Independentismo Catalã

Penso que o chamado nacionalismo que tem a ver com as especificidades de cada comunidade terá tido a sua razão de na vida das comunidades situadas num espaço geográfico, nos séculos passados.

Hoje, os povos estão unidos num só espaço territorial, onde estão formados os Estados, nomeadamente os que hoje têm regiões autónomas como a Espanha.

Há quantos anos que as comunidades ou mesmo as nações existem numa Espanha unida? Com tanta convivência plural naquela sociedade?

Qual o valor supremo que leva os “espertos/cabecilhas” dos independentistas encontraram para por em causa essa convivência, sobretudo povos da União Europeia, mundo civilizado, altamente democrático e avançado?

Não posso estar de acordo com as esses independentistas misteriosos que manipulam populações para os seguir nessa aventura a priori abortada.

Tenho pena que isso aconteça. Pessoas foram feridas (agredidas) por enfrentarem a autoridade de um Estado que tem um Governo mundialmente reconhecido, consolidado, altamente democrático.

O problema é que o Estado tem que impor o cumprimento das regras, em último recurso com uso da força que deve ser proporcional e necessária. Até pode envolver morte se estiver em causa a vida dos outros, sobretudo polícia – legitima defesa.

Uma coisa é certa. Nada pode ser feito contra as autoridades já instituídas, sobretudo com decisão da mais alta instância judicial que é o Tribunal Constitucional de Espanha.

Há uma Constituição em Espanha que baliza a forma como a sociedade e as instituições devem se comportar. E enquanto não for alterada, tem que ser rigorosamente cumprida. O contrário seria tudo menos o Estado de Direito.

“Dura lex cede lex”. As regras já estão estabelecidas. Quem violar acarreta com as consequências que é o rigor da lei e pode culminar com o uso da força.

Aí de um Estado dos EUA que venha a pedir independência! Tudo está estabelecido há século! .

Venham, Açores e Madeira pedir independência! Venham!

Primeiro em todos os país há o crime de atentado contra unidade do Estado. Daí que os “Chico-espertos” que promoveram referendo e depois querem declarar independência com menos de metade de população, hão-de responder na justiça. Penso, aliás, que ainda não são “arrastados” para evitar problemas de ordem públicas, segurança e integridade física das pessoas.

Vejam que mesmo em Catalunha – Barcelona há grande manifestação pela união de Espanha.

Penso ser irracional agir, assim.

Uns “especialistas” cá da banda dizem que é liberdade de voto, de escolha e decisão.

Outros parvamente invocam direito da autodeterminação dos povos? Qual povo! Um Estado unitário, ,mesmo regionalizado só tem um povo. E este povo só exerce direito à luz das regras já estabelecidas. Nenhuma comunidade pode querer decidir ou votar o que quer fora do quadro legal. Há casos de referendos locais para algumas decisões para cuidar das comunidades etc.

Agora, direito a autodeterminação é até do Direito Internacional – Carta das Nações Unidas.

Esse direito foi proclamado na década 60, se não me falha a memória, quando havia países colonizados por outros. Ex. Africa, a luta dos povo africanos pela sua independência.

A autodeterminação é uma confrontação entre um povo contra o domínio de um Estado, como se passou com PALOP. Não funciona dentro de um mesmo país mesmo com regiões autónomas, ou Estados nos EUA.

Receio que essa confusão dos independentistas venha a degenerar em confrontações graves.

O Estado Espanhol não cederá nunca! Ao menos que se reforce a autonomia da Catalunha em vários domínios.

Hilário Garrido