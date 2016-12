O Prostíbulo Internacional

Por estes dias, a grande notícia, que caiu como uma bomba no país, é a declaração, por parte do governo Santomense, de corte de relações diplomáticas com Taiwan. A notícia, tendo em conta as fontes da diplomacia de Taiwan que não foram desmentidas pelo governo Santomense, tem contornos inacreditáveis, inusuais e até humilhante para o país, aparece escancarada em vários jornais e em conteúdos informativos de várias agências noticiosas internacionais com este título: <…S.Tomé corta relações com Taiwan depois desta lhe ter negado 100 milhões de dólares…> Posteriormente, concluem, citando o ministro de negócios estrangeirosTaiwanês : <…Taipé apoiou S.Tomé e Príncipe dentro das suas possibilidades, mas não conseguiu satisfazer as exigências de S.Tomé…>

Fui, posteriormente, ler o conteúdo do comunicado do Conselho de Ministro que tomou a decisão em causa e nele se argumenta, entre outras coisas, para a tomada da referida decisão <… a agenda de transformação do país, os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas 2030 e da União Africana 2063…> bem como <…as tensões prevalecentes no plano internacional, a multipolarização dos centros de decisão, bem como a defesa cada vez mais aguerrida dos interesses nacionalistas por parte dos principais atores da cena internacional em detrimento do multilateralismo, opção de longe, mais favorável à expressão dos pequenos estados…>

Duas pequenas conclusões podem ser tiradas, tendo em conta o conteúdo noticioso internacional relacionado com o referido caso bem como o conteúdo do comunicado do governo.

A primeira conclusão, em termos de forma, em ambas as fontes citadas anteriormente, leva-nos a concluir, sem margens para dúvidas, que o país cortou relações com Taiwan por causa de dinheiro, ou seja, de 100 milhões de dólares que foram exigidos para satisfação de exigências relacionadas com a agenda de transformação do país e outras manigâncias.

Ou seja, a referida decisão, tendo como argumento a vertente económico-financeira para o cumprimento da agenda de transformação do país, denuncia a materialização de uma política oportunista, leiloeira e, até, chantagista, no contexto das relações internacionais, porque, o governo interiorizou, antecipadamente, que, ao fazê-lo, teria como única alternativa, tendo em conta as relações políticas entre a China continental e Taiwan, cair nos braços da grande China, como, aliás, Miguel Trovoada fizera com Taiwan, relativamente à China Continental, há 20 anos. Conseguimos, mesmo na nossa condição de país minúsculo e insignificante no concerto das nações, deixar uma marca importante, como modus faciendi, para outros povos, a partir de agora: sempre que as condições de exigência financeiras não forem satisfeitas corta-se ou suspende-se as relações diplomáticas entre países e povos.

O país está dividido ao meio: uns acham que o governo fez bem porque o investimento de Taiwan era muito racional e sujeito aos condicionalismos muito rígidos, em múltiplas áreas, que onerava um forte crescimento do país no curto prazo; outros, pelo contrário, acham que o governo fez mal porque não se deve tratar desta forma um fiel parceiro de desenvolvimento que fez muito pelo país durante 20 anos.

Muitos esqueceram-se, todavia, de um pormenor importante: o país atravessa uma crise gravíssima com contornos socioeconómicos e políticos imprevisíveis no futuro, depois do primeiro-ministro nos ter prometido um país novo idealizado a partir da concretização daquilo que ele chamou de “agenda de transformação”.

STP IN – London 2015 foi a primeira manifestação de fracasso para atingir este objetivo e é por isso, aliás, que ninguém mais fala sobre esta iniciativa.

O corte de relações diplomáticas com Taiwan, depois desta negar a ajuda de 100 milhões de dólares ao país para este mesmo propósito, representa o segundo fracasso para o cumprimento deste mesmo objetivo.

