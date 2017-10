Dinheiro é Capim!

Com o advento da democracia multipartidária, os 15 anos de Pinto da Costa como primeiro Presidente da República no pós independência, tornou-se metáfora na boca de muitos politicos falhados, que justificam tudo, afirmando que os 15 anos da primeira republica foram de penúria.

Tudo isso não passa de mentiras e hipocresia de um grupo que engoda o povo, fazendo propagandas para encherem as suas contas bancarias no exterior.

Há dias, li um post de um amigo meu no Facebook, em que estranhamente este destacava os feitos de Manuel Pinto da Costa na primeira república, comparando-os com o que acontece hoje, manifestando o seu descontentamento com o desaparecimento de talhos na nossa praça e fiquei deveras estupefacto, porque o dito amigo não nutre simpatia alguma por Pinto da Costa, manifestando isso com muita frequência nas redes sociais.

Coisa puxa coisa, e veio-me a gana de publicar esta nota, em jeito de artigo de opinião, “manchetes”, para refrescar a memória dos mais velhos e elucidar os jovens da minha geração e não só.

É sobejamente sabido que por razões políticas e egocentrismo, os políticos africanos, particularmente, os nossos, deitam conscientemente no lixo tudo quanto de bom que o seu antecessor pudesse ter feito, como são por exemplo; os recentes casos do “CONDOMÍNIO DO PARQUE POPULAR DA CIDADE DA TRINDADE” e da famosa “NOVA CIDADE DE GONGÁ” que Pinto da Costa gostava de ver erguidos, talvez como forma de modernizar a pasagem urbanística de São Tomé e Príncipe e quiçá, quisesse deixar um legado seu, uma marca sua, no final do seu mandato de Presidente da República.

Muitas são contrárias e contraditórias as opiniões sobre o legado de Pinto da Costa.

Mas na praça pública é corrente ouvir comentários que, muitos somente se lembram de Pinto da Costa em situações de aperto político (como acontece neste momento com o meu MLSTP) para se refugiarem à sua sombra e usarem-no como bombeiro e logo de seguida deita-lo fora ou pendura-lo numa prateleira.

Mas muitos também comentam que Pinto da Costa é como charôco blábu. É difícil agarra-lo sem que ele consiga sacudir-se e escapar das ratoeiras dos malabaristas políticos da nossa praça.

Ouvido o que me contaram os meus Pais e os mais velhos, gostava de, em forma de manchete, porque as resenhas estão na moda, fazer uma muito sucinta “RESENHA DA PRIMEIRA REPÚBLICA”de Pinto da Costa que decidi intitula-la de DINHEIRO É CAPIM, com a palavra capim soando a todo momento.

Ora vejamos:

Na primeira república, Pinto da Costa construiu pocilgas por toda parte do País e carne de porco era distribuído como capim nos hospitais e vendidos a preço de capim nos talhos, nos bairros, nas localidades e nas comunidades.

Construiu centro leiteiro de Nova Olinda,, com vacas vindas da Holanda e carne de vaca e leite era capim e vendido a preço de capim.

Construiu coelheiras por toda parte do país e carne de coelho era capim e vendido a preço de capim.

Construiu pavilhões para criação de cabras vindas da Alemanha e carne de cabra era capim e vendado a preço de capim.

Construiu Atelier Central em Bobo-Forro para reparação de carros de estado (também privados) e peças de carros era capim e vendido a preço de capim.

Construiu a fábrica de tijolos de Bobo-Forro e tijolo era capim e vendido a preço de capim.

Construiu com tijolos da Fábrica de Bobo-Forro, prédios sociais em Angolares, Santana, Trindade, Riboque, Neves, Sta. Catarina, Príncipe, e casas sociais eram capim e distribuídas gratuitamente aos funcionários do estado e mesmo trabalhadores agrícolas destacados, como capim.

Criou uma extensa ária de palmar em Ribeira Peixe, construindo a fabrica EMOLVE, onde era produzido azeite como capim e vendido a preço de capim.

Construiu a Fábrica de Confecções Água Grande, onde eram fabricados roupa como capim e vendido a preço de capim.

Segundo soube, era nessa fábrica que se produzia uniformes para as FAPLA e depois exportados para Angola.

Comprou dois navios de pesca (Rei Amador e 30 de Setembro) e peixe era capim e vendido a preço de capim.

Segundo os mais velhos, o peixe era tanto que os Santomense se davam ao luxo de dizerem que peixe congelado não era bom, mas hoje o povo pequeno procura mesmo no capim e não encontra nem tripa no meio de tanto capim que invadiu a nossa praça.

Construiu “lojas do Povo” por todo País e as mercadorias eram capim e vendidos a preço de capim, ao ponto de Patrice Trovoada ter querido reabrir as lojas do povo, mas teve vergonha de ser zombado por Pinto da Costa e não avançou com esse plano.

Comprou dois aviões “FriendShip” (e não a trotineta que temos agora) e viagens para Ilha do Príncipe e costa Africana era a preço de capim (hoje o preço é proibitivo).

Estabeleceu cooperação estratégica com China Popular (até dizíamos, só na China) logo na independência e mercadorias vindas da China inundaram o País como capim e eram vendidos a preço de capim.

