Desapareça! Malvado e mal agradecido!

Desde que saí para o exterior do país, pela primeira vez, aos 21 anos de idade e visitado 48 países, me sinto cada vez mais são-tomense. Estas minhas caraterísticas quase gregas foram comentadas por um amigo alemão de longa data, que encontrei numa viagem à Etiópia, hà já 26 anos. Tal como eu, nós nos cruzamos num voo, ele um comerciante, e na acalorada conversa, me aconselhou com algumas receitas para ser um homem de sucesso no estrangeiro. Cumpri, às riscas. E, disse-me, na altura, que não apostasse na corrupção, na inveja, no roubo, na falsidade, na arrogância e na cobardia. Que fosse perseverante e abraçasse, fundamentalmente, a educação..!

Com lembranças…, vejo no meu país, hoje, uma minoria arrogante que se queixa, mas ingenuamente, com a corrupção se tornaram ricos e se inscreveram no Forbes. Conquistaram bela oportunidade, e têm uma boa solução que é vender tudo ao preço do ouro e compraram belas e sossegadas quintas, numa aldeia bem distante de nós, noutro mundo, e outra bem próxima dos Kagames!

Esquecem-se que mentes brilhantes não enxergam em tais oportunidades, por isso não nos permite mover adiante. Infelizmente, estes falsos banqueiros não têm habilidade para lidar com a adversidade e transformar “a sopa em guisado”. Têm o costume de não saber contentar com o pouco, a não ser migalhar os milhões oriundo de transações internacionais duvidosas.

Perguntam os são-tomenes, afinal para onde vai você idiota-mor? Se os que vão para Libreville, Londres, Paris, Kosovo, Hong Kong, Lagos ou Cascais, não são idiotas, para onde os não idiotas? Dá-nos a sensação que cada um de nós “povo-pequeno” por mais que queira dizer o que se sabe, prefere guardar as lágrimas de tanta desgraça e tristeza..!

Não há como não conter os ideais da nossa santomensidade, democracia, paz e o progresso social. Se queres viver entre os nazis, lembre-se que até estes já foram dizimados naturalmente da terra, restando apenas alguns poucos descendentes longínquos. Mente retrógrada! Sugiro que mude-se para o Ruanda se ainda quer viver entre algumas culturas remanescentes, com “boas” práticas políticas.

Se é benção ou maldição, a nossa condição histórica ou de estórias é aquilo que nos permite ser eternamente são-tomenses de carne e alma. Filhos do Amador. Porquê esta frase? Porque haveríamos de querer ser Kigali ou qualquer uma das cidades mencionadas?

Elas são elas, nós somos nós, e com muito orgulho. Com a nossa viva diversidade, nossa origem, nossa ex-colonização portuguesa. Infortunadamente, são estes senhores do “Novo Mundo” que entre a sorte de um facto positivo e a falsidade das urnas, arranjam uma maneira de espalhar o veneno do medo, pessimismo, perpetuando a pobreza, a divisão, numa pequenez rancorosa inventada e contraditória ao Dubai, agora, de sonhos pintados a diamante de sangue, com orgulho ditatorial, vingando-se como verdadeiros Ku Klux Klan.

Inquieta-me, pavorosamente, perceber ser possível que haja cidadãos indigentes de conceitos políticos que inculcam nas mentes dos nossos cidadãos os factos desta “indicente invasão mental” para que muitos acreditem num fictício poder financeiro para continuar a comer, porque os preços baixaram muito, e o arroz cada vez mais barato. E, fartarem-se de comprar sacos de arroz do Nilo D’jalego de 13 contos, por metade do preço (palmas!). E, no imaginário, a crença de que os preços vão baixar ainda mais (risos!).

Com uma oposição (de tanta lutas desiguais, à partida) refém desta diabólica maioria parlamentar, asistimos que a culpa persiste morrer solteira. A mim, pessoalmente, resta-me muitas certezas face ao futuro. Ausente e longíquo, terei muitas saudades do ‘Fundón Pepé’ e da ‘Banda Relíquia’ do Zé Sardinha, aonde ia semanalmente, repisando amorosamente o bailado, com fulgor e desmedida alegria na terra onde nasci. Agora ficarei pelos arredores, mais exactamente, por Porto, Maastrich, Bueno Aires, Melbourne, Milão, Bangkok, Fortaleza ou Seoul, atravessando países e continentes. Por incrível que pareça, não é que também há umas tasquinhas porreiras por lá?

Com ditos os políticos, que raciocinam e tiram conclusões odiosas, só nos levam o país – São Tomé e Príncipe – a lugar nenhum. Tenho tamanha dor do dinheiro mal utilizado dos nossos impostos que servem para os “distinguir”. Deixa lá..! Sem a empresa – Política - muitos senhores deputados, ministros e seguidores, estariam em casa sentados a procurar no jornal onde ir trabalhar ou emigrar. Pior, estavariam talvez a viver à custa de subsídios, pagos pelos nossos impostos! Bué de dinheiro! Hummm… Só que aqui, na diáspora, o dinheiro não cai do céu..!

Malditos homens… Desapareça, já, não importune a vida dos são-tomenses! Não mate a nossa preciosa galinha dos ovos de ouro – bela e amada pátria! Vá de volta para o país originário da imagem da capa do seu assento de nascimento. Aí, ficarás bem mais longe de nós..! Malvado e mal agradecido!

Júlio Neto

18.08.2017