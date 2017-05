A Solidão da Elsa

Não conhecia a Elsa Garrido. Soube, no entanto, recentemente, por parte de alguns colegas e amigos, que a referida senhora tem desenvolvido, na nossa Terra, nos últimos anos, uma grande intervenção, como ativista social, exemplificativo daquilo que necessitaríamos, como contributo da sociedade civil, para a vitalidade e fortalecimento de um dos pilares da nossa democracia. Por razões diversas, sobretudo desatenção minha, ou decorrente da débil publicitação destas iniciativas por parte dos órgãos de comunicação social, nacional e estrangeiro, não acompanhei, de perto, o trabalho realizado pela Elsa Garrido neste âmbito específico de intervenção.

Quis o destino, todavia, que eu viesse ouvir falar da Elsa Garrido por razões mais radicais, próprio de alguém dotado de uma personalidade livre e responsável, ao contrário daquilo que muitos apregoam, em antagonismo com establishment, caracterizador da nossa essência como comunidade actual.

Elsa Garrido decidiu entrar em greve de fome, pelo facto de não concordar com a política dos nossos atuais governantes que, após o restabelecimento de relações diplomáticas com a China Continental, decidiram, como primeira medida a adotar, fruto deste relacionamento, começar o ensaio de plantação de milho transgénico (?) (ou híbrido?) no país, sem garantias de transparência necessária que permitisse dissipar todas as dúvidas e preocupações dos cidadãos sobre a origem e estrutura genética do referido milho, já cultivado no contexto nacional, após o próprio técnico Chinês, que acompanha o referido processo, ter-nos garantido, em entrevista, que se tratava de milho transgénico e o ministro da agricultura ter-nos dito, em contraposição, que se tratava de milho híbrido.

Num país onde os governantes, salvo algumas exceções, são pouco transparentes e, nalguns casos, até mentem, para esconderem factos ou diluir as consequências nocivas relacionadas com as decisões políticas que tomam, seria razoável e até desejável que, com rigor e transparência, mandassem realizar estudos, em laboratórios no exterior do país, que nos permitisse conhecer a estrutura genética da referida variedade do milho e, deste modo, informar e tranquilizar os cidadãos, valorizando, neste âmbito, posteriormente, o debate público sobre este problema, em defesa dos interesses nacionais e, sobretudo, das gerações vindouras.

Como é hábito, o governo preferiu o caminho do engodo, da trapaça e, sobretudo, da falta de transparência. Esta última é o nosso maior problema político momentaneamente.

Basta ver a falta de informação e transparência que estiveram na base dos processos de empréstimo de 30 milhões de dólares ao país e, posteriormente, na compra de uma grande quantidade de barcos que, até hoje, ninguém consegue descortinar os contornos da aquisição dos mesmos. Ou, mais recentemente, na vinda de 20 militares Ruandeses de alta patente para treinar os nossos militares e polícias.

Não basta, Portugal, E.U.A, Brasil e Angola, agora temos, também, Ruandeses como instrutores das nossas tropas quando, por exemplo, num relatório recente de estágio de Mestrado em Ciências Políticas, (FCSH – Universidade Nova de Lisboa) da autoria de Cristian Vargas, sobre Portugal e a cooperação técnica-militar com os PALOP, S.Tomé e Príncipe era dos países que apresentava um baixo aproveitamento dos benefícios da cooperação técnico-militar, na área formativa, comparativa com outros parceiros. Se não conseguimos absorver todos os benefícios de cooperação técnico-militar, na área formativa com Portugal, por que razão vamos arranjar mais um país, só por capricho, para entreter as nossas tropas, neste âmbito?

Há neste processo muita falta de informação e transparência.

Qual é a necessidade de um país pequeno, com uma estrutura militar exígua, sem meios sofisticados de intervenção, tendo somente a área marítima como fronteira, como qualquer ilha, possa diversificar tanto os países responsáveis pela componente formativa das suas tropas com métodos, conceitos, técnicas e procedimentos militares que, até, podem ser contraditórios, em detrimento da valorização do contributo de poucos parceiros tirando deles, todavia, o essencial de um modelo, como, por exemplo, a variante ou contributo formativo militar valorizador da economia azul tão propalada pelo governo?

Como é que se pode tomar uma decisão desta natureza, sem o mínimo de consenso político interpartidário que possa tranquilizar as nossas tropas, contribuir para a sua despartidarização e, até, eventualmente, garantir a continuidade do referido projeto a longo prazo?

Por outro lado, compreende-se mal que, só após a denúncia pública, do caso do milho, feita pela ativista Elsa Garrido, o ministro da agricultura tenha encomendado aos técnicos do referido ministério que realizassem estudos conclusivos para determinação da origem e estrutura genética da variedade do milho em causa.

