Entre a Excelência, o Desenrascanço e a Desconfiança

No fim de semana passado tive a oportunidade de participar numa iniciativa, em Lisboa, que juntou cerca de duas centenas de pessoas de proveniência geográfica diversa, Portugal e outros destinos, desenvolvida por uma associação designada por Grupo Liceu Nacional de S.Tomé e Príncipe (GLNSTP 80 – 85) onde, para além da dimensão lúdico ou recreativa associada à mesma, foi possível, num clima de convivialidade intergeracional, rever amigos que já não via durante longos anos, refletir e trocar ideias, com várias pessoas, ainda que de forma fugaz, sobre os problemas do país e, fundamentalmente, sobre o associativismo na diáspora, nas suas várias vertentes, bem como sobre mecanismos de exercício de cidadania como ajuda ao desenvolvimento da nossa Terra.Achei a iniciativa fantástica, com um nível de organização e mobilização inusuais no nosso país, que deveria servir de modelo para este e/ou outros âmbitos. Quero reiterar os meus parabéns aos organizadores da referida iniciativa.

Posteriormente, já em casa, decidi rever, no mesmo fim-de- semana, o documentário FITXICÊLU de São Deus Lima. Trata-se de um trabalho extraordinário, pedagogicamente muito relevante em termos de conteúdo, mensagem e testemunhos pessoais, que deveria servir para abrir um grande debate no país sobre algumas práticas e comportamentos, socialmente condenáveis, contra os mais pobres e vulneráveis da nossa Terra, que são os idosos, por conotação inadvertida destes, sem qualquer culpa, com atos de feitiçaria.

A São Deus Lima, (e toda a sua equipa), com este trabalho, veio demonstrar-nos, que, momentaneamente, face à crise socioeconómica que o país atravessa, é proibido envelhecer-se em S.Tomé e Príncipe e que tal pode ser sinónimo de abandono, humilhação e morte. Isto deveria convocar os políticos, as instituições da república, o poder judicial, as Escolas, as famílias e os cidadãos em geral para um grande debate no país sobre o assunto em causa e, consequentemente, criar condições para a mudança de mentalidade, neste âmbito, sobretudo junto das nossas crianças e jovens, tendo como finalidade, entre outras coisas, o ensino de conteúdos de cidadania e direitos humanos, transversalmente, nas nossas Escolas; a emergência de um enquadramento procedimental, no âmbito da Justiça Criminal,para dissuadir esta prática e reforço da responsabilidade familiar em prol da defesa dos interesses dos nossos idosos.

Depois de tantas privações e males infligidos às nossas crianças, durante décadas, uma sociedade que trata desta forma os seus idosos pobres, com práticas de crenças emtorno de feitiçaria levadas ao extremo do fanatismo, é uma sociedade insana e próxima do abismo. Os políticos e cidadãos em geral que, perante uma denúncia pública como esta que a São Deus Lima acaba de fazer, fecham os olhos e assobiam para o lado, são, consciente ou inconscientemente, os carniceiros de serviço.

Num país com imensos problemas e uma tendência para o desenrascanço como receita crónica para a resolução dos mesmos, estas duas iniciativas, relatadas acima, uma de caráter associativo e outra de caráter profissional/individual, são reveladoras de que, dentro e fora do país, se pratica a excelência nalguns domínios. Não sendo casos únicos, dentro e fora do país, gostaria, no entanto, que esta tendência fosse regra e não exceção. Um país pobre como o nosso, com poucos recursos, em todos os domínios da vida e de realização em comunidade, por mais pequenos e insignificantes que fossem os gestos e iniciativas, deveria ter como lema a excelência, evitando, desta forma, o desperdício de recursos.

Se este foi o filme, do fim-de-semana, relatado acima, que me deixou satisfeito, a semana seguinte, todavia, foi um autêntico desastre. Em quase todos os meios de comunicação social, desta feita, só se falava de S.Tomé e Príncipe de forma deprimente e vexante o que deixou a nu uma das nossas maiores fragilidades: o desenrascanço como receita para o desenvolvimento do país.

