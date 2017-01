Apelo à cidadania activa e participativa dos cidadãos no combate aos crimes contra o património do Estado

Deu-se entrada no Ministério Público, na tarde desta terça-feira, dia 27 de Dezembro de 2016, uma Denúncia Facultativa contra o Chefe do XVI Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe, o cidadão Patrice Emery Trovoada, e os membros do seu Executivo (os Ministros), por haver índicios de práticas de actos e omissões perpretados pelos mesms e que violam onº 1 do Artigo 255.º e o nº 1 do Artigo 456.º da Lei nº 6/2012( Código Penal Nacional), logo lesivos aos direitos, liberdades e garantias colectivas.

É notório que, delegado a direcção destes dirigentes a guarnição de interesses difusos, há indícios bastante destes praticarem crimes de Administração Danosa e Peculato.

É,

Administração Danosa – “Quem, infringindo intencionalmente as normas de controlo ou as regras económicas de uma gestão racional, provocar um dano material importante em unidade económica do sector público ou cooperativo, é punido com pena de prisão até 5 anos. ” vide o nº 1 doArtigo 255.º da Lei nº 6/2012 (Código Penal)

É,

Peculato – “O funcionário que, ilicitamente, se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer outra coisa móvel, pública ou particular, que lhe foi entregue, estiver na sua posse ou lhe for acessível em razão das suas funções, é punido com prisão de 2 a 8 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.” vide a Secção II – Do Peculato- nº 1 do Artigo 456.º da Lei º (Código Penal)

As provas constam todas no Debate sobre o Estado da Nação, realizado no passado dia 20 de Dezembro e quese encontra nos arquivos infomáticos da Assembleia Nacional e da Televisão São-tomense.

Nota–se, nitidamente, o empobrecimento compulsivo dos funcionários públicos, privados, falência ou quase falência de Empresas que têm levado ao despedimentode trabalhadores e outros fenómenos pan-anarquia e ante-sociedade.

Em apensos a Denúncia Facultaiva em causa, estão juntos documentos para ajudar o Ministério Público na investigação e descoberta da verdade de facto, em ordem da acusação e submissão dos denunciados a um Julgamento Público com forme a Lei e Direito Nacional.

Todos os autores da vida Política Nacional, inclusivo os denunciados, estão de acordo que a Justiça deve funcionar no sentido de chamar a responsabilidade os dirigentes infractores das leis nacionais que têm causado prejuízos a Administração Central do Estado, seus patrimónios e interesses. Confronta as Declarações dos Deputados e Primeiro Ministro no Debate sobre o Estado da Nação e reacção dos Grupos Parlamentares de 21 de Dezembro de 2016.

Mas que tarda em acontecer por falta de acção dos Magistrados Nacionais. E por isso, apelam pela intervenção da Justiça Internacional (Procuradores Internacionais e a INTERPOL).

Com esta iniciativa, os dirigentes e os Deputados julgaram de inativos e incompetentes os Magistrados Nacionais (Juízes e Procuradores), lançando definitivamente o descrédito na Justiça Nacional, talvez com alguma razão e conhecimento de facto.

“Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de origem social, raça, sexo, tendência política, crença religiosa ou convicção filosófica.” videPARTE II – Direitos Fundamentais e Ordem Social -TÍTULO I – Princípios Gerais – nº 1 do Artigo 15.º – Princípios de lgualdade da Lei nº 1/2003 (Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe).

Assim preceitua a lei. Será que corresponde a verdade fáctica de São Tomé e Príncipe?

Se os Magistrados Nacionais não são competentes para aplicar a lei aos dirigentes que as infringem, que moral e legitimidade têm para aplicá- las aos restantes dos seus sujeitos (cidadãos de forma em geral)?

Está lançado o desafio.

O Ministério Público de São Tomé e Príncipe deve reafirmar e fazer valer a sua competência, atribuições e prerrogativas legais e judiciais,que é: Instaurar Processos, Investigar Crimes e Acusar os seus autores, seja la quem for.

