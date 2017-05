É minha opinião

Sou daqueles que defendem que todo o nosso aparelho de Estado deveria estar, em primeiro lugar, definitivamente acabado e devidamente estruturado como acontece nos Países mais avançados.

Porém, as nossas limitações estruturais, logísticas, financeiras, profissionais e até morais impedem que realmente assim o seja.

Por isso a nossa Constituição nem tudo prevê, remetendo para leis ordinárias, preceitos que a meu ver, são tão importantes que deveriam sim constar nela.

Enfim, mas é o que temos. É o que temos e, muito por razões das limitações que atrás me referi, é que “a torto e a direito” nos vemos amiúde confrontados com polémicas, que a meu ver, são perfeitamente dispensáveis, como é o caso da iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do ADI, aliás legítima, que propõe a adopção de leis que regulamentem a instalação do Tribunal Constitucional.

Quando digo que essa polémica seria perfeitamente dispensável, estou a considerar essa legítima intenção legislativa num contexto perfeitamente sadio, aonde todas as instituições da República estivessem a funcionar em pleno, sem algum pleito eleitoral à vista, num quadro de perfeita execução orçamental, sem recessão económica e sobretudo num período em que não houvesse uma recém renovação de liderança no Supremo Tribunal de Justiça. Nesse âmbito assim descrito, não teria porquê se considerar polémico a intenção legislativa do ADI.

Mas o cenário é no mínimo cinzento, daí a polémica.

Vivemos num quadro de excepção socioeconómica em que nem todas as instituições estão funcionando em pleno, haja visto o estado actual dos Tribunais, aonde vivenciamos uma paralisia há mais de dois meses, perturbador do exercício pleno da nossa cidadania.

Creio poder dizer sem medo de errar, e aí, me valho das recentes informações do Senhor Primeiro Ministro, que seremos chamados num horizonte muito próximo para participarmos na eleição daqueles que enquanto autarcas, vão gerir os nossos Distritos e no Príncipe a Região Autónoma.

A notícia corrente de que os salários têm sido pagos a conta gota e fora do período normal, a inexistência de fundos para cobertura eficaz das acções inscritas no OGE, o cenário de conjuntura económica mundial adversa e, de que tanto o Senhor Primeiro Ministro se vem valendo, para justificar a falta de cumprimento das remessas financeiras, previamente anunciadas pelos habituais contribuidores do nosso orçamento geral de estado, são indícios seguros que a execução orçamental está muito aquém do esperado.

Há já algum tempo que a iniciativa privada, assim como o investimento estrangeiro directo, não é prática corrente na nossa economia e, sejamos honestos, situação prevalecente há quase uma década. Este “status quo” vem contribuindo para uma produção nacional insuficiente e um galopante crescimento de desemprego, com consequências graves no aumento da pobreza nacional, caracterizada pelo desaparecimento gradual da classe média e o acentuar da miséria nos sectores mais desfavorecidos da nossa população. Esses factores são mais do que suficientes para contextualizarmos que vivemos um estado de recessão económica.

Assistimos muito recentemente a um acto, que a todos níveis, deveria ser corriqueiro. Nada mais banal que, o renovar, de maneira democrática, de um órgão da república. Com efeito o mandato do meritíssimo Juiz José Bandeira, enquanto Presidente do Supremo Tribunal de Justiça terminou e, por conseguinte, realizou-se naquela instituição, um pleito eleitoral que levaria a sua recondução ou a ascensão de um seu sucessor.

A despeito do acto ter tido algum frenesim, a ascensão do meritíssimo Juiz Manuel Silva Cravid à liderança do Supremo e por razão constitucional,à Presidência do Tribunal Constitucional, passaria como algo normal, não fosse o discurso contundente deste, aquando da cerimónia da sua posse, enfatizando o que para ele era término da era de ingerência de outrem nas lides do Judiciário.

A partir daí e no contexto acima descrito, toda e qualquer acção no sentido de promover a instalação do Tribunal Constitucional, conforme prevê a Constituição, ainda que legítima é imprudente e por consequência disso torna-se polémica nacional.