A aposta na China Continental é, por isso, a terceira e, provavelmente, última carta ou trunfo que Patrice Trovoada vai jogar para atenuar os sintomas da crise que assola a nossa terra e cumprir a concretização da “agenda de transformação do país” que prometeu ao povo.

Todavia, o país colocou-se numa posição tão frágil, decorrente desta decisão política, ao cair desta forma nos braços da China Continental, numa situação de crise socioeconómica e exposição voluntária aos sintomas de um autêntico leilão em termos de relações internacionais entre estados, que muito dificilmente se pode esperar algo de muito extraordinário ou diferente, relativamente àquilo que Taiwan fez no país, em termos de investimento.

Por que razão a China Continental, neste momento em que o país lhe cai nos braços como uma criança sem pai nem mãe que, ainda por cima, não tem alternativas nenhumas para contornar a crise que lhe aflige, tem de oferecer condições extraordinárias de investimento ao mesmo para que este ponha em marcha a sua “agenda de transformação” prometida por um primeiro-ministro que já bateu várias portas e não conseguiu abri-las e, na anterior situação de disputa política, há 20 anos, entre esta e Taiwan, optou pelo dinheiro desta?

Quem garante aos dirigentes e políticos Chineses que o país tendo feito o que fez há 20 anos, tendo optado por dinheiro de Taiwan em detrimento das relações com a China Continental e, agora, tenha optado pela promessa de muito dinheiro da China Continental em detrimento de garantias financeiras fixas de Taiwan, não volte a fazer o mesmo daqui por 15 ou 20 anos, em sentido contrário, tratando-se dos mesmos protagonistas políticos que tomaram as referidas decisões políticas em S.Tomé?

Todos nós sabemos que os Orientais, de uma forma geral, e especialmente os Chineses, valorizam muito a sensação de confiança que as relações pessoais podem oferecer com a finalidade de desenvolverem uma relação empresarial ou política de longo prazo. Como é que eles podem confiar em políticos nacionais que, por duas vezes, revelaram exatamente a falta de confiança para o estabelecimento desta relação empresarial ou política de longo prazo?

Como cidadão nacional não me repugna nada, muito pelo contrário, o estabelecimento de relações diplomáticas entre o meu país e China Continental ou, em alternativa, Taiwan. A forma esquizofrénica, infantil, leiloeira, prostituível ou chantagista como resolvemos fazê-la é que me preocupa como cidadão porque coloca todos os Santomenses numa situação humilhante. O país pode e deve estabelecer e desenvolver relações diplomáticas com quem quiser, mas não pode transformar-se, neste âmbito, num prostíbulo internacional com preço a partir de 100 milhões de dólares.

Por outro lado, as relações que o nosso país tinha com Taiwan não eram simplesmente de natureza económico e financeira. Nos últimos anos houve um esforço de ambos os lados no sentido de dinamização de atividades culturais, empresariais e de outra natureza, entre os dois países, que indiciavam a criação de condições para a solidificação de relações de amizade entre os povos em causa.

Neste âmbito, o primeiro-ministro Patrice Trovoada, em nenhum momento, anterior ou posterior às eleições legislativas, nos informou, no seu manifesto eleitoral ou em declarações ao país, que iria tomar medidas para rever esta relação que o povo Santomense começava a estabelecer com o povo Taiwanês. Não o tendo feito, ele tem legitimidade para o fazer, agora, de forma abrupta, tendo como único argumento a negação por parte de Taiwan de uma ajuda de 100 milhões de dólares para o cumprimento dos seus caprichos eleitorais? É assim que as relações entre os países e povos funcionam?

Somos todos carneiros que andam a pastar que, por caprichos ou estados de alma momentâneo do senhor primeiro-ministro e do seu pai temos de, ora aprofundar relações de amizade com China Continental, ora com Taiwan e, posteriormente, de novo, com China Continental, numa espécie de leilão em que cada Santomense tem um preço predefinido?

E já agora, por que razão o primeiro-ministro não toma a mesma decisão em relação aos outros países, como por exemplo Angola, cujos fluxos financeiros, em forma de ajuda ao nosso país, diminuíram muito nos últimos tempos?

