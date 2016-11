“Anima-me ainda, poder contar com o Amanhã porque tive um ontem de que não gostei”

Respondendo ao apelo do Governo da Região Autónoma do Príncipe, a Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe está a receber as doações de todos para serem remetidas às vitimas da inundação. Não deixe de participar, sinta alegria ao dar alento a esta Campanha que é de todos.

Com a mesma vontade de querer sempre mais e mais, o ser humano pode melhorar o seu dia e o dos outros com pequenos gestos. Não é preciso muito, mas é preciso Atitude, coragem e vermo-nos menos ao espelho.

Com esse sempre mais e maisem cada dia com pequenas acções que o engrandecem, que fazem dele Humano ao não fechar os olhos ou virar a cara para o lado. A partilha do pouco que se tem é a melhor obra. Deixar de olhar o seu umbigo, regaçar as mangas, abrir os olhos e sobretudo o coração. O “Flaso”, acompanhado pelo primo leve-leve, distrai e por vezes atrasa. Limita o horizonteda pessoa humana, o individuo precisa de avançar, passo-a-passo sim e sem muitas curvas nem alaridos.Temos amigos? Então temos união suficiente para fazer algo uma vez por mês ou por ano. Somos diferentes quando temos um objectivo que nos alegra e faz bem.

Por outro lado, muitos são aqueles que sem saber, alimentam as acções da Sociedade Nacional da Cruz Vermelha quando jogam ao jogo solidário, o Totoloto. Este sorteio que é feito todos os sábados em directo na TVS permite desenvolver as acções da Organização Humanitária que foi criada para Servir e Acudir os mais carenciados. A Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe conta com uma valiosa equipa de jovens voluntários e um pessoal aficionado e pronto a servir de forma desinteressada esta nobre Casa.

Ana Antunes