Complexo de Superioridade de um país Doente

O nosso país, ou melhor os seus atuais representantes, nos últimos tempos, têm se comportado como um individuo que, decorrente de um mecanismo subconsciente de compensação neurótica, por problemas de pequenez ou inferioridade mal resolvidos, passa a vida a fazer birras e se comportar como um individuo, capaz de tudo diante de todos, para conseguir passar a mensagem de que é grande, valente e rico e, como tal, não precisa de ajudas.

Todavia, sistematicamente, passada esta fase de pulsão neurótica inconsequente, caímos na realidade e deparamos com os sinais persistentes de fraqueza enraizados na estrutura do doente, que compromete, de forma radical, os objetivos decorrentes desta estratégia atípica e ingénua.

Reparem bem no conteúdo daquilo que suportou a mensagem política da atual maioria governamental, estando na oposição. Diziam eles, em especial o seu líder, Patrice Trovoada, que o país não poderia passar a vida como um pedinte crónico, não obstante a nossa pobreza e, que, uma vez no governo, iriam contribuir, pessoal e institucionalmente, com decisões políticas importantes para inverter esta realidade. Até aí, concordei com o senhor Patrice Trovoada. O que é que, todavia, veio acontecer, estando o ADI no governo, há três anos?

Vou apenas dar três ou quatro exemplos demonstrativos de uma suposta opulência, suportada, aqui e acolá, por uma opinião exageradamente positiva do valor e capacidade reformadora do ADI e do seu líder, com tiques sugestivos e expetativas altíssimas em termos de objetivos, metas e realizações pessoais, exemplificativos de alguém que está a viver um complexo de superioridade e quer atrair a atenção dos seus pares.

Nesta medida, em primeiro lugar, venderam-nos a ideia de construção de um país comparável ao DUBAI em pelo menos 10 anos. Deu logo para ver, a grandeza da neurose coletiva que, subitamente, se apoderou de nós. Até pessoas, aparentemente inteligentes e com formação, superior e/ou de outra natureza, apoiaram e até incentivaram este delírio neurótico. Com tanta coisa que poderia servir de elemento comparativo, fomos logo buscar o DUBAI: o centro mundial de negócios; o lugar, do mundo, onde se tem realizado grandes feitos no ramo da engenharia, nos domínios da grandeza, opulência e meios tecnológicos utilizados; o lugar, do mundo, em pleno deserto, onde existem praias de água quente e um dos maiores aquários do mundo; o único lugar do mundo onde, provavelmente, se pode falar, com toda a pertinência, de muita fantasia, divertimento e até desperdício; o único exemplo no mundo onde, se pode falar, sem exageros, de demonstração de grandeza e ostentação de riqueza.

Só um neurótico ou populista perigoso poderia encontrar similitudes, tendo em conta os nossos atuais constrangimentos estruturais, a escassez de recursos, a nossa história económica, a nossa cultura e o nosso posicionamento geoestratégico, para ousar, até nos sonhos, ter o desejo de transformar S.Tomé e Príncipe em DUBAI.

O mínimo que se poderia pedir a um político responsável que prometesse isto ao seu povo é que criasse as condições mínimas, antes e depois de chegar ao governo, para o cumprimento de pequeníssimas coisas relacionadas com este desejo maior, num contexto temporal mais distante. Hoje, não se consegue descortinar nada, por mais pequeno e insignificante que tenha sido feito, em prol do cumprimento deste desejo tão radical. Ou melhor, consegue-se ver: a pressão política para o cumprimento eleitoral de coisas mais básicas no país, que não têm nada a ver com esta promessa, obrigou o governo a romper a cooperação que tinha com Taiwan para abraçar a China Continental em troca de algumas centenas de milhões de dólares.

Para quem queria construir o Dubai e acabar com a política de mãos estendidas este gesto, de puro mercantilismo, é denunciador da contradição mais evidente neste âmbito, sintomático de que esta promessa, como todas as outras, neste sentido, não passou de um slogan memoralizável, típico de tiradas populistas ou de um vulto neurótico com complexos de superioridade.

O segundo exemplo falacioso deste propósito reformador para o país, que nos foi vendido em múltiplos comícios na praça pública e semanalmente nos diversos meios de comunicação social, posteriormente empacotado e difundido por assessores e conselheiros, com uma linguagem específica para dar o ar de coisa pensada profundamente em gabinetes de estudo e reflexão, é a chamada economia azul que o país quereria implementar e desenvolver. Para tal o país comprou, (?) de uma só assentada, 4 ou 5 barcos, para o desenvolvimento deste propósito.

