Se a paralisia, em muitos casos, é nefasta, a pressa, noutros, pode ser contraproducente e, até, motivar, interpretações indesejáveis, embora legítimas, dando azo a especulações e desconfianças que minam, de forma irremediável, desde a sua génese, qualquer projeto mobilizador que tenha, aparentemente, um grande desígnio nacional.

O processo de instalação do Tribunal Constitucional no país, que o ADI decidiu, de um momento para outro, reassumir, após as peripécias relacionadas com a disputa eleitoral no S.T.J, que culminou com a vitória do atual presidente do referido órgão, Manuel Silva Cravid, em detrimento do anterior, homem de mão do ADI, é um caso exemplificativo de que a pressa, a ligeireza, a obstinação e a vingança, podem levar políticos a cometer atos de autêntica manifestação de abuso de poder, típico daquilo a que os Gregos designavam por húbris, ou seja, o desrespeito ou desprezo que alguém, achando-se superior ou dotado de uma vontade ébria de si próprio, manifesta em relação aos outros, em prol da afirmação de uma suposta liberdade de ação suportada por legitimidade eleitoral.

É bom que o ADI e o seu líder saibam que esta suposta liberdade que clamam para si e suporta, de forma trágica, as suas decisões políticas, é apenas um dos pilares da democracia que, subtraído aos outros, que também são importantes, sem quaisquer limites, e instituído, desta forma, como principio único, pode transformar-se num potencial perigo cuja manifestação é o populismo.

Alguns sinais deste populismo já cá estão e todos os dias vemos e sentimos alguns sintomas da sua manifestação. Basta constatar: a quantidade e a qualidade de promessas com que fomos brindamos, desde o início da legislatura e grau de cumprimento das mesmas; a manifestação de um certo messianismo reformador (não foi por acaso que o nome Messias apareceu no vocabulário político Santomense) com base na crença de que a vontade individual será suficiente para resolver todos os problemas do país; a alimentação de um discurso, nos atos públicos, em torno da diabolização da classe média e dos intelectuais em prol de uma suposta defesa dos interesses dos de baixo, caracterizados como “povo pequeno” e o desrespeito pelas leis, pela reflexão e debate exaustivo sobre os grandes projetos para o país, pensando nos prós e nos contras, em detrimento da verborreia inconsequente próprias de assembleias partidárias.

Um país pequeno, com tantos problemas de caráter socioeconómico por resolver, com cidadãos, cada vez mais descontentes em relação ao papel e contributo das instituições e instrumentos tradicionais da nossa democracia, nomeadamente os partidos políticos, a Assembleia Nacional, os Tribunais, as eleições, etc., resultantes, em grande parte, da imagem negativa que têm do papel e desempenho das mesmas, só pode encontrar condições para minimizar este sintoma quando, os seus principais representantes, em vez de excluírem as pessoas, passarem a criar condições para a inclusão das mesmas nas reflexões, debates e tomadas de decisões sobre os principais problemas existentes.

Se há problema no país que precisaria de um amplo consenso nacional para a sua resolução é, exatamente, o processo de instalação do Tribunal Constitucional, por vários motivos, entre eles, a oportunidade para o fazer, agora, tendo em conta as nossas limitações de natureza financeira. Não haveria alternativas? Por que razão a pressa? Por que razão fazer isto às escondidas, num curto espaço de tempo, sem qualquer reflexão e debate público que poderia mobilizar vários atores institucionais e especialistas, nacionais e estrangeiros, como mecanismo de recolhermos contributos que estivessem mais adequados para a nossa realidade?

Este desprezo pelas pessoas e instituições, típico de alguém que se sente superior aos outros, como um soberano, terá, no futuro, consequências muito nefastas para o país.

Não basta o ADI fazer o que faz, em nome de uma suposta liberdade de atuação para o fazer, sustentada por legitimidade eleitoral, e proclamar que, também, todos nós, cidadãos deste país, usufruímos desta mesma liberdade.

É preciso criar condições para que todos possam se exprimir em assuntos que nos dizem respeito, sobretudo em assuntos desta envergadura como a instalação do Tribunal Constitucional no país, caso contrário esta suposta liberdade transformar-se-á numa palavra oca e sem sentido.

A pressa, soberba e vingança, utilizadas como expediente para instalação do referido Tribunal, contra tudo e contra todos, só pode ser interpretada como um sintoma de que a maioria dos Santomenses, individual ou coletivamente, são seres dispensáveis como elementos que podem mobilizar contributos para a melhoria do país. O mesmo já se passou com o problema do milho, transgénico ou híbrido.

Se o objetivo é o controlo absoluto de todo o poder estatal no país, ato que ficou mais ou menos claro tendo em conta a interpretação que se pode fazer da intervenção corajosa do atual presidente do S.T.J, no ato da sua posse, este ato repentino de instalação do Tribunal Constitucional no país é o último expediente para a sua concretização. Estamos a viver tempos difíceis, pois, como diagnosticara Tzvetan Todorov, no seu livro “Os inimigos Íntimos da Democracia”, (edições 70, 2017) importa mais a maneira como o poder é exercido do que a sua simples instituição.

Em Cabo Verde, por exemplo, houve um grande debate público sobre este assunto que mobilizou a sociedade civil, políticos e várias instituições da república e demorou anos. Neste âmbito, aquele que é considerado como o pai da atual constituição Caboverdiana, Wladimir Augusto Correia Brito, professor catedrático numa Universidade Portuguesa, afirmou que a instalação do Tribunal Constitucional, naquele momento, em Cabo Verde, era “um luxo” e que o referido Tribunal “não era a solução adequada para a realidade do país, nem tão-pouco uma panaceia para as inconstitucionalidades”.

Se isto era a análise de um especialista, para a realidade Caboverdiana, eu só posso concluir, pesados todos os prós e contras, que dimensão territorial e populacional do nosso país e a dinâmica do nosso sistema político, judicial e democrático, variáveis em que estamos em piores condições, analiticamente, aconselhariam, deste modo, maior prudência. Não haveria outros caminhos a estudar e explorar, antes do país embarcar nesta autêntica aventura?

Mesmo sabendo que o país é fértil na produção de cenários políticos inimagináveis, acredito que é possível, sempre, impor limites à vontade humana, encarnada de qualquer sentido messiânico, como aquele que momentaneamente vivemos, suportado por uma retórica em torno de liberdade.

Como diria o grande pregador Dominicano Henri-Dominique Lacordaire «…Entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o senhor e o servo, é a liberdade que oprime e a Lei que liberta…». Acredito, por isso, que, a jusante, sejam as próprias leis do país a por cobro a este sintoma de húbris que se apoderou de alguns nossos políticos, apesar dos constrangimentos sufocantes prevalecentes.

Adelino Cardoso Cassandra