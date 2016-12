Hoje já não surpresa em São Tomé e Príncipe surgirem nas redes sociais, com maior relevância no facebook, imagens de indivíduos exibindo o seu corpo, masturbando perante câmaras de filmar.

São várias questões levantadas, desde logo: isto é crime?Mas se é quem o cometeu? Quem exibiu o seu corpo ao público? Ou quem a postou? Se alguém tenha postada foi com ou sem consentimento? Consentimento de filmar ou consentimento em publicá-la? E se for o próprio? Não será exibicionismo? Será crime?

O direito à imagem, enquanto direito fundamental e autónomo, tem consagração constitucional, como decorre do estatuído no artigo Artigo 23.º, Direito à Identificação e à Intimidade[1], sendo imprescindível o recurso ao código civil para delimitação do seu respetivo ambito, e o artigo 200.º [Gravações e fotografias ilícitas][2] protege esse direito, na vertente do direito de uma pessoa recusar a exibição, exposição da sua imagem em público, sem o seu consentimento, por ser reflexo da sua identidade pessoal, como bem jurídico, correspondente a uma expressão directa da personalidade.

Com todo respeito salvo opinião contrária, deve perfilhar-sr o entendimento do tipo de crime consiste no registo fotográfico ou audiovisual da imagem de qualquer parte do corpo de um individuo ou na sua utilização ou permissao de utilização dessas imagens por terceiro.

Estes individuos sem escrupulos hábeis a criarem perfis falsos nas resdes sociais abertoss ao público, ali postam as imagens ou vídeos, dos seus desafetos, tendo o rosto descoberto, desta forma estando a identificabilidade da mesma assegurada.

De acordo com a jurisprudência portuguesa, à semelhança de outros bens juridicos correspondentes a liberdades fundamentais e de estrutura axiologia-normativa identica, também o direito à imagem se analisa numa dimesão positiva e numa dimensão negativa, assim sendo a total liberdade e legitimidade do concreto titular para sem restrições, tanto autorizar como recusar o registo e o uso da sua própria iamgem, assistindo-lhe, na expressão pelna desse direito, o poder de decidir que pode, não apenas registar, mas também utilizar ou divulgar a sua imagem.[3]

O facto de a registar factos susceptíveis de ofender o direito `iamgem, que até pode ser lícito, nomeadamente por ter conhecimento por ter consentimento da pessoa retratada/filmada; outro, bem diferente, o da sua posterior utilização/divulgação contra a vontadedo retratado.

Pois bem, é punivel o uso de fotografias, contra a vontade do retratado, ainda que lícitamente obtidas, designadamente por terem sido colhidas pelo próprio retratado.

Hoje mais que nunca exige-se a proteção jurídico-penal a esta faceta do direito à imagem, que, aliais, cada vez mais se acentua perante a enorme danosidade gerada pela potencial utilização das novas tecnologias em que desgraçado muitas vezes não têm um pão para por à mesa para os seus rebentos, mas possue um iphone, telemóvel de última geração, com câmaras de vídeo e fotográfica e com acesso as internet.

O rítmo acerelado das descobertas das novas tecnologias tem feito com que a população assista a uma tremenda e nunca vista a evolução, mas não sem repercussões… o ser humana está cada vez mais desprotegido e ameaçado pela ciência desde os microfones ocultos às escutas telefónicas e aos novos sistemas de videovifilancia. É, neste ambiente, que a palavra e a imagem começam por ser banalizadas, de seguida desprezadas, e hoje em dia, quase que esquecidas por muitos pela chamada “era facebbok”[4]

Todavia se for o próprio a postar a sua imagem, exibindo o seu corpo, por exemplo aquelas imagens que temos visto nos últimos tempos, na nossa Santa Terra, com devido respeito, salvo opinião contrária, entende-se como actos exibicionistas[5], p.p.pelo artigo 174.º do C.P.

Ps. O procedimento criminal depende da QUEIXA.

Machado Marques

[1] Direito à Identificação e à Intimidade , “A identidade pessoal e a reserva da intimidade da vida privada e familiar são invioláveis.”

[2] ARTIGO 200.º [Gravações e fotografias ilícitas]

1. Quem, sem justa causa e sem consentimento de quem de direito:

a) Gravar palavras proferidas por outrem e não destinadas ao público, mesmo que lhe sejam

dirigidas;

b) Utilizar ou deixar utilizar por outrem as gravações a que se refere a alínea anterior;

c) Fotografar, filmar ou registar aspectos da vida particular de outrem, mesmo que neles tenha

legitimamente participado;

d) Utilizar ou permitir que se utilizem as fotografias, os filmes, ou os registos indevidamente

obtidos, a que se refere a alínea anterior é punido com prisão até 1 ano ou multa até 200 dias.

2. O procedimento criminal depende de queixa.

[3]Acórdão de Relação de Guimarães 21-11-2016

[4] Cfr. Vanessa Vicente Bexiga in « O direito à imagem e o direito à palavrano âmbito do direito processual penal» (in VV Beixga 2013 repositório .uc.pt)

[5]ARTIGO 174.º [Actos exibicionistas]Quem importunar outra pessoa, praticando perante ela actos de carácter exibicionista, é punidocom pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 200 dias.