O próprio senhor primeiro-ministro não se coibiu, com ar de gente responsável e metódica, sentado em pose de um democrata introspetivo, em pleno alto mar, num dos barcos deste conjunto de 4 ou 5 que foram comprados, de dar uma entrevista aos órgãos de comunicação social, afirmando, entre outras coisas, que, com a compra destes barcos, estava aberto o caminho para o desenvolvimento da economia azul no país. Ficamos todos a saber que um projeto de desenvolvimento de economia azul começava e terminava com compras de uma quantidade anormal de barcos para o país.

Houve, até, quem se entusiasmasse com esta ostentação neurótica do senhor primeiro-ministro e nos garantisse que o país tinha dado um grande salto para o desenvolvimento, coisa nunca vista em 40 anos de independência. Passado, sensivelmente, um ano, não se sabe do destino da maioria dos referidos barcos e um deles, provavelmente aquele em que o senhor primeiro-ministro dera a referida entrevista, acabou encalhado numa das praias da cidade de Neves, depois de estar dias seguidos encalhado numa praia da cidade capital, e terminou os seus dias, como o referido projeto de desenvolvimento da economia azul, num amontoado de pedacinhos de evidências da sua existência.

Como é possível que se queira desenvolver um projeto de economia azul para o país e, exatamente, a primeira coisa que se predispõe fazer é comprar uma quantidade de barcos sem garantir as condições mínimas para a manutenção e atividade dos mesmos em segurança? Este comportamento neurótico de manifestação de superioridade, para dar resposta aos problemas de pequenez ou inferioridade mal resolvida no passado, como base de ação e decisão política, está a matar o país aos poucos e instalar um clima de desconfiança, tanto interna como externamente, que havemos de pagar bem caro no futuro.

Como é que um governo que se predispôs transformar o país, fazendo com que este deixasse de ser um “pedinte crónico” e, se modernizasse, para passar a ser autossuficiente, a primeira medida que toma é contribuir, direta ou indiretamente, para espatifar um barco que pode ter custado uma pipa de massa ao erário público? Só os países muito ricos, e nem todos, (dai talvez a pertinência da comparação com DUBAI) podem se dar ao luxo de fazer uma coisa desta. Que governo ou país, nos vai dar qualquer género de apoio, a partir de agora, de natureza material ou financeira, se temos gente, na direção do Estado, tão responsável, que consegue espatifar, em menos de 1 ano, um barco daquela envergadura? Isto não é um ato vergonhoso! Isto é uma das maiores irresponsabilidades políticas, que aconteceu no país, desde a independência nacional, para não dizer que é um ato criminoso. Em qualquer país decente, este ato teria consequências políticas e criminais devastadoras.

O terceiro exemplo desta malfeitoria está implícito na decisão governamental de oferecer viaturas topo de gama a alguns juízes e procuradores, alguns dos quais já usufruíam de um meio de transporte alternativo do próprio Estado e, aproveitando-se desta benesse estatal, compraram-na a preço de saldo. Compreendo que os senhores juízes e procuradores tenham necessidade de ter um meio de transporte para se deslocarem, mas, tendo em conta as necessidades e carências dos nossos Tribunais, esta era a urgência mais atendível, em detrimento de coisas banais que geram constrangimentos sérios, ao funcionamento dos Tribunais e investigação criminal, por exemplo?

Num país pobre, sem recursos e com algumas estradas num estado lamentável, qual é a necessidade de se oferecer aos juízes carros de luxo, em detrimento de viaturas menos dispendiosas, comportando-se como um país rico, aparentemente para garantir a dignidade de um órgão de soberania?

A dignidade de qualquer órgão de soberania advém, em primeiro lugar, da sua capacidade de organização e competência, meios procedimentais e aptidão, para dar resposta aos diversos constrangimentos existentes neste âmbito. Só assim se pode falar em dignidade e, consequentemente, esperar respeito popular. A opinião e respeito dos Santomenses, relativamente ao nossos Tribunais, por exemplo, não vai mudar pelo facto dos nossos juízes terem todos um carro topo de gama.

Aliás, a recente greve dos funcionários dos Tribunais e do ministério público, deixa a nu as fragilidades do nosso sistema judicial, tendo em conta as reivindicações que estes funcionários fazem, que são legítimas, cuja finalidade é, exatamente, a melhoria das condições mínimas para o exercício das suas funções como trabalhadores dos Tribunais e do ministério público. Como é possível que não existam, por exemplo, meios básicos para cumprimento de diligências, dentro e fora dos Tribunais, e, no entanto, a primeira preocupação do governo é entregar viaturas topo de gama aos senhores juízes e procuradores? É óbvio que isto é uma inversão de prioridades própria de quem está a governar um país pobre, pequeno e insignificante internacionalmente, mas que interiorizou a ideia, consciente ou inconscientemente, que se trata de um país grande, poderoso e rico, propenso ao desperdício.