Construiu a fábrica de cerveja em Neves e cerveja e refrigerantes eram capim e vendidos a preço de capim.

Depois da independência, o Ensino era gratuito e as crianças iam para escola como capim, mas hoje o ir ao Liceu e Universidades locais, mesmo a pública, é um luxo só para alguns.

Instituiu aulas de alfabetização a todos analfabetos, inclusive, nos sectores públicos e nas Roças, havia um intervalo de uma hora para aulas de alfabetização e as pessoas começaram a ler e escrever como capim, saindo de 80% de analfabetos que eram como capim antes da independência, para 38% nos primeiros anos da independência, chegando a 19% hoje.

Mandou estudantes para Cuba, como capim (incluindo crianças para Ilha da Juventude), URSS, China, Bulgária, Roménia, França, Portugal, Hungria, etc, etc, sem ver o extracto social a que pertencia este ou aquele.

Transformou os Hospitais de Porto Real, Monte Café, Água Izé, Porto Alegre, Colónia Açoriana, Ribeira Peixe, Sta. Catarina, etc, em hospitais públicos e lá era garantido gratuitamente assistência médica e medicamentosa como capim, mas hoje estão em capim e abandonados no meio de tanto capim

Narra a história que ele transformou, com a cooperação da então Alemanha Democrática, o Hospital de Agostinho Neto, num hospital público com serviços gratuitos de maternidade a nível digno de qualquer País Europeu e lá nasceram bebés como capim, mas hoje está abandonado e a cair aos pedaços, no meio do capim.

Criou condições para emancipação da mulher Santomense, dando-as os mesmos direitos que os homens, contrariamente ao que acontecia na era colonial, período em que elas eram exclusivamente relegadas a trabalhos domésticos cuidando dos filhos e dos maridos. Esse trabalho de emancipação fez com que as mulheres participassem na vida política e social da País, como capim e hoje vemos mulheres espalhadas em todos os sectores da função pública, como capim, muitas com cargo de chefia.

Construiu com a cooperação Jugoslava, o Hotel Miramar, numa altura em que São Tomé e Príncipe não possuía hotéis, existindo somente a Pousada Boa Vista entre as montanhas de Monte Café, e até os dias de hoje tem recebido turistas e dado dinheiro ao cofre do estado, como capim.

Acabou com a separação entre forros, angulares, cabo-verdianos, tongas, moncós(?) e moçambicanos, o que possibilitou a miscigenação racial com proles crioulas como capim que hoje é imagem de marca de São Tomé e Príncipe, possibilitando-nos desfrutar do País ao nosso belo prazer, como capim.

Segundo os mais velhos, na era colonial era interdito aos naturais, exceptuando os estudantes, de poderem circular nos bairros urbanos da cidade que ia do estádio, passando pelas imediações do Liceu, náutico, museu, etc.

Mandava limpar todo lixo e capim nas cidades e arredores e não se via lixo nem capim nas ruas, mas hoje tudo está inundado de lixo e capim, é só capim vezes capim sobre capim, dividido por capim mais capim multiplicado por lixo e capim.

Hoje vê-se lixo e capim em tudo e em todo lado do País, mas o prometido dinheiro que era capim, nem na boca do inferno se vê.

Segundo os mais velhos, na época de Pinto da Costa não tinham muito dinheiro, mas tudo era a preço de capim e distribuído como capim para toda gente, como capim.

Mas hoje, até as 10 toneladas(?) diárias de carne de porco de Taiwan prometidos como capim ao povo, nem mesmo tripa se vê no meio de tanto capim, focando somente a nível dos graúdos que têm dinheiro como capim.

É tanto lixo e capim que se vê hoje, comparado com todas as obras sócias que eram como capim no tempo de Pinto da Costa que até já fiquei com vertigem de tanto falar de capim.

Para terminar, recordo-me que os meus Pais e os mais velhos contaram-me que São Tomé e Príncipe era “um cantinho da terra onde dava gosto de viver”, mas infelizmente houve uma seca que perdurou por 3 anos a fio, de 1981 a 1983 e todas as plantações secaram que nem capim se via no mato, tendo destruído toda agricultura que muito inteligentemente Pinto da Costa desenvolvia como parte da sua visão estratégica para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e assim, não tendo outra alternativa, ele teve que recorrer ao Banco Mundial para fazer face á situação da seca atroz e tudo começou do zero.

Só me resta desabafar que ainda estou a espera da promessa do “DINHEIRO É CAPIM”.

Haja paciência para carregar tantas promessas do Patrice Trovoada, o famoso vendedor de banha de cobra que começou por enganar Fradique de Menezes, prometendo que conseguiria 840 milhões de dólares, caso fosse nomeado Primeiro Ministro e assim, fez cair Tomé Vera Cruz para ascender ao tão cobiçado cadeirão do poder em 2010.

Conforme já dissera antes, de maneira nenhuma sou saudosista da primeira república, pelo contrário, mas deve-se dar a Deus, o que é de Deus e ao César, o que é do César.

DINHEIRO É CAPIM!