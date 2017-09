O senhor primeiro-ministro, numa entrevista recente, com algum sarcasmo, terá dito, entre outras coisas, que a oposição teria dias difíceis pela frente porque ele tencionava “lançar duas grandes obras no país” e, com este propósito, a oposição diria “Nossa Vida Acabou”. Quando tomei contacto com tal afirmação, ri-me, inicialmente, mas, posteriormente, já num contexto de reflexão pessoal, fiquei chocado com a facilidade com que se dizem tontarias no país e ninguém questiona, com criticismo desejável, as consequências que estes disparates podem ter no próprio partido de que ele é líder, no sistema partidário em geral e no próprio Estado, desejavelmente dotado de alguma organização e eficácia.

Estamos, infelizmente, mais preocupados com aquilo a que se chama a “espuma dos dias” enquanto o país está a ser consumido, paulatinamente, num lume brando que criará, inevitavelmente, uma espécie de crosta dura, sem qualquer válvula de escape que, posteriormente, desembocará, necessariamente, mais tarde ou mais cedo, em conflitos sérios.

Ao fazer tal afirmação o senhor primeiro-ministro está, em primeiro lugar, a tentar fazer do Estado uma máquina organizada que, poderia substituir o seu partido, estando concretamente ao seu serviço e belo prazer, em detrimento da sua utilização como meio para o exercício de uma conceção política específica, legitimada eleitoralmente, em prol do progresso do país e da nossa comunidade.

O grande erro inicial do ADI foi ter feito uma grande quantidade de promessas que, agora, passados três anos, não está em condições de cumprir. Ou seja, as promessas que o ADI fez para conseguir o poder, hoje, constituem elementos que diminuem as condições do exercício controlado deste mesmo poder com consequências sérias para o próprio partido.

Não obstante este erro, o ADI promete-nos duas obras novas para que os partidos da oposição possam dizer “Nossa Vida Acabou”.

Reparem bem que o ADI não diz que as obras têm como objetivo criar riqueza no país e, com tal, diminuir a nossa dependência externa mas, sim, para complicar a vida dos partidos da oposição para que estes possam dizer “Nossa Vida Acabou”.

Os nossos principais parceiros e doadores internacionais devem achar que somos, para além de irresponsáveis, loucos, pois, um povo que não produz nada e vive, momentaneamente, de doações, ainda dá-se ao luxo de transformar estes donativos financeiros em instrumento de aniquilação de adversários políticos em vez de os utilizar para resolver a situação de dependência crónica em que o país vive.

Quais são as consequências deste fenómeno, para o próprio ADI, para o sistema partidário de uma forma geral e para o próprio Estado?

Basta, em primeiro lugar, ver a nossa administração e empresas públicas com muita gente, menos funcional e organizada, com níveis de desempenho e profissionalismo que nos envergonha a todos, dentro e fora do país e, momentaneamente, paga com muitas dificuldades.

O momento de rutura desta irresponsabilidade pode ser adiado por artifícios distributivos anómalos, como a criação recente de um fundo de Apoio para os funcionários públicos ou, ainda, através de pagamento dos vencimentos da função pública a conta-gotas.

Mas este momento de rutura é inevitável, mais tarde ou mais cedo, com custos para esta solução política encontrada, na medida que as vantagens, de emprego e rendimento, concedidas a este grupo, afeto ao partido em causa, serão destruídas pelo processo de estrangulamento financeiro e orçamental estatal, como já se constata, que permitirá a rutura em causa ou, em alternativa, por acontecimentos políticos posteriores relacionados, direta ou indiretamente, com a criação de condições que permitirão a correção do processo de rutura constatado.

Neste âmbito, o ADI será um dos principais prejudicados com esta decisão porque esta ineficiência e desorganização do Estado, mesmo em ações puramente sectoriais ou de rotina, decorrente da aplicação desta política, nunca deixará de ser imputada ao partido em causa, todavia, com custos para o Sistema partidário e para o próprio Estado.