O quarto exemplo deste espetáculo irresponsável está relacionado com o anúncio, por parte do senhor primeiro-ministro, da proibição de qualquer investimento estrangeiro, correspondente às atividades de comércio de produtos, no território nacional, cujo investimento não seja igual ou superior a 5 milhões de dólares, porque, tal pode prejudicar os empresários nacionais, aparentemente, vítimas de concorrência ilegítima. Em primeiro lugar, quem ouve o senhor primeiro-ministro falar num valor de 5 milhões de dólares, como limite mínimo para que os empresários estrangeiros possam ter autorização de investir no nosso país, neste ramo específico de negócios, fica com dúvidas relativamente ao valor em causa.

Por que razão são 5 milhões? Que investimento privado, nacional ou estrangeiro, em qualquer ramo de atividade, realizado no país, mais ou menos recentemente, atingiu este valor? Para um país pobre e carente de recursos e iniciativas empresariais, este princípio de discriminação do investimento em função da nacionalidade dos investidores, será um bom sinal que se transmite ao exterior e aos potenciais investidores estrangeiros?

O primeiro-ministro esqueceu-se que estamos num mundo globalizado e que as decisões unilaterais dos estados, com a finalidade de protecionismos patéticos desta natureza, num contexto internacional com estas características, podem ter efeitos contraproducentes. Num contexto socioeconómico tão vulnerável como o nosso, exposto aos condicionalismos externos de toda a ordem, a discriminação do investimento tendo em conta a nacionalidade dos investidores não é um sinal e valor que se deve defender, de forma isolada, como propósito de defesa de interesses comunitários, porque, este último, entra em interação com forças diversas e em concorrência com outras exigências.

Se um investidor estrangeiro, por exemplo, com exclusividade de uso de uma marca diversificada de alimentos, com preços bastante concorrenciais no mercado, em benefício do rendimento atual da nossa população, tendo em conta os salários praticados localmente, for impedido de abrir um negócio no país, tendo em conta o valor referencial, para tal (5 milhões de dólares), proclamado pelo senhor primeiro-ministro, será o povo, exatamente, o mais prejudicado, neste âmbito. Ou seja, querendo, aparentemente, proteger os empresários nacionais estaria o senhor primeiro-ministro limitado, em ação, decorrente deste exemplo simples, na melhoria de condições de vida de toda a nossa população. Há formas mais imaginativas, e até desejáveis, que podem ser usadas para defender os interesses dos empresários nacionais que não passam, necessariamente, por discriminação do investimento, nesta área, em função da nacionalidade, tendo em conta o valor mencionado.

Este é outro exemplo de manifestação de grandeza, por parte da atual governação, num país pequeno, em que os irmãos de uma mesma família, passam a vida a lutar, por falta de pão na mesa. Aliás, compreende-se mal que o senhor Patrice Trovoada e o ADI tenham este comportamento, relativamente ao investimento estrangeiro, em total divergência com a práxis e suporte ideológico dos partidos que o acompanham na Internacional da Democracia do Centro para África (IDC-África),designadamente o MPD de Cabo Verde, por exemplo. Quem ler a Lei de Investimentos de Cabo Verde, por exemplo, constata, no capitulo II, artigo 5º – Não discriminação – o seguinte:<…Todos os investidores, independentemente da sua nacionalidade, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres e obrigações, nos termos da legislação vigente no país…>.

Poderia dar mais outros exemplos, denunciadores desta manifestação de grandeza, de um país que está doente e, todos os dias, morre um bocadinho, decorrente deste facto, aparentemente contraditório.

Estamos a agir, ultimamente, como um doente com complexo de superioridade, fruto de uma compensação neurótica, que se manifesta como resultado de um sentimento inultrapassável de inferioridade, que já vem de longe e, de tempos a tempos, de acordo com as condições prevalecentes no contexto, as manifestações da doença tornam-se evidentes. Ou seja, estamo-nos a “arrumar em grandes”, porque no passado comportamo-nos como pequenos e, aparentemente, ninguém nos deu o valor que merecíamos. E o pior é que tudo isto não é um gesto inconsciente, avulso ou passageiro, do atual governo, decorrente de uma distração ou propósito político inconveniente de natureza pessoal. O Atual governo acredita mesmo que “somos grandes” e que esta perceção de grandeza, detetada de um dia para outro, representa uma mais-valia política e estratégica para o país, com resultados positivos incomensuráveis, que trará felicidade aos Santomenses num curto espaço de tempo.

