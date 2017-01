O Estado Confessional

A capacidade dos protagonistas políticos da nossa Terra em surpreender-nos é fantástica. Quando menos se espera aparecem, todos os dias, sinais de autêntico desnorte e inaptidão que contribuem para a degradação das instituições da república e amplificam os sintomas de pequenez, irrelevância e anarquia associado ao nosso país.

Acabei de tomar conhecimento, através do jornal Transparência, que a Igreja Universal do Reino de Deus inaugurou a sua sede central, na cidade de S.Tomé, no domingo passado, e que o ato em causa foi protocolarmente “presidido ao mais alto nível” pelo senhor presidente da república, Evaristo de Carvalho, na presença de representantes da referida Igreja vindos de muitos países africanos bem como de pastores, bispos e milhares de fiéis.

Segundo, ainda, o referido jornal, durante a atividade inaugural, o chefe de Estado, que presidia o ato em causa, usou da palavra e agradeceu aos responsáveis da Igreja pelo convite formulado para a referida atividade, manifestando a sua disponibilidade em promover a igualdade de tratamento entre as religiões existentes em S.Tomé e Príncipe.

A cerimónia em causa terminou com uma oração feita pela voz do Bispo, segundo o referido jornal, dirigida ao Presidente da República.

Só posso entender este comportamento do senhor presidente da república associando-o ao facto do mesmo não ter nada que fazer no palácio presidencial e ter que aceitar estes embaraços, para entreter e alegrar o povo, como eu prognosticara logo após a sua eleição.

Ninguém, de facto, compreende, que estando o país a arder todos os dias com acusações e críticas, por parte dos partidos da oposição, dos sindicatos e da própria sociedade civil, ao governo e ao senhor primeiro-ministro em particular, sobre o rumo que o país está a tomar em diversos domínios, o senhor presidente da república comporta-se, no entanto, como os três macaquinhos sábios que não querem ver, ouvir nem falar sobre o assunto em causa.

Todavia, o mesmo presidente da república que não quer ver, ouvir nem falar sobre o país, para o qual foi eleito, disponibiliza-se para presidir a inauguração da sede central de uma Igreja comportando-se como um novo Henrique VIII.

Estamos, a partir de agora, informalmente, diante de um Estado Confessional. É o Evaristo de Carvalho, presidente da república, eleito pelo povo, que: preside a inauguração da sede central da Igreja Universal de Reino de Deus; reza, junto com os crentes, em nome do povo; agradece, protocolarmente, o convite, para um ato de Estado tão digno; expressa a sua alegria pelo convite tão prestigiante e, por fim, é abençoado pelo Bispo da referida Igreja para que as suas funções sejam exercidas num contexto de paz, e harmonia entre todo o povo de S.Tomé e Príncipe, sob desígnios do expoente máximo da referida Igreja.

Eu sou católico praticante e não tenho nada contra a Igreja Universal de Reino de Deus, muito pelo contrário. Todavia, como cidadão, não posso aceitar que o princípio de laicidade ou da não confessionalidade do Estado possa permitir que um presidente da república, eleito pelo povo, se possa submeter a este espartilho confessional, que descaracteriza completamente as suas funções, comprometendo, eventualmente, a isenção e o direito de reserva dos titulares de cargos públicos numa matéria tão sensível.

Ao presidir o referido ato de inauguração da sede da Igreja Universal de Reino de Deus, com todo o ritual protocolar do Estado e confessional que o caracterizou, Evaristo de Carvalho comportou-se como um chefe da Igreja Universal de Reino de Deus ofendendo, desta forma, todos os crentes de outras religiões do país, transformando o Estado Santomense, informal e episodicamente, num Estado Confessional. A partir de agora sabemos que há uma Igreja no país que tem privilégios especiais na sua relação com o Estado e que nem todos somos iguais em termos de igualdade confessional.

O senhor presidente da república tem o direito, como qualquer outro cidadão, de professar em público as suas crenças religiosas mas, não pode usar o seu mandato popular, para criar condições de autêntico privilégio de uma confissão religiosa sobre todas as outras, até pelo facto das próprias comunidades religiosas terem, também, um dever simétrico de reserva que as impede de intervir em atos ou acontecimentos políticos. Eu aceito e compreendo que o senhor presidente da república professe a sua crença, mas, deve fazê-lo, sempre, numa condição de neutralidade estatal manifestando alguma indiferença em termos de valoração ou de facto religioso, coisa, que, tendo em conta os factos narrados, não me parece que tenha acontecido neste processo. Um dos valores do laicismo é exatamente a igualdade dos cidadãos em matéria religiosa.

É óbvio que, por exemplo, a Igreja Católica, em acontecimentos similares, não iria convidar o senhor Presidente da República para presidir uma cerimónia de inauguração da sua sede ou coisa parecida, com toda a carga protocolar e confessional que se constatou naquela cerimónia, porque está inscrito no seu cânone e modus faciendi, entre outras coisas, o respeito pela liberdade daqueles que professam outras religiões bem como o principio fundamental da separação entre o Estado e as Igrejas. Não o podendo fazer, neste âmbito, ficará sempre em situação de desvantagem em relação às outras confissões religiosas, como, a Igreja Universal de Reino de Deus, por exemplo, que tem no nosso presidente da república o seu maior divulgador e mobilizador de vontades.

Com tantos problemas que o país tem para resolver o senhor presidente da república resolveu ocupar-se, de forma incompreensível, daquele que seria menos conveniente que o fizesse. Quem representa a república e garante a unidade da nação? Isto é, de facto, uma forma criativa de destruir um país.

Adelino Cardoso Cassandra