Foi necessária uma denúncia pública deste caso para que o ministro em causa tomasse tal atitude. Isto, por si só, encerra preocupações, porque, o ato de cultivo da variedade do milho em causa, sendo ele transgénico ou híbrido, foi tomado, sem que, a montante, os governantes e técnicos nacionais estivessem na posse de todas as informações rigorosas sobre a sua origem e estrutura genética.

É aterrador saber que estamos diante de governantes tão irresponsáveis. Se todas as decisões, que se tomam no país, relacionadas com a temática da agricultura, saúde, educação, produtos alimentares, etc., conformam esta regra, só posso concluir que estamos todos, potencialmente, expostos a todo o tipo de consequências nocivas, decorrentes desta irresponsabilidade política atroz. Não me admira, pois, que apareçam doenças estranhas no país.

E se o milho fosse (ou é?) mesmo transgénico e não tendo a Elsa Garrido feito a denúncia que fez, para acontecer o que aconteceu, posteriormente, isto quer dizer que tal decisão se transformaria num facto consumado, sem qualquer escrutínio, técnico e/ou político, a montante, e estaríamos todos nós alegres da vida, deixando aos outros a liberdade de escolherem por nós aquilo que queremos ser e ter na nossa própria Terra, sem quaisquer opções, mínimas que fossem, numa matéria tão sensível como esta, que é, por sinal, objeto de grande debate no contexto internacional.

Sendo assim questiono: por que razão, existem técnicos nacionais e respetivo laboratório, nesta área específica do saber? Por que razão existem deputados para nos representar e debater assuntos de interesse comunitário? O que acha o governo, relativamente ao cultivo do milho transgénico no país? O que pensam os nossos deputados sobre o eventual cultivo do milho ou qualquer outro produto transgénico no país?

Sinceramente que tudo isto é mau demais para se acreditar sem qualquer repulsa ou indignação.

A nossa democracia atravessa, neste momento, muitos riscos, com expressão diária de algumas características totalitárias, onde impera o medo, a bufaria, o condicionamento e perseguição política, o controlo quase total sobre os meios de comunicação social, a falta de transparência, a ausência de exercício da função de controlo do executivo, o desrespeito pela opinião contrária e outras anormalidades.

Por tudo isto é que eu atribuo grande dignidade, liberdade, responsabilidade e, até, um certo radicalismo, no sentido utilizado pela Hannah Arendt, (o mal não pode ser radical, só o bem) à atitude de Elsa Garrido.

Num contexto social e político onde a maior parte das pessoas não está habituada a pensar pela sua própria cabeça; está exposta ao establishment e receitas repetitivas prontas a usar; está acomodada num circuito de trocas de favores e cumplicidades que favorece sempre os mesmos grupos em detrimento de toda a comunidade e onde os próprios partidos políticos não têm espaços de reflexão e debate político, só pode promover a subserviência e a incapacidade para pensar de forma autónoma.

Somos, quase todos, salvo raras exceções, infelizmente, uma espécie de manada de bois obedientes, enfileirados ao longo de vales e ladeiras, com os mesmos tiques e reminiscências que nos impedem de pensar de forma autónoma.

Solitária, forte e intuitiva, como uma loba, em defesa implacável do seu pequeno território, Elsa Garrido ousou pensar e, consequentemente, não cooperar com este statu quo, atentatório da sua própria consciência, em prol da defesa dos interesses de todos. É um ato solitário mas cheio de vozes e esperança, tendo em conta a degradação acelerada das condições de vida e da própria democracia na nossa comunidade, embora implique sacrifícios pessoais, como qualquer greve, que todos devemos respeitar.

Como diria Hannah Arendt, «…a manifestação do vento do pensamento não é um conhecimento; é a capacidade de distinguir o justo do injusto; o belo do feio. E a verdade é que isso poderá impedir catástrofes…».

Ninguém nasce solitário mas, por vezes, as circunstâncias empurram-nos para caminhos de solidão momentânea que, só mais tarde, nos apercebemos que era o passo indispensável para o início de uma empreitada coletiva.

Todos somos, mais ou menos incompletos, sem uma comunidade, e, isto só nos pode comprometer, como uma dívida, perante esta mesma sociedade, que tem de ser retribuída, através dos nossos esforços, para o bem da mesma. Em qualquer país do mundo este gesto solitário da Elsa Garrido, mas cheio de vozes e esperança, abriria telejornais e teria acompanhamento constante de meios de comunicação social provocando sérios debates em prol do aprofundamento da nossa democracia e da nossa vida em comunidade. Infelizmente, estamos em S.Tomé e Príncipe!

Adelino Cardoso Cassandra