forma de se apaziguar a sociedade e dar, pelo menos simbolicamente, um sinal de tranquilidade, responsabilidade e rigor, aparecem-nos sinais contraditórios neste âmbito que indiciam que a culpa vai morrer solteira e, até, que tais responsáveis vão ser homenageados e estão prontos para repetir a dose nas próximas eleições. Que país é este que premeia os imbecis e ostraciza os inteligentes e competentes?

É verdade que não é só no ADI que se encontra formas camufladas de organização partidária com o objetivo de capturar o Estado e transformá-lo num sistema de entorpecimento ou decapitação dos indivíduos mais brilhantes e inteligentes da nossa sociedade em prol da disseminação da mediocridade, destruindo, com tal, as possibilidades de afirmação do país em vários domínios. Só que, sendo o ADI um partido com uma estrutura orgânica marcadamente personalizada, imbuída deste propósito, as evidências são mais notadas porque a manifestação dos esforços para resistência às mesmas tem como resultado, sem piedade, o ostracismo e a marginalização. Não é por acaso que o ADI perdeu, ao longo dos tempos, militantes como Carlos Neves, Gabriel Costa, Edgar Neves, Jaime Menezes, Manuel Diogo e outros por se oporem a status quo vigente. Creio que o Agostinho Fernandes, o Carlos Gomes e o Salvador Ramos terão o mesmo destino se mantiverem o propósito de criticismo saudável e subversão em prol da democratização do ADI. O ADI e, consequentemente, o país, seriam mais fortes com a presença e colaboração destes indivíduos todos. Tenho dúvidas, no entanto, que Patrice Trovoada pense o mesmo.

Tudo isto é muito preocupante porque o sistema educativo está em decadência profunda e não responde aos desafios que poderiam contribuir para minimizar os sintomas desta realidade galopante e outros veículos educativos informais como os meios de comunicação social, (sobretudo nos últimos anos) têm tendência em mimetizar este mesmo fenómeno favorecendo a manifestação de uma cultura de mediocridade na sociedade cujas consequências serão bastante nefastas.

Não é por mero acaso que nos congressos do ADI e noutros encontros dos militantes deste partido, todos os delegados vão vestidos a rigor, com o retrato do grande líder estampado nas respetivas camisolas e são obrigados, sempre que solicitados pela comunicação social, a verbalizar um código interno cujo registo é “…décimo sexto governo chefiado por Sua Excelência Dr. Patrice Emery Trovoada…”. Este último comportamento é extensivo a todos os ministros e deputados do ADI que têm a obrigação de respeitá-lo religiosamente sempre que forem entrevistados pela comunicação social.

Patrice Trovoada sabe perfeitamente que o indivíduo medíocre é uma dádiva para o sistema que ele pretende implementar em S.Tomé e Príncipe tendo em conta que se converte numa presa fácil ou instrumento ao serviço dos seus ideais de manipulação, nunca questiona a sua autoridade, ordens ou normas e está sempre disponível para o servir sem criticismo. Isto será bom para o ADI? Será bom para o país? Não creio! É neste âmbito que eu tenho muitas expetativas relativamente àquilo que o Agostinho Fernandes, Carlos Gomes, Salvador Ramos e outros poderão fazer em prol de contributos para o aprofundamento da democratização do ADI e do próprio país.

Não creio que chegaremos ao ponto de reproduzir o que o regime do Khmer vermelho, liderado por Pol Pot, fizera no Camboja, criando uma sociedade em que os indivíduos que não tivessem calos nas mãos eram perseguidos como indício de que poderiam ser inteligentes e, consequentemente, não abdicariam de pensar pelas suas próprias cabeças. Todavia, hoje em dia, existem formas ardilosas e mais sofisticadas de ostracizar sem levantar ondas. Basta ver o papel que a comunicação social pública desempenha no país neste domínio.

Uma das consequências terríveis de disseminação da mediocridade no país é a nossa incapacidade generalizada manifestada para fazer coisas básicas no domínio organização da administração pública e noutros domínios cujo recurso, pronto a usar, é o pedido sistemático de ajuda aos países amigos. O caso recente mais flagrante desta constatação é a ajuda pedida pelo atual governo Santomense, a Cabo Verde e Portugal, para organização dos próximos jogos juvenis da CPLP em S.Tomé, quando, o que o país deveria ter feito, a montante, era criar condições e sinergias, desde o início desta experiência no contexto da comunidade – CPLP – com o objetivo de alcançar, num determinado contexto temporal concreto, massa crítica para fazer crescer e sustentar tal ambição, hoje, com dignidade e profissionalismo.

Como concluiu Pino Aprile no seu livro: <…os Inteligentes construíram o mundo, mas quem desfruta dele e triunfa são os imbecis…> Temos todos que fazer um esforço tremendo para restaurar a meritocracia no país sobretudo neste contexto temporal concreto, de dificuldades e desorganização, que exigiria o empenho e entrega dos melhores filhos desta terra e não a marginalização e ostracismo dos mesmos.

Adelino Cardoso Cassandra