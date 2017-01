Água está boa para Santo António –Parabéns, Ilha do Príncipe

A Ilha do Príncipe descoberta pelos navegadores Portugueses João de Santarém e Pedro Escobar, com uma superfície de 142 km2 e cerca de 7 mil habitantes, comemora hoje, 17 de Janeiro de 2017,os 546 anos do seu achamento.

Como natural desta parcela de território nacional,considero que o momento não pode ser visto somente como uma efeméridee decidi, por isso, descrever um pouco o percurso político da região.

Em 29 de Abril de 1995 a ilha passou a constituir uma região autónoma. Damião Vaz D’Almeida foi o primeiro Presidente do Governo Regional.Não obstante o constrangimento financeiro que a ilha vivia na altura, foi considerado por muitos como o pior de todos os Presidentes, face a sua política de arrogância e distanciamento para com a população.Em 2002, Zeferino dos Prazeres foi nomeado como novo Presidente do Governo Regional em detrimento de DamiãoVaz D’Almeida, que foi chamado para o executivo central.

Zeferino foi, sem sombra de dúvida, o Presidente mais próximo do povo no verdadeiro sentido da palavra: um homem de causas que posteriormente passou a ser mal-amado pela população regional. Enquanto Presidente, teve a coragem de implementar pela primeira vez na ilha as 10.ª e 11.ª classes, aliviando assim o sofrimento dos estudantes “moncós” que eram obrigados a descolarempara a capital do país para terminar o estudo liceal.

Mas nem todos viam Zeferino com os bons olhos. Em Junho de 2006, um grupo de revoltosos encabeçados pela União Para a Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), sob liderança de Carlos Correia, vulgo Namber, o famoso autor do filme pornográfico na rede social facebook, saiu a rua protestando contra a decisão do Tribunal de Primeira Instância que rejeitou todas as candidaturas para às eleições regionais. O grupo confiscou todos os transportes de Estado que circulavam na ilha, arrombou as portas do edifício de Paços de Concelho, sede do Governo Regional, levantou barricadas na cidade de Santo António, arrombou as portas da casa do Presidente do Governo Regional, entre outros atos. Em nome da paz e da tranquilidade que sempre caracterizou a região, Zeferino dos Prazeres colocou o seu lugar à disposição do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, que criou um Governo de Transição sob o comando de João Paulo Cassandra, até as eleições.

José Cardoso Cassandra é eleito no mesmo anode 2006como novo Presidente do Governo Regional com maioria absoluta, marcando assim uma nova era na política regional.É considerado por muitos como o melhor político nacional dos últimos tempos, o salvador da pátria. Defensor com unhas e dentes dos interesses da ilha do Príncipe, Tózé, como é vulgarmente conhecido, consolidou a Autonomia Regional e permitiu à ilha ter instrumentos de combate a dupla insularidade.

Afinal quem foram e quem são eles nesta nova era?

Presidentes da Assembleia Regional: Nestor Umbelina e João Paulo Cassandra. Presidente do Governo Regional: José Cardoso Cassandra.

Secretário do Governo Regional para Assuntos Organizacionais e Institucionais: Carlos Gomes.

Secretários do Governo Regional para Infraestrutura e Meio Ambiente: Tiago Rosamonte, Nestor Umbelina, António Reffel e Francisco Gula.

Secretários do Governo Regional para Assuntos Sociais e Culturais: Felícia Silva, Natália Umbelina, Francisco Pina Gil e António Tebus.

Secretáriodo Governo Regional para Assuntos Económicos e Financeiros: Hélio Lavres

Secretário do Governo Regional para Assuntos Financeiros e Administração Pública: Hélio Lavres.

Secretáriodo Governo Regional para Assuntos Económicos: Silvino Palmer

Hélio Lavres, que já vem desde o primeiro mandato, é sem dúvida a figura central do executivo regional. O homem que gere o erário público é insubstituível, é intocável e é o suporte de Tózé Cassandra. Por que será?

Após 10 anos de governação, Tózé e a UMPP concluíram recentemente que o balanço é extremamente positivo com ganhosna educação, na saúde e no sector energético. Em todo o mundo, nenhum governo faz um balanço para dizer que o resultado é negativo. É e será sempre positivo, por mais que a realidade tenda mostrar o contrário. Na verdade, temos que reconhecer que o Príncipe de hoje é diferente do Príncipe de ontem. A ilha está aberta ao mundo e houve decerto melhorias em alguns sectores, mas não tanto como se tem vindo a propagandear. Talvez os resultados pudessem ser melhores, se não existissem algumas condicionantes ligadas ao governo central.

Há ou não diferença entre ganhos e melhorias?

Energia. Alargar a rede de energia para 80% da populaçãoe não ter meios para garantir a sua sustentabilidade não pode de maneira alguma ser visto como um ganho. Não se compreende por que razão o Príncipe continua a apostar 100% no gasóleo como fonte de energia, se o grande lema do Governo Regional é a preservação do ambiente. A ilha do Príncipe é por natureza chuvosa, é inacreditável que não haja uma barragem em funcionamento e que não haja iniciativas noutros tipos de energia. Talvez porque o gasóleo faz bem financeiramente a muita gente.

Saúde. Dizer que houve ganhos também é conduzir as pessoas ao erro. O Governo Regional deve assumir sem hipocrisia, e sem demagogia, que os cuidados de saúde no Príncipe não são adequados. Construir postos sanitários não pode ser visto como um ganho, tendo em conta que as necessidades de saúde dos “moncós” já não são primárias. Há diariamente casos de acidentes que justificam a introdução de serviços especializados na ilha. Se o ganho na saúde referido pelo Governo Regional for no âmbito do paludismo, então, estamos todos de acordo.

Educação. É indubitavelmente uma grande conquista do Governo. A meu ver, o executivo apostou – e bem – na política de valorização dos recursos humanos e apostou na formação dos seus jovens. Hoje, o Príncipe já conta com um número razoável de quadros, quer ao nível do ensino profissional, quer ao nível do ensino superior. Mas não podemos ficar por aí e achar que já está tudo consolidado. É preciso continuar a formar mais jovens e a criar meios para absorver os quadros sem preferência partidária.

Num país democrático, criticar o governo não pode ser o sinónimo de inimigo ou alvo de exclusão social.

Viva a ilha do Príncipe! Somos Príncipe, Príncipe somos nós.

Silton Monforte

Estudante Universitário