A Dívida Pública de São Tomé e Príncipe

Ectivaldo Santa Rosa, LRI/MRI-EPI

Infelizmente as instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) têm continuado a cometer os mesmos erros desde da sua criação. Estas instituições internacionais continuam a insistir numa abordagem que foca somente na performance macroeconómica dos países a que as mesmas prestam assistência financeira e técnica. Quando deveriam focar também nas questões microeconómicas dos países em questão.

Torna-se vital a importância de esclarecer que a dívida pública de STP é velha e cansada. Tendo sido em algumas ocasiões perdoada por alguns países de forma unilateral e também pelo FMI e pelo BM de forma multilateral, a dívida continua a ser um problema do país no seu todo.

No entanto, uma questão que se torna pertinente a levantar: qual é a real razão que esta base no aumento sistemático da dívida pública são-tomense? Neste sentido temos que em primeiro lugar, apontar a questão dos endividamentos dos consecutivos governos desde a independência do país em 19751 para o financiamento do Orçamento Geral do Estado (OGE) a partir daí até os dias de hoje.

Do ponto de vista financeiro e económico o OGE

