O Trabalho dos Presos

A forma atabalhoada, irresponsável e pouco confiável, como os agentes políticos e governamentais da nossa terra estudam, refletem e tomam decisões políticas importantes que, podem condicionar, no futuro, para o bem ou para o mal, a vida das pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, assusta-me.

A senhora ministra da Justiça e Direitos Humanos afirmou, recentemente, que os presos vão passar a trabalhar, doravante, para pagar a sua alimentação, tendo em conta os custos elevados, para o Estado, decorrente da manutenção de presos no único estabelecimento prisional do país. Rematou, posteriormente, que «…é preciso que esses presos vão para as empresas e comecem a trabalhar e uma das medidas é a utilização da mão-de-obra dos prisioneiros para a sua própria alimentação…».

Aquilo que poderia ser, em princípio, uma ideia fantástica, como mecanismo de ressocialização dos prisioneiros, contribuindo, deste modo, para a reintegração dos mesmos na sociedade, transformou-se, na boca da ministra, num ato penalizador para os referidos reclusos.

De acordo com uma resolução da ONU, salvo erro de 1955, existem regras ou condições mínimas para o tratamento dos reclusos e, entre elas, está lá tipificada o direito à alimentação. Se o direito à alimentação é uma condição mínima estabelecida para o tratamento de pessoas em regime de clausura, a sua transformação num expediente compensatório, decorrente da obrigação dos mesmos terem que trabalhar para usufruírem do referido direito, como sugere a referida ministra, pode configurar, ao meu ver, uma dupla penalização dos mesmos, suscitador de dúvidas legais e até constitucionais. Se os prisioneiros são obrigados a trabalhar para terem direito à alimentação, esta passa a ser, assim, também, um ato de natureza penal, com efeito cumulativo sobre a pena ou sanção, decorrente do ato praticado pelos potenciais prisioneiros.

É óbvio que isto provoca muitas inquietações e interrogações. Por exemplo: se o recluso não aceitar trabalhar, ele não terá direito à alimentação? E se uns reclusos aceitarem trabalhar e outros não, todos terão, de igual forma, direito à alimentação? Todos terão que fazer o mesmo tipo e natureza de trabalho, como limpeza das ruas e agricultura, (segundo as palavras da ministra) independentemente das suas qualificações, estado de saúde, competências profissionais etc.? Os reclusos terão direito a salário igual por igual trabalho desenvolvido por aqueles que não se encontram na condição de reclusos?

Estas e outras interrogações deveriam, preventivamente, ser objeto de debate e reflexão, transversalmente na nossa sociedade, para precaver situações complexas, no futuro, decorrente da aplicação da referida medida. Mas, infelizmente, na nossa terra, a irresponsabilidade dos decisores políticos leva-nos para caminhos como este, de difícil compreensão e aceitação, e, invariavelmente, como mecanismo de penalização dos mais desfavorecidos e vulneráveis da nossa sociedade. Assusta-me que a ordem dos advogados, por exemplo, e outras organizações não governamentais do nosso país ouçam estas coisas e permaneçam caladas e sem qualquer reação contributiva neste âmbito.

Eu sou da opinião que os reclusos devem trabalhar, mas como mecanismo que permita a ressocialização e a regeneração dos mesmos e contribua, preventivamente, para minimizar a prática de novos delitos. Mas isto não passa, necessariamente, por obrigá-los a trabalhar para pagarem a alimentação que usufruem no estabelecimento prisional, segundo as palavras da ministra, porque o Estado está falido e não pode comprometer-se com esta regra mínima para tratamento dos nossos reclusos. Sendo, assim, o Estado também poderia demitir-se de outras funções sociais, como a Educação e Saúde dos Santomenses, por exemplo, porque, também, neste âmbito, o esforço orçamental é grande e o país não tem dinheiro para tal. Neste caso, cada Santomense seria obrigado a contratar um ou mais professores ou médicos, pagando do seu bolso, para a resolução dos problemas individuais de saúde e/ou educação.

Todos os reclusos não devem, por exemplo, independentemente das suas aptidões físicas, qualificações profissionais ou competências, desempenhar um trabalho indiferenciado, como o de limpeza da cidade ou na agricultura, referenciados pela referida ministra, porque desta forma não estaremos a criar condições para a ressocialização e regeneração dos mesmos. Neste caso, quando saíssem da prisão, não estariam preparados, em termos de aptidão profissional, para as tarefas que, de facto, sabem fazer. Para alem disso, o dinheiro ganho pelos mesmos não deve servir, única e obrigatoriamente, para cobrir a despesa de alimentação em clausura porque seria interpretado, pelos próprios, como um mecanismo de dupla penalização. Deveria servir, sim, para ajudar a família que eventualmente está fora da prisão e, também, caso se justificasse, como propósito de indemnização das vítimas relacionadas com as práticas do crime praticados pelos referidos reclusos.

Estas, sim, seriam as premissas necessárias, para abrir um debate no contexto nacional, como proposta humana, defensora do respeito e direitos humanos de todos os Santomenses, independentemente da sua classe social, com o objetivo de preservar o exercício da liberdade, da segurança, bem-estar e igualdade entre os cidadãos.

E tudo isto é confrangedor e incompreensível porque acontece na mesma semana que o governo atribui viaturas luxuosas aos juízes, num país onde, segundo as palavras da referida ministra, não existe dinheiro para alimentar os presos e, como tal, estes têm obrigatoriamente que trabalhar para custear a sua alimentação em regime de clausura.

Tudo isto é feito pelas mãos de um governo que transformou o ministério da Justiça em ministério da Justiça e Direitos Humanos com o objetivo de proteger os direitos do Homem no país, acabar com perseguições políticas e de outra natureza e preservar a liberdade, através de exercício de um autêntico regime de direito democrático, coisa que os principais protagonistas do partido em causa proclamavam não acontecer anteriormente. É obra!

Adelino Cardoso Cassandra