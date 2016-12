Dois Pesos e duas Medidas

Vinha de carro, ontem, de trabalho para casa, quando ouço a notícia, através da R.D.P-África, que o governo Santomense decidiu rescindir o contrato de partilha de produção de petróleo, do bloco 2 da nossa Zona Económica Exclusiva (ZEE), com a empresa Sinoangol, por razões de incumprimento e violações, por parte desta, do conteúdo do acordo estabelecido entre as partes.

Por instante, tendo o volante do carro como testemunha, dei comigo a desabafar: <…fantástico!! É isto mesmo que se deve fazer, quando a razão está do nosso lado, em defesa dos interesses públicos…>.

Porém, passando alguns segundos, a jornalista que lia o comunicado da Agencia Nacional de Petróleo, fundamentando as razões de incumprimento e violações do referido contrato, mencionou que, a principal razão, entre outras, deste propósito, estava relacionada com o facto da Sinoangol jamais ter prestado ao Estado Santomense informações, presumo eu na vigência deste governo, relativamente ao montante pago pela transferência de 30% de interesses participativos no bloco em causa, facto que tem impedido o país de implementar esforços, no domínio da transparência, relacionados com a intenção de adesão, como membro de pleno direito, na iniciativa para a transparência nas indústrias extrativas (EITI).

Desvalorizei, de imediato, o conteúdo e propósito da notícia em causa e, como cidadão nacional, creio mesmo, que o governo Santomense não deveria perder o seu tempo com estas reivindicações e comportamento acusatório, tendo em conta a sua conduta, no interior do país, relacionada com temática semelhante.

Isto fez-me lembrar daquela fábula passada entre um cavalo e o seu tratador em que este, preocupadíssimo em tratar bem do cavalo em causa, limitava a cuidar do pelo deste. O tratador levou o seu zelo ao máximo fazendo com que o seu cavalo se transformasse naquele que tinha o pelo mais brilhante das redondezas sem nenhum nó na sua crina. Só que, o referido tratador, ao mesmo tempo que cuidava da aparência do cavalo, ou seja, dos pelos deste, passava a vida a vender a comida que deveria ser dada ao mesmo, para ganhar mais alguns trocos para si, privando o cavalo de uma alimentação adequada. O cavalo, por sua vez, pensava: <…Ah, que pena! Se ele estivesse interessado em ver-me bonito e saudável de verdade, escovava-me menos e alimentava-me mais…>

Foi exatamente disto que eu me lembrei quando ouvi a notícia em causa. O governo Santomense, em vez de andar a acusar e reivindicar o cumprimento de obrigações, aos outros, no domínio da transparência, mostrando apenas a preocupação com a aparência, deveria, em primeiro lugar, ser exemplar neste domínio, no interior do país, dando uma imagem de genuinidade, para que os cidadãos nacionais, desta forma, pudessem acreditar na bondade desta reivindicação. Caso contrário, trata-se de dois pesos e duas medidas, ou melhor, da preocupação do governo com a aparência em detrimento do conteúdo. Ou seja, no interior do país a transparência não tem qualquer valor para o governo e, quando se trata de relacionamento com instituições internacionais, esta mesma transparência já tem um valor transcendental. Se o governo estivesse, de facto, preocupado com o problema da transparência deveria fazer dela o expoente máximo da sua política em todas as vertentes de manifestação. Não pode é querer passar a imagem de preocupação com a transparência nuns casos e, noutros, fazer tábua rasa deste mesmo propósito. Comportando-se desta forma eu serei o primeiro a não dar qualquer crédito ou legitimidade ao governo, perante tais acusações e reivindicações, e não creio que muitos Santomenses o façam.

Como é possível que um governo da república, que se recusa ir ao parlamento nacional justificar a proveniência e enquadramento orçamental de verbas que permitiram a aquisição de uma quantidade de barcos que ninguém sabe onde estão e para que servem, possa estar em condições de exigir ou acusar os outros de falta de transparência?

Como é possível que um governo da república que realiza um empréstimo avultadíssimo para a nossa realidade, no valor de 30 milhões de dólares, e faz de tudo para não ir ao parlamento informar e explicar aos deputados nacionais esta decisão política, possa estar em condições de acusar os outros, quaisquer que sejam, de incumprimento de obrigações no domínio da transparência?

Como é possível que um governo da república que recusa dar uma explicação aos deputados nacionais sobre dados de execução orçamental possa estar em condições de exigir dos outros maior transparência no cumprimento de obrigações contratuais?

Como é possível que um governo da república que recusa informar e explicar aos deputados nacionais os contornos da agenda “STP in London 2015”, tratando o assunto em causa como um segredo de Estado, possa estar em condições de exigir dos outros transparência nas obrigações contratuais?

É óbvio que tudo isto deixa o governo numa situação de vulnerabilidade para exigir o que quer que seja dos outros no domínio da transparência nos assuntos públicos. É triste que assim seja, mas é a realidade.

Estabelecendo o paralelismo com uma família, isto seria equivalente ao caso de um pai que, no contexto familiar em causa, demonstra, invariavelmente, uma atitude de pouca ou nula transparência nos assuntos familiares, escondendo quase tudo dos membros da referida família e, no entanto, reivindica e acusa os outros, que não fazem parte desta mesma família, de falta de transparência em negócios que foram estabelecidos entre ambos. Que filho iria solidarizar-se com um pai, que sempre procedeu assim, na manifestação desta acusação como valor factual ou simbólico?

Além disso, faz-me alguma confusão que seja a empresa Sinoangol que tenha que demonstrar ao governo Santomense o valor quantitativo envolvido na referida operação comercial e financeira, pela transferência de 30% de interesses participativos no bloco em causa, sendo esta compradora, e o atual governo já estar em funções há mais de dois anos. Não houve “passagem de pasta” e de informações sobre este assunto quando o atual governo tomou posse? Não foi este primeiro-ministro que afirmou, naquele contexto temporal de mudança de governo, que não precisava de nenhum testemunho, pessoal ou institucional, do governo anterior, relacionado com o processo de “passagem de pasta”? Não creio que no mundo haja muitos mais países como o nosso, em termos de desorganização e bandalheira institucional.

No contexto da transparência não se pode andar a valorizar a aparência: ou se é ou não!

Se o governo estivesse, de facto, preocupado em ver a república bonita e saudável, praticava mais transparência internamente para que os outros, no exterior, vendo tal exemplo, não ousassem sequer claudicar connosco neste domínio.

Adelino Cardoso Cassandra