O primeiro sinal deste sintoma deu-se com o aparecimento de uma doença misteriosa no país, infecciosa e não contagiosa, segundo as palavras da senhora ministra de Saúde, embora não se conheça o agente biológico específico associado à mesma, que já afeta cerca de 2000 mil pessoas, com mortes associadas, e tem entupido o único hospital central do país e tirado serenidade aos mais pobres e vulneráveis da nossa sociedade.

Como em tudo o que se faz na nossa terra, resolveu-se, mais uma vez, de acordo com a nossa receita do desenrascanço, combater avulsamente as consequências da referida doença em detrimento da criação de condições de prevenção que minimizassem as suas causas. É óbvio que, agindo assim, torna-se difícil, enquanto o governo nos entretém com declarações contraditórias e inconsequentes, conhecer a origem da referida doença, o agente biológico específico que a provoca bem como o receituário para o seu tratamento.

Para resolver ou minimizar o problema do fraco rendimento das famílias muito pobres, que é maioritária no nosso país, começou-se a importar bens alimentares e fardos de roupa usada, de origem diversa, que entram no país sem qualquer controlo ou monitorização anterior ao processo de comercialização das mesmas, e todo o mecanismo da sua redistribuição e venda, localmente, é feito sob condições de conservação e acomodação degradantes. Basta ver as condições em que alguns destes produtos são acomodados e vendidos nos nossos mercados.

Da mesma forma, alguns produtos, sobretudo as bebidas, que são produzidas e comercializadas no contexto local, não sofrem qualquer acompanhamento, desde o processo de produção até ao consumidor. Todas as pessoas, minimamente informadas, sabem que, sem vigilância ou monitorização sanitária, é impossível garantir que alimentos e bebidas cheguem às populações de forma segura e inócua.

Os hábitos de higiene pessoal e comunitária que constituíam alicerces fundamentais na promoção da saúde individual e comunitária, no interior das casas familiares, nos quintais, nos bairros, nas Escolas e nos mercados, transformaram-se, na nossa Terra, numa raridade como os Gugús. Só gente com muita sorte é que os consegue observar.

Um governo que tem como principal missão defender o “povo pequeno” não sabe isto? Por que razão não criam condições para a modificação da realidade prevalecente? Por que razão só manifestam preocupação com as consequências decorrentes das políticas que implementam em detrimento de um rigoroso planeamento preventivo, a montante, neste âmbito? Temos o povo que temos e é necessário criar condições para a sua educação e formação em todos os níveis.

Não se compreende, também, que a preocupação com o saneamento, que está sempre associada à transmissão de doenças, seja a última aposta dos municípios, sobretudo o de Água Grande, que conseguiu transformar a capital do país numa lixeira a céu aberto. Como é que as doenças misteriosas não aparecem em S.Tomé e Príncipe? O próprio hospital central transformou-se, por negligência e irresponsabilidade ao nível da sua gestão e prioridades políticas, num centro de disseminação de doenças.

Compreendo, por isso, que o governo fique possesso com os deputados da oposição pelo facto destes terem decidido, no âmbito das suas funções, fazer uma visita ao hospital central para se inteirarem do estado dos doentes e tomarem contacto com os factos relacionados com esta doença misteriosa. Se os deputados não podem fazer esta coisa simples, perguntar-se-á, então: por que razão foram eleitos? Se existe coisa que deveria unir o governo e a oposição, em prol da resolução dos problemas dos mais vulneráveis da nossa terra, é exatamente este.

Só posso entender esta declaração de guerra e perseguição, por parte do governo, aos deputados da oposição, como desconfiança crónica e medo. O governo tem medo do quê? O que é que o governo quer esconder?

Depois do desenrascanço, a desconfiança é outro dos nossos maiores pecados. Tenho dificuldades em compreender como é que num país tão pequeno como o nosso os políticos desconfiam tanto uns dos outros e, por outro lado, o povo desconfia, cada vez mais, dos políticos. Esta espiral de desconfiança generalizada é muito prejudicial para o aprofundamento da nossa democracia e vida em comunidade.

É esta mesma desconfiança que levou Patrice Trovoada, contra todas as expetativas e sugestões, a impor, ao seu partido e ao país, a candidatura do Evaristo de Carvalho ao cargo do presidente da república. Patrice Trovoada quer muito ser o próximo presidente da república e, depois daquilo que o Fradique de Menezes lhe fez, ele só tinha como alternativa escolher alguém, como candidato ao cargo de presidente da república, que não lhe despertasse qualquer sintoma de desconfiança para assunção desta ambição daqui por 4 anos.

