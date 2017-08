O culto de personalidade nas dores do parto de Patrice Trovoada

Confesso! A estabilidade governativa que goza São Tomé e Príncipe, um dos atributos que se possa advogar ao povo são-tomense no cumprimento do serviço prestado à Nação,não deveria ser traduzida de testamento do poder esmagar a minoria nem tão-pouco a exclusão da cidadania nas grandes opções para o país.

Ao retirar da estradaos detritos dos desgovernos da república que não lhe direccionou o caminho de desenvolvimento económico e social ao par de cumprimento dos actos eleitorais aplaudidos pela comunidade internacional, jamais uma clara vitória de desenhar o país do futuro, levar-nos-ia aoparto “destrambelhado”, mais um, da criatura de sorriso aberto.

As contas por que, tiveram de pagar aos eleitores, os partidos PCD, MLSTP, MDFM, recuperando a tabela eleitoral desde 1991 – a nossa elegância e alternância governativa entre os PALOP para São Tomé e Príncipe ver e crer à Africa e ao mundo – aquando das primeiras idas ao voto livre, ficaram saldadas no dia 12 de Outubro de 2014 e o último veredicto datado de 7 de Agosto de 2016.

O distrito de Mé-Zóchi em testes permanentes com o de Água Grande tem pautado como um verdadeiro balão de oxigénio da democracia conquistada pelos eleitores no dia 22 de Agosto de 1990. Nisto, as longas noites eleitorais são evidências inegáveis.

De lá, vinham surgindo deputados juntando aos demais do país apetrechados de argumentos convincentes ao debate político, económico e social na casa parlamentar de tirar fome a qualquer analista ou jornalistamesmo de obediência governativa, mas de gabarito profissional reconhecido. Ou seja, sem fronteiras, distinguia a mão direita da esquerda na verdade dos factos informativos e investigativos.

A súbita gravidez do Primeiro-ministro cuja terra do leve-leve nunca rejeitou a placenta seja qual fosse a parturiente, apanhou o país desprevenido, desconfortado e fora de época eleitoral, não pelo auto ser por si desproporcional à natureza humana apesar de avançados testes da ciência.

Tão-somente, o autor da “barriga”, Peter Lopes, um antigo “guarda-costas”e homem de confiança de Patrice Trovoada, vir à praça pública, em pleno frio da gravana, quebrar o sigilo de ser o pai da fecundação bombástica e anormalíssima em contrária direcção de dois colegas do extinto Búfalo, estes subordinados às finanças do chefe do governo.

Até aqui tudo bem,podia ser política, não fosse o engasgamento panfletário dos deputados da maioria parlamentar que jorraram na sala de partos ao mesmo jeito dos aplausos aquando, recente, de ADI meter rasteira à China Taiwan, por uns milhões de dólares, para receber de volta a Grande China, repetindo a deselegância diplomática das cenas obscuras do pai, nacionalista, na altura do anterior jogo sujo que arruou esta última das ilhas.

Desconhecedores dos segredos de romance havidosou não em 2003, no mais concreto sono do escuro-din da terra do meio do mundo, no dia 16 de Julho, os deputados da maioria vieram ao público em catadupa.

Com o rabo metido entre as pernas num grito aflitivo e de desonestidade políticapara com o povo que lhes mandatou recado de responsabilidade e elevaçãono parlamento,e rasurados dos mais elementares conceitos de entendimento da democracia, choraramem simultâneo a dor de parto do Primeiro-ministro.

A confiança e a aposta na maioria parlamentarao favor de ADI sem qualquer critério de qualidade dos portadores do cheque-em-branco, tão cedo,vieram a demonstrar estes seremgrandes larápios e polegar dos dedos (de cabeça cortada devido ao espírito ganancioso segundo gen grande).

Os olhos de gigante com que açambarcam os postos públicos duplicando os salários chorudos a deixar a juventude sem emprego. Os gastos desnecessários nas viagens seguindo as pisadas do chefe para sugarem o débil Tesouro,exibindo o luxo e o poder da gravata nos pescoços sem pena dos hospitais e centros de saúde. Nem o mínimo de decência pela imundice pública contradiz tudoaos juramentos de cortes com o passado.

Mas, para permanecerem no “regabofe” da política, os deputados e demais servos,serão mesmo forçados, num tom cabisbaixo e de calças areadas, chorar copiosamente as dores de parto do chefe que não presta contas nem abre boca à imprensa livre e independente?

Quem mantem reservas que se dispa da cobertura partidária e vasculhe a declaração de um lambe-botas, não há terminologia mais adequada das que me foram chegando nos últimos dias, a lagrimar choro de “criança difitchin”, umauto jornalista, dirigente oriundo de Mé-Zóchi e deputado de ADI, Abnildo d’Oliveira, sentenciando, sem dó, nem piedade muito menos deontologia,o extermíniobrutal do seu colega jornalista da rádio Jubilar, Waldyner Boa Morte, o produtor da “Resenha da Semana”.