Num contexto socioeconómico difícil como o nosso, em que quase tudo depende da manifestação ou apoio estatal, constata-se, momentaneamente, uma luta sem quartel entre aqueles que estão no poder e usufruem de todas as mordomias que este mesmo poder possa oferecer, criando condições para o prolongamento temporal deste propósito, e aqueles que, não estando no poder, momentaneamente, ambicionam este objetivo para alimentação dos interesses da sua clientela.

E é neste âmbito que o Sistema Partidário é contaminado com a atitude do ADI porque os outros agentes políticos, conhecendo esta posição do referido partido, é natural que também extremem as suas posições, prometendo, também, muito aos seus clientes, tendo em conta que tencionam manter a sua relevância nesta relação de concorrência, e devem-no fazê-lo se, para tal, querem aproveitar os benefícios da derrota do ADI.

Não me admira, pois, que o MLSTP, por exemplo, através dos seus tempos de antena, que vamos conhecendo, já comece a dar sinais de prometer tudo a toda a gente como sinal da manifestação deste perigoso jogo, esperando que a sua clientela venha a usufruir, no futuro, dos interesses que a clientela do ADI usufrui, momentaneamente, tendo capturado o Estado para este propósito.

As consequências globais deste jogo são: a insegurança do poder; a neutralização temporária de vários partidos que estão mais preocupados em dar cabo uns dos outros, como o primeiro-ministro profetizou, em vez de terem uma conceção política que faça desenvolver o país e tirá-lo, paulatinamente, da dependência externa; o aumento da agressividade política e, por último, o aumento da instabilidade geral do nosso sistema político.

Basta constatar os níveis de agressividade com que se faz política, neste momento, em S.Tomé e Príncipe, levando pessoas, aparentemente sensatas e bem formadas, a se comportarem como cães de fila, prontos para a defesa canina dos seus chefes, em quaisquer situações, nem que para tal tenham que maltratar, ofender, ostracizar e, até, ameaçar fisicamente, aqueles que ousam simplesmente refletir e debater sobre os nossos problemas estruturais em detrimento da preocupação com as “espumas dos dias”.

O país está, desta forma, dividido numa espécie de “castas” em que aqueles que usufruem das condições privilegiadas que o poder estatal oferece exercem uma espécie de exclusão dos outros baseada em noções perigosas e patéticas de pureza institucional, histórica ou de diferenciação financeira e, até, não hesitam em verbalizar este propósito recorrendo a expressões como, por exemplo, “acabou a chupeta” que, no fundo, representa o status diferenciador dos privilegiados de hoje e os de ontem.

Se tínhamos a “chupeta”, anteriormente, agora temos um “chupão” na medida que os privilégios da “casta” superior aumentaram, sobretudo nos domínios de rendimentos salariais, do número impressionante de delegações e viagens ao exterior e, até, da qualidade e quantidade de automóveis topo de gama distribuídos aos membros da referida “casta”.

É um disparate comparar isto a um processo de bipolarização do nosso sistema partidário, como já ouvi por ai, porque ele não é suportado por nenhum projeto político diferenciador, com intenção reformadora do país, nem tão pouco é alicerçado por um dualismo ideológico, político ou social que o conforma. O papel diferenciador destas “castas” está relacionado, unicamente, com a eventual captura momentânea do Estado por um dos grupos e distribuição de privilégios pelas respetivas clientelas.

De certa forma, é ai que se constata a origem da ficção política na nossa Terra que, direta ou indiretamente, está relacionado com as insuficiências organizativas dos partidos políticos que, nalguns casos, chegam a criar a situação paradoxal de elaboração dos seus projetos e programas políticos, só depois de conquistarem o poder e sacrificarem os interesses coletivos, uma vez no Estado, em prol da maximização dos interesses das suas clientelas com o objetivo de atraírem o apoio de maior número possível de eleitores.

Só assim se compreende a expressão utilizada pelo senhor primeiro-ministro. Este ciclo ininterrupto de captura do Estado e, posteriormente, ir pedir dinheiro aos doadores e gastá-lo na manutenção dos interesses de uma das “castas” sufocando, política e economicamente, a outra, só pode indiciar, no médio e longo prazos que a nossa vida em comunidade, de acordo com as regras e princípios de um verdadeiro Estado de Direito Democrático, está a acabar se, entretanto, não arrepiarmos caminho.

Adelino Cardoso Cassandra