Evaristo de Carvalho era a pessoa ideal, em termos de personalidade, de idade e, até, de modus faciendi. Não me surpreende nada, por isso, as peripécias relacionadas com o mandato de Evaristo de Carvalho no domínio da promulgação do orçamento de Estado para o presente ano, por manifesta pressão do governo, bem como a subalternização das suas funções, por opção própria, em detrimento do governo e, especialmente, do primeiro-ministro, exatamente numa altura de alguma turbulência política no país que aconselharia um ligeiro pendor presidencialista do sistema para atenuar abusos de poder como aquele que temos assistido.

Patrice Trovoada, tendo em conta as suas ambições políticas pessoais, fez muito bem. Tenho, contudo, muitas dúvidas, que o país tenha ganho alguma coisa com esta decisão. Muito pelo contrário! Além disso, o magistério presidencial de Evaristo de Carvalho deverá representar, com este estilo, uma machadada nas pretensões dos defensores do sistema presidencialista para o nosso país.

Mais uma vez, Evaristo de Carvalho “desenrascou” Patrice Trovoada, por desconfiança deste em relação aos outros políticos nacionais, e o povo, enrascado, vive em desconfiança permanente com as decisões políticas do Evaristo de Carvalho. Viveremos os próximos 4 anos neste sintoma de desenrascanço e desconfiança permanente.

É este mesmo sintoma de desconfiança, perante uma simples convocação de manifestação popular por parte de alguns jovens, decorrentes das condições socioeconómicas difíceis que o país atravessa, que levou o ministro da Defesa e Administração Interna a convocar uma quantidade anormal de polícias, armados até aos dentes, para controlarem 8 manifestantes indefesos. Ninguém percebe tanto músculo na manifestação de autoridade perante 8 jovens que somente queriam manifestar por melhores condições de emprego no país e de aprofundamento da nossa democracia. Foi patético ver o desfile, nas ruas da capital do país, de mais de uma centena de polícias cercando 8 jovens indefesos.

Agora que o país reatou as relações diplomáticas com a China, depois de uma interrupção com motivações meramente mercantilista, achei interessante revisitar Confúcio, através da leitura de alguns trechos deste grande pensador Chinês.

Num diálogo entre Confúcio e o seu discípulo, aquele sugeriu, mediante uma pergunta deste, que os alimentos, a confiança e as armas seriam os ingredientes fundamentais a um bom governo. Os alimentos, segundo Confúcio, seriam necessários para manter os cidadãos satisfeitos e impedir qualquer tumulto relacionado com a génese na fome. A confiança, por outro lado, de acordo com Confúcio, seria necessária para que, caso a comida faltasse, os cidadãos continuassem a acreditar que os seus líderes estão a procurar resolver os problemas. As armas, por fim, seriam usadas, como último recurso, caso nenhuma das duas condições anteriores resultasse.

O discípulo, todavia, insistiu perguntando-o: e se for possível somente uma coisa, qual deveria ser a escolhida? Confúcio respondeu: que seja a confiança!

De facto, constatamos nesta mensagem de Confúcio a valoração da importância da manifestação da reciprocidade e valores éticos nas relações interpessoais, sendo a confiança nos contextos individuais e políticos um recurso fundamental para a vida em comunidade de forma pacífica.

Agora, pergunto: qual daquelas três coisas é que temos? O povo não tem comida; os políticos não confiam uns nos outros e, o povo confia, cada vez menos, nos políticos. Só resta ao governo, neste âmbito, as armas e, para tal, basta ver a sua exibição pública na última manifestação de 8 jovens. Será com as armas que vamos erguer o país?

Também, por isso, tenho muitas reservas relativamente ao facto dos Chineses voltarem a reatar as relações diplomáticas connosco, na base de total confiança, depois de os termos tratado da forma que tratamos, anteriormente, através dos mesmos protagonistas que voltaram a criar condições para este reatamento diplomático. Seria bom que os nossos governantes lessem Confúcio!

Adelino Cardoso Cassandra