Não ficou pelo envenenamento, frio e cruel, do colega de formação. Foi mais longe ao declarar, uma vez mais, guerra à diáspora que não reivindica direitos nenhuns a dar mãos contribuintes aos governos, aliviando o pânico alimentar e medicamentoso dosfamiliares, e muito mais, notificada enes vezes a atestar a responsabilidade pelos estudantes bolseiros e até doentes de junta médica, compromissos fugidos do Estado.

É uma aberração inquestionável, os ganhos da nossa democracia no tocante a independência de pensamento e o direito ao contraditório estarem a ser postos a prova de balas, apenas porque nem todos os cidadãos aceitam curvar-se à dinâmica totalitária do partido do poder.

Mas deve haver limites para a tamanha incompetência. Ao menos, senhor deputado, um pedido de desculpas pela inconveniência de ter agido, eventualmente, no calor de parto do chefe.

“Okêi!” A opção é livre ou deveria ser no cumprimento das leis da república, cada um morrer de dores de parto mesmo misterioso de quem entender ser devoto, já que, estamos no paraíso que até muitos diplomados aceitam submeter-se ao “rei de um olho na terra de cegos”.

Todavia, no interesse estritamente pessoal sujeitar-se ao extremo de arear as calças na sala de partos sem condições mínimas às jovens mães que só Deus tem sido a salvação- as deputadas de ADI são merecedoras da minha cultura de cidadania não lhes especular os gestos, apesar doutros tempos as mulheres, sim corajosas, terem simbolizadas o levantamento das saias até cabeça no dia 19 de Setembrode 1974 como acto reivindicativo de acelerara “dependencha non”– é indecência gratuita, cheira a insanidade e em nadaabona aos deputados da Nação, como se diz na terra, os senhores saíram bastante feios nas fotografias.

Até a segunda semanadesde que o vídeo de Peter Lopes tornou-se viral, ainda não ouvimos o mais alto magistrado da Nação dizer da sua fé ou do seu juízo concernente ao preocupante alarido, de mãos de sangue contra os seus dois antecessores e um antigo ministro, manchando ao chefe do executivo que, em defesa de honra,apressou-se a qualificarao seu antigo “vencha” de maluco, eventualmente, por trair ao pacto de silêncio.

No mínimo os assessores, na modernidade global, são mandatados acriar uma página institucional de Chefe do Estado em qualquer dos sítios das redes sociais para jogar palpites circunstanciais com a cidadania sem a necessidade de juntar a comunicação social no quintal do palácio.Os berros do Presidente da República, Evaristo Carvalho, fazem-se sentir no juramento e na cultura do Estado de direito democrático.

Para o efeito, a notificação do senhor bispo da diocese de São Tomé, o chefe máximo da rádio do Vaticano nas ilhas, apanhado no fogo cruzado,para autorizar a audiçãodo pai da gravidez, quem mais cedo ou mais tarde, seguindo as diligências do Procurador do Ministério Público, haverá de assinar ourejeitar a criança, se necessário com testes de ADN, deve ser de urgência.

O“povo pequeno” sujeito aobanhocíclico, espera os convites de baptismo assim como o país não aguenta ter mais nascidos sem registo e sem pai.

A solidariedade que haveria de chegar de fora para autenticarmosou não a cantiga do pai da gravidez, vamo-nos acostumandode que apenas Angola, Moçambique, Guiné Bissau e Cabo Verde, o poder, a oposição e a sociedade civil gozam,nos últimos tempos,de direitos iguais na democracia, não obstante continuarmos fiéis assíduos nas mais ousadas das missas.

Enquantoo Chefe de Estado não enviar um fôlego à democracia que anda de dia para dia em corda bamba devido aos caprichos aventureiros do seu partidoADI, em rasgar com “chingá” e “kôkôidimon”, chutos e cotoveladas, aos olhos do árbitro, a Constituição da República com diplomas caríssimos e armadilhados de granadas atentatórias à unidade nacional e convivência democrática, ficamos com olho no chefe do governo.

O senhor Primeiro-ministro,ávido do seu presidencialismo de sete anos da breve agenda parlamentar, que chore, que entre em pânico, que assobie sozinho a dor do seu parto e faça o especial favor aos são-tomenses.

Ordene, sem perca de tempo, aos seus deputados e ao rebanho,a subir as calças evitando o gemido sufocantee o risco de “mijo”, porque a atitude ajustada para calar a democracia deixou-nos todosindignados e de queixo caído a suportar, por este mundo fora,muita vergonha na cara.

Os tempos mudaram velozes para os erros contínuosda maioria a trazer novidades inimagináveismerecerem o silenciamento da opinião pública no debate livre dos pensamentos e assuntos da terra. Só noutros tempos engaiolados num só pensamento ideológico, vergava-se ao chão sob o risco de mostrar o indevido traseiro para anunciar o amor ao querido chefe.

As dores de parto de mulheres são verdadeiras, dolorosas e milagrosas a respeitar por todos, mas o parto de um homem e mais, político, deixa muitas dúvidas quando mais esconde-se ao povo o registo e a paternidade da criança.

Pelo que se sabe não houve aborto para demasiado culto de personalidade.

21.08.2017

José Maria Cardoso