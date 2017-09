Elucidar sem Equivocar

É deveras preocupante a situação periclitante do Pais.

Para quilo que ouvi, vi, e li o governo do Sr. Patrice Trovoada com este recente episódio telegrama uma sómensagem:

Estamos alegadamente a tentar implantar no Pais “O Kagamenismo e o Bongonismo”

De acordo com informações fidedignas, nestes regimes há alegações de desaparecimentos, ameaças, silenciamento e intimidações á oposição. inibição, amordaçamento da imprensa, controlo e supressão da comunicação social, o que é caracterizado como terrorismo politico.

Consequentemente, a actual presença das tropas estrangeiras no território nacional, não está desassociada ao “copycat” destes regimes. É de recordar que o Ex-Presidente da República o Sr. Miguel da Cunha dos Anjos Lisboa Trovoada durante o exercício das suas funções alegadamente tencionava colocar no Pais tropas Marroquinas, o que fora sobejamente do conhecimento público.

Com a presença actual das botas Ruandêsas ao convite do presente governo liderado pelo Sr. Patrice Emery Trovoada, alegadamente violando o prazo estipulado por lei da permanência dos militares Ruandêses no Pais, não é de estranhar o apetite desenfreado dos Trovoadas em relação as forças estrangeiras para operarem no Pais. Mais sim tem sido notório, e é de questionar a integridade da soberania nacional, segurança e paz dos Santomenses, quando os Trovoadas estão no Poder.

Outrora ninguém questionava a legitimidade dos Trovoadas em usufruir um pouco do direito de governação, por terem participado na luta pela Independência Nacional. Mas da forma como o têm feito, sob os auspícios de uma vendeta e de eleição alegadamente fraudulenta, pondo em causa a Paz e a Segurança Nacional com uma explícita falta de patriotismo, invalida esse direito. Presidiram e governam com uma ditadura mascarada, rancor, arrogância, prepotência, opressão exclusão e intimidação. Estão cheios de astúcias maquiavélicas, expelindo veneno, ódio visceral e vingança dividindo assim os Santomenses.

Ora, uma casa dividida em si mesma, não prevalecerá devido a insistência e a persistência dos malfeitores que abalarão as suas fundações. Assim como, contra factos não há argumentos contra força não há resistência. Mas o que é certo é que São Tome e Príncipe é um Pais caracterizado como pacifico e não precisa das lições do genocídio Ruandês. Por outro lado, onde é que já se viu as nossas tropas receberem ordens e instruções das tropas estrangeiras-Ruandesas actuando como se fossem autênticas marionetes. Despidos de qualquer capacidade de discernimento entre o correcto e o errado em relação as nossas leis.

Isto é deveras periclitante…

O alegado nervosismo do chefe do governo, durante a comunicação a imprensa estatal, gesticulando os membros superiores comunicando uma linguagem corporal errática, prova e projecta que o plano de exercício de segurança delineado pelo seu governo, não decorreu como o previsto tendo o incidente desencadeado e desvendado algo pouco ortodoxo.

É deveras preocupante que perante o presente cenário dizer-se que “não há problemas” “não há drama” e que o sucedido “é uma questão perfeitamente normal”. Só os sociopatas e psicopatas têm uma consciência tão cauterizada para não reconhecerem a gravidade do sucedido.

Se é genuína a intenção de proteger os dirigentes e as instituições do estado, o que se duvida pelos motivos ulteriores, porquê que os deputados não foram atempada e devidamente informados? Se o assunto fora planeado com uma informação prévia a Assembleia Nacional como alega o Sr. Primeiro-ministro, é óbvio que alguns deputados não ficariam surpreendidos. Assembleia Nacional é um órgão de soberania, em que pela primeira vez em toda sua história estava a ser testada na matéria de segurança.

Este assunto poderia ter sido apaziguado com uma nota ou conferência de imprensa por parte da entidade competente que esclarecesse e clarificasse o assunto sem grandes alaridos.

Era imperativo, no mínimo expectável e recomendável que o Sr. Primeiro-ministro, explicando sem complicar, aproveitasse as antenas da comunicação social estatal para pedir desculpas aos deputados visados e lesados pela ocorrência.

Se eventualmente ficar confirmada a negligência na tramitação da informação pelos serviços competentes e administrativos da Assembleia Nacional, e tendo causado todo esse pandemónio, é infeliz o ataque ao Reverendíssimo Bispo. E por ser um Português, faz levantar as sobrancelhas, porque ao longo da história Portugal tem sido um aliado e defensor feroz dos Trovoadas, quer ao pai e quer o filho, apoiando indefectivelmente as suas sucessivas lideranças.

Isto faz recordar, que na política não há amigos ou inimigos permanentes, mais sim os interesses é que são permanentes.

Os registos e as evidências provam e demonstram que, aquando da campanha eleitoral para últimas eleições legislativas ocorridas no Pais, um Euro-deputado Português acompanhou a deslocação do Sr. Patrice Trovoada a São Tome, cujos custos de viagem foram pagas por este, pese embora o mesmo ter sido alegadamente acusado de peculato e como foragido da justiça.

Não é curial imputar culpa e responsabilidade ao Bispo pelas suas afirmações, em relação ao desajeitado e maluco exercício de segurança ao Parlamento. Quer queira, quer não, concorde ou discorde com a posição ou opinião do líder da Diocese Nacional. Não justifica um ataque bárbaro sem precedentes ao Bispo e ao Magistério da Igreja Católica, simplesmente por se levantar questões pertinentes tais como:

E porquê agora, e neste período, a casa parlamentar, a escolha para este tipo de exercício? E quando Assembleia Nacional por inerência de funções tem a incumbência de fiscalizar as actividades do governo.

Porquê agora, e numa altura em que, o Pais vive tempos difíceis em toda a sua história democrática, com tensões e tumultos de crise político-constitucional?

Porquê todo esse aparato sob o subterfúgio de segurança quando o Pais caminha a passos largos para as próximas eleições autárquicas, legislativas e regionais?

É previsível que todo esse expediente está em consonância e enquadra-se num alegado plano do ADI o partido no poder, para prevalecer no poder até os próximos 25 anos.

Os verdadeiros filhos da Nação, nascidos no Pais, imbuídos de espírito revolucionário “descendentes de grandes mentes e brilhantes”, cujo o sangue politico correm nas veias, são bem informados, educados, adultos e cultos que vêem para além do horizonte e não permitirão a instalação de uma nova ditadura no Pais e muito menos o engano e a opressão dos falsos messias.

Nestes termos dou por finda a minha intervenção.

Com os Cumprimentos,

Heleno Mendes