Basta ler esta frase, do ministro da Presidência e Assuntos Parlamentares do nosso país, ao portal Liderança, cujo conteúdo transcrevo: <…o meu encontro com o Dr. Patrice Trovoada mudou a minha perceção do mundo, da realidade são-tomense e de como a liderança pode mudar o destino de um país. Até há pouco tempo os são-tomenses assumiam uma pequenez que não tinham. Hoje é com orgulho que digo que somos uma nação grande. O líder Patrice Trovoada inseriu a dimensão oceânica no nosso país e alterou a forma de o ver e perceber por toda a juventude…>.

Todos os sintomas da nossa atual doença encontram-se escarrapachados nestas simples frases do nosso ministro da Presidência e Assuntos Parlamentares.

Só que isto representa alguns problemas cujas manifestações já estão a aparecer e aprofundar, com consequências dolorosas, que deixam a nu este epíteto de grandeza e opulência.

Em primeiro lugar, pode acontecer connosco o mesmo que acontece com os animais que praticam o mimetismo para parecerem maiores ou mais perigos daquilo que verdadeiramente são e, invariavelmente, acabam na boca de um predador valente e só a partir dai é que ficam a conhecer, realmente, a sua insignificância.

Basta constatar, ultimamente: a vulnerabilidade dos nossos centros de saúde e hospital que não conseguem dar resposta aos problemas de uma doença misteriosa que já afetou uma quantidade enorme dos nossos concidadãos; os problemas ou dificuldades que temos tido com o pagamento dos salários dos funcionários públicos; os constrangimentos diários relacionados com a gestão e transparência na administração e empresas públicas; a atrofia democrática cujo traço mais significativo, neste momento, é a submissão do poder mediático ao serviço do governo e da atual maioria; os problemas no sistema judicial que têm deixado os cidadãos completamente desprotegidos perante a justiça; a ausência de solidariedade entre os membros da nossa sociedade, cujo traço mais flagrante é o abuso, humilhação e morte dos nossos idosos, etiquetados de feiticeiros; a institucionalização paulatina da anarquia com episódios de luta e escaramuças entre forças militares e policiais; a fragilidade institucional e da própria democracia decorrente do défice do pluralismo; etc.

É isto que representa a nossa grandeza, como nação?

Em segundo lugar, esta ilusão de grandeza, cujo destino DUBAI é o símbolo maior, que tornou possível um desejo de curto prazo que foi a conquista eleitoral, pode transformar-se, para o ADI, num prejuízo absoluto a médio prazo, configurador de um discurso crítico e, até, ridicularizador, nas mãos da oposição. De facto, o país não está nada bem, muito pelo contrário, para acomodar a ilusão de uma “grandeza” e opulência que ninguém consegue descortinar, para além de alguns seguidores indefetíveis do ADI. A pressa do ADI e, sobretudo, de Patrice Trovoada, em restabelecer as relações com a China Continental e dai tirar alguns proveitos políticos advém desta constatação.

Em terceiro lugar, sendo esta ilusão de “grandeza” uma estratégia autónoma do Patrice Trovoada e dos seus mais diretos colaboradores para produzir um determinado efeito que não se descortina momentaneamente no contexto, compreende-se mal que ela seja dirigida, preferencialmente, para aquilo que ele designa como seu “povo pequeno” na medida que é este mesmo “povo pequeno” quem, em primeiro lugar, dará conta da sua não aderência às situações reais. De facto, não pode existir ação política competente e consistente que não tenha em conta os outros, designadamente: o que são, o que têm, o que querem ser e o que podem ser. Por isso, dizerem-nos que somos “grandes” e ter comportamentos e decisões políticas que denunciam esta grandeza ou opulência, como, por exemplo, espatifar um barco que custou uma pipa de massa, em total contradição com aquilo que realmente somos, apesar de queremos ser, é revelador de um autêntico fracasso político em termos reais.

Com China ou sem China teremos pela frente um futuro muito complicado e incerto que será, todavia, cada vez mais, uma incógnita, se nos continuarem a impor uma ilusão de “grandeza” e opulência que não existe. Deixem-nos, pelo menos, ter a liberdade de sermos nós, com todos os defeitos e virtudes, para construirmos um país real.

Adelino Cardoso Cassandra