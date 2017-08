“Uma Garrafa Lançada ao Mar dos Deuses das Ilhas”

Domingo 06 de Agosto 2017, hoje ajudei uma organização ambiental a plantar árvores num outro continente e num outro país que o meu. Feliz por ter ocupado o tempo desta maneira e talvez um dia terei a felicidade de fazer o mesmo na minha terra natal São-Tomé e Príncipe.

Passaram-se mais de dois meses e o Ministro da Agricultura, o governo, continuam surdos e mudos aos nossos pedidos de debates públicos sobre a produção, consumo do milho transgénico e /ou hibrido nas ilhas de São-Tomé e Príncipe.

Pedimos que nos mandassem uma amostra do milho para que fosse analisado em Portugal graciosamente e não obtivemos respostas. Pedimos transparência e informações de modo a tranquilizar o nosso povo. Nenhuns destes pedidos foram atendidos, pelo contrário o Senhor Teodorico de Campos, o governo, escolheram o caminho da desinformação, teoria do complô, silencio, desprezo e desrespeito pelos direitos básicos da nossa jovem democracia. E enquanto isso, uma grande parte dos meus conterrâneos estão enterrados na ignorância e no medo. Outra parte agarrada nos privilégios, conforto e favores do poder e insistem em não compreender a diferença entre o interesse geral e interesse pessoal. As nossas classes ditas mais iluminadas ou ditas elitistas insistem em não tomar parte nesta luta que seria enriquecedora e esclarecedora para todos nós.

Porque funcionamos no sentido contrário do relógio? Alguns dos meus irmãos que têm acesso a palavra e mais informados, preferiram permanecer no silêncio, outros perderam o tempo no julgamento da mulher que teve a ousadia de questionar, em vez de ajudarem a pressionar e apoiar na compreensão do problema. Outros ainda, serviram-se desta causa para consolidar e concretizar as suas nomeações nos cargos que ocupam atualmente.

Tenho a desejar-lhes sucesso e longa carreira profissional e que consigam olhar-se no espelho. Os meios de comunicação social nacional permanecem anestesiados! Não investigam sobre o tema, não dão informações cruciais a nossa população. Caros antigos colegas da RNST e TVS, então, o que ensinaram-me e inculcaram-me durante os meus primeiros passos profissionais morreu? O que foi feito da liberdade de expressão jornalística, o código deontológico, o gosto de investigar e informar?

Recebi, li e ouvi mensagens de conterrâneos afirmando que existia outra forma de lutar! Passados dois meses até a data de hoje, aguardo uma boa ideia para que possamos ter o direito a informação e debates públicos sobre a questão dos OGMs. Estratégia de “ Não faço e nem deixo os outros fazerem”.

Com esta atitude, Não sabemos que espécie de milho foi introduzida no país; se o milho já entrou na cadeia alimentar do nosso povo; O que levou o Ministro de Agricultura a aceitar plantar uma espécie desconhecida sem aplicar o princípio de precaução tendo em conta a pequenez do nosso território terrestre, a saúde pública, o nosso meio ambiente em geral e a viabilidade económica a medio, longo prazo; ficamos sem saber porque somos privados dos nossos direitos básicos: Liberdade de expressão, liberdade de debater entre os prós e contras, direito a informação, direito de questionar e obter informações claras.

Será necessário alguém sacrificar-se para libertar os são-tomenses do medo? Como dizia o Martin Luther King“Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito.” Será este o meu destino? Entrar na história do país como aquela que lutou até ao fim por causa da arrogância dos nossos governantes? Pois bem, se o pior vier a acontecer Excelências, saibam que a culpa do meu sacrifício passará para vos e de geração em geração. Que fique gravado na história do país. Serei a heroína do milho transgénico e / ou hibrido.

Existem momentos na vida em que não podemos trair quem somos realmente. Então, rastejarei e rastejarei até o fim mas continuarei em frente em prol da minha pátria e das minhas gentes.

Manchester, 06 de Agosto de 2017. Elsa Maria Garrido C.G.E.S