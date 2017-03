Iubi Homo ibi societas, iubi societas ibi ius.

Significado: Onde existe homem, existe a sociedade; e onde existe sociedade, existe o Direito.

É com tristeza e grande preocupação que escrevo o presente artigo.

Desde 08 de Março de 2017, que a Justiça Institucionalizada, encontra –se suspensa em São Tomé e Príncipe (S.T.P.).

Todos os que vivem e pretendem viajar para S.T.P., estão em perigo eminente.

Neste momento, ocorre e há possibilidade de ocorrência de todo o tipo de arbitrariedade aqui no solo sagrado (S.T.P.).

O Comando da Polícia Nacional tornou-se o Ministério Público e os Tribunais respectivamente.

Cidadãos são agredidos pelos agentes da polícia nacional até defecarem no corpo.

Mulher em visita do seu marido é agredida no Hospital Dr. Ayres de Menezes sem justificação por agentes da polícia nacional.

Os primeiros interrogatórios judicias estão a ser feitos pelos policiais, nos respectivos comandos da polícia.

Os detidos, cumprem prisão preventiva nas celas da polícia. E os outros são mandados para sua casa, com o Termo de identidade e residência (TIR), podendo ser chamado a todo o tempo para mais interrogatórios.

Neste momento em S.T.P., está vedado o acesso dos reclusos aos seus respectivos Advogados de defesa, por ordem do Ministério de Tutela (Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos).

Os Funcionários judiciais que encontram-se em greve, estão a ser ameaçados, humilhados e perseguidos, até pelos magistrados.

As legítimas revindicações destes, a semelhança do que ocorreu com os professores, estão a ser pura e simplesmente ignoradas, até que os mesmos se cansem e retomem as suas funções.

Advinha-se perdas no salário, no fim da greve, à maioria dos grevistas.

… etc.

O Homem é lobo do homem.

A Democracia é Anarquia controlada pela norma jurídica (Direito).

E só existe normas jurídicas, caso esteja assegurado a punição pela sua violação através dos órgãos competentes (os Tribunais/Ministério Público/Advogados)

E neste momento não existe Tribunal em S.T.P..

A Ordem jurídica são-tomense, por mais incrível que pareça, encontra–se suspensa.

Cada cidadão deve acautelar–se de modo a que não venham a sofrer assaltos, violações, agressões físicas, retalhações, vinganças ou ajuste de contas da parte do seu inimigo ou opositor directo.

Tomem cuidado com quem e por onde andam, para não serem surpreendidos, pois regressamos aos tempos em que não existia Leis (Direito/Justiça) os Tribunais/Ministério Público/Advogados.

O Estado deixou de oferecer garantias constitucionais e legais, tanto aos nacionais como aos estrangeiros residentes em S.T.P..

Está consumada a inversão dos princípios gerais do Estado de Direito, da Ordem Jurídica, da República e do Estado de Direito Democrático Nacional consagrados na Lei nº 1/2003 – A Carta dos Magna dos Cidadãos São-tomenses.

Sejam vigilantes e tenham cuidado.

Existe fortes indícios da subversão do funcionamento das instituições do Estado, da Soberania e da Independência Nacional.

São Tomé e Príncipe, 21 de Março de 2017.

O autor:

Dr. Miques de Jesus Bonfim

( Advogado – CP. 108 – OASTP)