“inquérito criminal” contra Patrice Trovoada

Auto-acusação do Sr. Patrice Trovoada.

Conceitualizando a inteligência em dois grandes campos:

A Lógica e a Predictibilidade.

A lógica como a forma inferior e a predictibilidade como a forma superior de inteligência.

Vi as declarações defensivas do Sr. PatriceTrovada, cujo o conteúdo anotei, sublinhei, e passo acitar:

“Pedi às autoridades judiciais de São Tomé e sul-africanas para agirem. Porque na África do Sul aquilo que esse senhor pretende dizer é um crime passível de pena maior. As autoridades judiciais que façam o trabalho o mais rapidamente possível e que as pessoas maldosas, irresponsáveis, ingratas, malucas talvez sejam chamadas à justiça para assumirem as suas responsabilidades”, acrescentou.

O termo “ingrato”utilizado neste contexto torna válida a acusação de conivência, cumplicidade, conlúio, mentor e /ou financiador da conspiração de que é acusado.

Qualquer cidadão adulto culto e normal, observando a lógica destas afirmações, e quando o próprio acusado refer-se ao acusador de ingrato, isto significa, implica e prova, para além da dúvida razoàvel de que houve ligações, relações, entre o acusado e o acusador. Isto està cristalmente claro eé irrefutàvel quando ainda corroborado com as publicações do livro do escritorNigeriano.

Predizendo porém, de que a verdade està fundamentada nos factos e ninguém pode iliba-lo da auto-acusação. Certamente, este facto deverá facilitaro trabalho da Justiça.

Apraz-me dizer no entanto, como fora o seuassessor em 2008, de que o Arco do Universoé longo… e muito longo mas ele curva em direção a Justiça.

Ésó uma questão de tempo!

Heleno Mendes

Ex-assessor Economico e Financeiro do Primeiro-ministro e

Chefe do Governo da República de 2005 à 2008.