Além disso, a China Continental, depois deste episódio rocambolesco e triste, não tem obrigação moral nenhuma de nos ajudar a implementar uma “agenda de transformação” para cumprimento de promessas eleitorais. É óbvio que os Chineses não são parvos nem tão pouco a China Continental é uma agência filantrópica internacional ao serviço de desvarios de Estados praticamente falhados. Tudo o que disponibilizarem fazer para S.Tomé e Príncipe, em termos de ajuda financeira, terá retorno equivalente ou superior. Basta se ver o que tem sido a prática em muitos países africanos. Temo muito pelas consequências, sobretudo de natureza ambiental, que tudo isto possa acarretar, no futuro, em prejuízo das gerações vindouras.

A segunda conclusão, em termos de conteúdo, que tiro do comunicado do Conselho de ministros, sobre este assunto, encerra trapalhadas, confusão e até disseminação de alguma ignorância em assuntos tão delicados. Como é possível que se diga, neste comunicado, que <… as tensões prevalecentes no plano internacional, a multipolarização dos centros de decisão, bem como a defesa cada vez mais aguerrida dos interesses nacionalistas por parte dos principais atores da cena internacional…> é mais vantajosa ou favorável, à expressão dos pequenos estados, neste contexto político internacional concreto, em detrimento do multilateralismo, sendo que tal legitimou a decisão em causa? Sinceramente que não consigo alcançar o significado desta frase que configura uma autêntica trapalhada governamental para não dizer ignorância.

Tudo isto é, também, reflexo da nossa pequenez, ingenuidade, aprisionamento ao circuito de pequenos prazeres que estas mudanças políticas proporcionam àqueles que estão numa situação privilegiada para as promover e materializar, perante o definhamento socioeconómico, ético e moral do país no médio e longo prazos.

Não vemos mais longe do que a vida imediata ou do que o curto prazo e, quase sempre, esquecemos que as decisões urgentes, tomadas em cima das crises, dificilmente são decisões acertadas. Uma das consequências deste ato é que, quase sempre, transferimos para os outros a decisão de construção ou não do nosso projeto coletivo, enquanto comunidade, ao passo que nos mantemos ligeiramente preocupados com questiúnculas menores sem qualquer significado para a comunidade.

De repente, vejo algumas pessoas tão satisfeitas com esta decisão governamental, transferindo o ónus da responsabilidade pelo desenvolvimento do país para China Continental, resultante desta decisão política recente do atual governo, enquanto transformamos a Assembleia Nacional, por exemplo, numa autêntica macacada onde o senhor primeiro-ministro passa a vida a esconder-se em vez de explicar e informar os deputados nacionais sobre as decisões políticas que toma. Ninguém, por exemplo, questiona as opções políticas que foram tomadas, durante 20 anos, que eventualmente poderiam explicar o destino de centenas de milhões de dólares que Taiwan injetou no país, em vários sectores de atividades e, cuja receita, provavelmente, vamos repetir, de forma acrítica, com a China Continental, a partir de agora, para, daqui por 20 anos, voltarmos a dizer que este investimento ou opção por China Continental também não foi bom para o país.

José Gil, no livro “Portugal, Hoje, – O medo de Existir” – diz esta coisa maravilhosa sobre Portugal cujo paralelismo estabeleço com a nossa terra. Segundo ele < … circular por entre as pequenas coisas, investir nelas e logo desinvestir, conectar-se e a seguir desconectar-se dá a ilusão de movimento de liberdade, de um desejar diverso, rico e múltiplo (…) e assim se vai, de uma tarefa a outra, de um empreendimento a outro, de um afeto a outro, de um pensamento a outro. Sempre saltitando, em trânsito permanente para parte nenhuma…>

E assim, esperando sem esperança, vamos continuando a viver na ilusão de que estamos a construir um país.

Adelino Cardoso Cassandra