Há uma semana que nos cafés, escolas, hospitais, empresas, luchans enfim em todo lado da Nação, não se discute outra coisa, a não ser do acto que deveria ser perfeitamente normal mas que á luz das evidências não o pode ser. Realcei o “ se discute”, porque é disso que se trata. Não se está a falar do acontecimento, mas sim está-se verdadeiramente num debate a nível nacional, ainda que informal. Ainda bem, pois isso é um reflexo da vivacidade da nossa democracia.

Para uns é legítima, legal e oportuna a iniciativa do Grupo Parlamentar do ADI, mas para outros, no qual me incluo, é extemporâneo, pois, para mim, existem outros actos prioritários que precisariam do concurso legiferante da maioria parlamentar.

O “extemporanismo “ da iniciativa reside no facto dela acontecer num período inapropriado, o que concorre para que seus defensores, liguem a atitude à uma intenção menos escusa dos seus autores. Será que não é legítimo se especular que essa atitude só tem como fundamento o acautelar de interesses partidários?

Porque não um Tribunal Administrativo que ponha fim à um gritante apelo da sociedade, que se contorce com inúmeras contendas de foro publico e, que são jogados para o acervo incomportável dos Tribunais de Primeira Instancia?!

Porque não um Tribunal de Família que assegure uma rápida e eficaz justiça aos clamores diários e incessantes da violência domestica e infantil?!

Creio que esse Tribunais sim, requeriam da maioria parlamentar uma atitude que á todos níveis se intitular-se –ai de profícua e de exaltação nacional.

Mas tudo bem , a acção foi feita e apesar do debate , nada mais resta senão o aceitar do jogo democrático no palco Assembleia Nacional, no qual e, para o caso especifico, a maioria parlamentar tem pouca serventia.

Se à luz da especulação, de que essa iniciativa tem contornos de defesa de interesses escusos e partidários, a maioria, só serviria, para adoptar os diplomas que são propostos com essa iniciativa e ponto final.

Não sou jurista, mas a experiencia técnica que acumulei em oito anos de parlamentar, cinco meses dos quais, como Presidente da Assembleia Nacional, me permitem opinar que a “cobra troçará o rabo” aquando da designação dos cinco juízes que comporão o pleno do Tribunal Constitucional.

Com efeito trago a colação o seguinte:

_ Na minha humilde opinião apenas a maioria do ADI não consegue eleger os cinco juízes para o Tribunal Constitucional. A alínea c) do artigo 157 da Constituição determina a forma como são eleitos na Assembleia Nacional os juízes para este Tribunal. A Constituição não trata deste assunto em mais nenhuma parte ao longo dos seus 160 artigos. O que, no meu entender, quer dizer que o legislador não quis ser repetitivo e por isso no artigo 132, apenas se refere que os cinco juízes são designados pela Assembleia Nacional.

_ Ora a única forma da Assembleia Nacional designar os cinco juízes é por votação e, o artigo 157 retrata o procedimento para esta eleição. Pode ser que a minha tese esteja errada, mas não consigo conceber, porque razão a Constituição enfatiza que o único Juiz que forma o Tribunal Constitucional nas vestes do Supremo Tribunal de Justiça, designado pela Assembleia Nacional, tem que ser eleito como diz a alínea c) do artigo?

Cito o alinea c) do Artigo 157 da Constituição “Um Juiz eleito pela Assembleia Nacional, de entre os juristas elegíveis, por dois terços dos votos dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta de votos dos Deputados em efectividade de funções”.

_ O que o legislador quer dizer, é que, sempre que se tratar de designar juízes, não importa quantos forem, para compor o Tribunal Constitucional (seja ele nas vestes do Supremo ou não),é obrigatório que esses sejam eleitos por dois terços dos votos dos Deputados presentes.

Assim sendo, porquê solicitar o apoio da oposição para um sacrifício inútil para a já depauperada situação financeira do País?

Agora sou eu que instalo a polémica. Esta é aminha opinião.

Arzemiro dos Prazeres

B.I. 15970

Residente em Santo Amaro.