E tem agora esta oportunidade nas mãos, para mostrar que ainda pode fazê-lo, contrariamente a opinião e opção dos Deputados e Dirigentes Nacionais. E assim provar aos infractores das leis nacionais,que se julgam acima da lei,de quemesmo ao nível nacional é possível realizar a Justiça, chamando responsabilidade aos violadores das normas jurídicas vigentes, sejam eles políticos, dirigentes de Estado e não só.

Existem leis que legitimam a intervenção do Ministério Público e permite chamar ao Juízo os dirigentes que cometem infracções penais, estejam eles no exercício das suas funções ou não, independentemente de terem maioria ou menoria de votos expressos nas urnas.

Os Magistrados Nacionais (Juízes e Procuradores), também, foram eleitos e com maioria absolutíssima para realizar a Justiça em Nome do Povo. –cita – se “OsTribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. Vide TÍTULO VI – Os Tribunais nº 1 do Artigo 120.º – Função Jurisdicionalda Lei nº 1/2003 (Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe)

Pelo que, deve o Ministério Público sentir – se avontade e avançar com a Instrução Preparatória, já que foi-lhe dado notícia da existência de indícios de prática criminosae segundo a lei - “O Ministério Público exerce a acção penal oficiosamente ou mediante denúncia ou queixa.” Artigo 33º Lei nº 5/2010 ( Código de Processo Penal);

Contrariamente aos Deputados da Assembleia Nacional, o Primeiro Ministro e os Ministros não têm imunidades para serem levantadas, pelo que responde a Justiça; a não ser que suportem no povo para intimidar e fugir a justiça ou infestar os Magistrados.

Fora isto, estes respondem como arguido e sujeitam-se as deligências de provas (Investigação) como todos e quando acusados definitivamente por cometimento de crime no exercício das suas funções, desde de que punível com pena de prisão superior a dois anos é suspenso das suas funções, para efeitos de prosseguimento dos autos até o Julgamento.

“O Membro do Governo acusado definitivamente por crime cometido no exercício das suas funções punível com pena de prisão superior a dois anos é suspenso, para efeitos de prosseguimento dos autos. vide nº 1 do Artigo 115.º Responsabilidade criminal dos Membros doGoverno, da Lei nº 1/2003 (Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe)

Em conclusão, os tipos de crime em causa e ora denúnciados faculta ao denunciante que se constitua assistente e faça a acusação particular. Videnºs 1, 2 e 3 do artigo 31.º da Lei nº 5/2010 – Assistentes em processo penal, “ 1. Têm legitimidade para se constituírem assistentes em processo penal as pessoas referidas nos artigos 28º e 29º e ainda qualquer pessoa nos processos de peculato, suborno, corrupção e administração danosa em unidade económica do sector público ou cooperativo.” “ 2. Os assistentes têm a posição de auxiliares do Ministério Público, a cuja actividade subordinam a sua intervenção no processo, salvas as excepções da lei. “ 3. Compete em especial, aos assistentes: a) Formular a acusação independentemente da do Ministério Público.”

Pelo que, aguarda–se que o Ministério Público reuna as provas e faça a sua acusação, para que o Denunciante formule a sua acusação particular contra os Denuciados, logo de seguida.

E em nome da Lei e da Justiça Nacional, apela-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros que detenham mais informações, documentos e provas acerca destes crimes, por que vêm indiciados os denunciados, para colaborarem com a Justiça Nacional; pois ainda existimos (A JUSTIÇA SÃO-TOMENSE) e solicitamos mais uma oportunidade para fazermos diferente e melhor, em nome do povo.

Envie estes dados, documentos, informações e provas para o E-mail: jardimdoedem@hotmail.com ou publique–os nos comentários que vierem a fazer deste artigo ou outros artigos de conteúdo semelhante.

Para a vossa segurança, não precisam identificar-se.

Boas festas à todos e feliz ano novo.

De:

Dr. Miques de Jesus Bonfim

Advogado, Títular da Cédula Profissional nº 108 – OASTP