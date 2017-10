Dizia Ivo Teoriang que a prática da injustiça dissimulada pela impunidade, é tão nefasta que destrói aquele alento do fundo da alma, para o trabalho honesto, o exercício do bem, promovendo com isto a inspiração maléfica para a delinquência, a contravenção e a corrupção. Com democracias relativas e corrupção quase que absoluta à semelhança dos resultados eleitorais, enfim, Bala zunindo por tudo que é canto, mísero e desgraçadamente vai comendo em todas os lucháns – fogooo! Que idiossincracia das nossas comunidades..! Mas o manto nas paredes esburacadas mostram o quanto a magia é antiga. Desavença aberta de brejeiros, sendo que um deles está a dezenas de centenas, cen-te-nas, de quilómetros, abarracado, trancado, mas com telefone –riem– e que funciona, por onde escreve, sossegadamente, em paz e dá ordens.

Zudê, prestas atenção? Por acaso, ouviu os assobios das tropas do Exército que desfilavam com o “verde-moleque”, só nas redondezas, -naié mén- até que o General os mande ir descendo ver Quem vai ali na ladeira do Hospital? E os comandantes? Rio-me. Há comandantes na Rés-pública? Só Coma-Andantes. Ou andantes em coma..! Vi Luvón Só, na praça de táxis. Já lá foram os tempos da palavra Capitania era sinal de respeito..! Kikikiki..! Um Botandji Liscadu ousa dizer que está tudo pacificado enquanto a pobreza faz metástase nos bairros do “zé-povinho”, vizinhos da capital. Um outro escreve no perfil que vai pedir ajuda, enfurecendo um vassalo ministro que tranca o rosto porque quer um sapiciente mas infame ofício com envelope timbrado, sabe como é, né..! Ele é o tal Poder.

Para combinar, tudo isso em plenos dias, gente há, que no país tentava afrouxar com a Gala Miss 2017 que, em simultâneo, resolveu a pedido que se transformasse num documentário, intitulado Li Só. Combinado, êh sá pótdji..! Surpreendente, a mania que esse país tem de gosto pelo programa Vi Tua Cara na TVS! Não é por menos que os internautas e alitas como o personagem Um Sá Pan Piá Bô estão crescendo e se multiplicando, graças aos mal-parados negócios. O país é palco só de piadas. Os maiores humoristas, estes muitos já estão no poder. E pretendem, parece-nos, tudo pressume ser, com certeza, continuar com suas piadas de Modu Kun Sá Cá Piá Bô… Vislumbrando da janela abaixo: Raiva, muita raiva..!

No entretanto, a comunicação social (com milionários contratos de Nguê Mún Ô) dos comparsas e compadres dando passos mais largos em direcção à penúria quase que criteriosa da Nação. E vai dando “bips”… Quer um exemplo? Vá aos principais sites (penavidanón.com, cuásámalimuntu.com e sumúnêpodanón.com) e veja quais são os factos mais lidos, às lufadas. Diz-se que é a situação económica, a falta de empregos, de dinheiro, de medicamentos –inclusive básicos– nos postos de saúde, a indigência moral e ética, as mortes premeditadas daqueles poucos previlegiados de tardias juntas médicas com diagnósticos (quase mais de 70% com cancro) nos hospitais portugueses, e nossas famigeradas estatísticas moribundas, sem estudos relevantes a este propósito, associada a mísera representação, onde tudo é quase desolador.

Não! Mas é. Acreditem.

Com a ajuda de uma díspara diáspora que diariamente abrem mais as pernas e a mente, fazem questão de dizer que têm paixão pela vida. Ora, se era pelo grande ou pequeno, resta-nos saber. Em contraste, se cortaram ou se deixaram, para não citar estórias de factos ainda mais cretinos, tudo virou teatro neste Bombom-de-Nós. Todo “Finguí” cobiça ser poder, novo e “moderno” do que o outro. Mais avançado, mais arrojado, mais diplomático (depois verão porquê), mais “up-to-date”, tique milionário, com mais seguidores e coligações (só visto!) até com o inimigo, até no inferno. Infelizmente, Riboque hoje já não é lugar de respeito. Compreendem? Porque Riboque, politicamente, sempre viveu uma vida de luta e batalhas prescindindo viver uma vida de mentiras cheias de trágicas alianças. Que insólito cenário…

Um estratega, um Regabofe, muito esperto, conhecido pela sua indiscutível ambição, que estudou(?), lá nas pomposas Universidades Sabe Onde & Tudo Sei, sujeito grande, sempre grande, como continuamente fez questão de ensombrar. Com diversas qualidades, e religiosamente incerto(?), sublinhe-se, de cortês à francesinho, aparece para se ultrajar e judiciar a censura, mexendo com todos os artistas irreconhecíveis da forma mais chula que vi nos últimos tempos. Com recados. Até o pequenino “laba-ôvo” Zemé resolve declarar que a ditadura não foi “tão ruim assim”. Bem dito. Franqueza de espírito. Hoje, afinal de contas, acha que os tempos são muito mais dúbios e tenebrosos.

Bom ser como sou “zé-povinho”, e como sempre fui, vou arranjando paciência para escrever aos meus estimados leitores. Quero ver se outros vosmecês venham me dizer algo ou me chamar de pérfido, de bobinho ou de reacionário. Se reclamo do Governo Ano-de-Aranque, tenho sido chamado de vil opositor, e na lista de inimigos. Certo é que nunca pedi nem jamais aceitarei alianças nem coligações, por mérito próprio, e porque acho que tenho demasiado bichos de vergonha na cara. Vejam só..! Dizem tudo que me faz rir muito com meus botões em contraste com a presente história e estórias do quotidiano são-tomense.

Faz e sai, dizia Mé Fonó. E, sem surpresa respondia Loló Dedu: -Cuuuuumá..!?!

Querem saber? Estou farto de oportunistas que agarram os assuntos de Estado por egocentrismo próprio, para se promover, vagabudeando, sem diafaneidade, com má qualidade de resultados. Com o episódio do juiz e da cura dos mundanos, procuram tratar da questão como se especialistas fossem, pegando o assunto aos dentes, a troco de um monte de tostões. No palco da noite de Stleva, estava o Cornélio com direito a flores e beijinhos. É tempo de despertar, pois cada vez mais rápido eles chegam e vão.

Porventura, Mé Zaua e Sún Stlacá que há décadas revolucionavam, têm tiques de real, com qualidades e cultura, pois bem, são coisas raras. Não acham? É imperativo mostrar determinação e interesse quer interno ou externo acerca dos ditames sobre questões cruciais do Estado, por exemplo, os golpes de Estado, dando visibilidade e celeridade às causas.

Mas à todas as causas.

As acções presentes determinam o futuro, não se esqueçam. Um acto de particular urbanidade deve ser dada aos jovens na guarida, que influenciados por ímpetos insanos andaram de louvores, fazendo significativas modificações mentais, e estão por aí arrependidos. Ou doentes por descontrolada oxitocina, ou por se terem estado na pinheira dos seus mandantes com riscos malfeitos e toxicados psiquicamente. Ou… mais não digo..!

O que é importante não é a graça que tudo isso traz. A piada nem sempre se limita a experiências pessoais de famosos, celebridades e magna celebridades. Precisamos consagrar os nossos interesses, posteriormente, concordam? Pois, a grandeza vem quando somos realmente testado, quando sofremos alguns golpes, algumas decepções, quando a tristeza chega. Porque se apenas estivermos nos mais profundos vales, poderemos um dia saber o quão magnífico é se estar no topo da mais alta montanha. É compreensível que há pessoas que merecem serem ignoradas, que deveríamos cobrar por todo desprezo que lhes damos.

Dá-me sempre muita vontade de rir.

Caros leitores, há um silêncio. Aproveito para ligar ao meu antigo Presidente da República Dr. Manuel Pinto da Costa. Pi…pi….pi…pi.. Ele não atende..! E, porque não? Vou tentar o meu antigo Presidente da República Sr. Fradique Melo de Menezes. Pi…pi…pi…pi.. Também não atende. Que chatice, aonde andam? Preocupo-me, com as notícias dos meus “mais velhos”. Os meus antigos Chefe de Estado – dignos são-tomenses. Por esta razão, e porque sou as minhas frases, as minhas letras, os meus sentimentos e as minhas ideias, há em mim o imperativo de dar-lhes um “bip”, para lhes saudar, antes que seja tarde demais.

Merecem, não acham? Pena que a maioria dos seus inimigos não consigam enxergar o próprio umbigo. Hoje, sinto dó de quem lhes critica, porque a inveja é sempre mais dolorosa para quem a pratica!

Do ut facias..!

Júlio Neto

17.10.2017