Factos e datas históricas

Volto ao tema porque percebi que a minha mensagem sobre a data da morte de Amador, sustentada num artigo anterior, não passou para alguns que o leram. Ao publicar o artigo no TélaNón quis suscitar a atenção (e o interesse) de todos sobre as «sombras» da nossa História e propor a sua neutralização ou, pelo menos, redução, tendo presente que a História é o principal património dum país e precisamos que este património represente isto mesmo.

Durante séculos ensinaram-nos factos e datas dos factos que hoje se sabe que são falsos ou não são sustentáveis graças a trabalhos aturados dos estudiosos de várias áreas disciplinares. Mas há ainda muito trabalho a fazer pelo que nos devemos empenhar todos, com seriedade e sentido de estado, em busca da verdade da nossa História.

Um autor que muito escreveu sobre S. Tomé e Príncipe dos séculos XV a XIX foi José Raimundo da Cunha Matos. Existem dois livros publicados em seu nome sobre S. Tomé e Príncipe. O primeiro é Corografia Histórica das Ilhas de S. Tomé e Príncipe, Ano Bom e Fernando Pó, redigido em 1815. O segundo é Compêndio Histórico das Possessões de Portugal na África, redigido em 1836. Ambos foram publicados depois da sua morte, ocorrida em 23/02/1839. Menciono estes livros porque têm sido a fonte da «barafunda» na interpretação da História de S. Tomé e Príncipe. Há mais de meio século que os académicos detetaram enormes incongruências e erros factuais nos escritos de Cunha Matos e têm chamado a atenção para a sua correção. Apenas para citar alguns exemplos, Cunha Matos (1963: 102),sem qualquer fundamento, inventou a data de 20 de Janeiro de 1517 para noticiar uma rebelião de escravos mulatos e negros, iniciada na fazenda dos Lobatos; inventou o dia 4 de Janeiro de 1596 como aquela em que Amador foi morto (Cunha Matos: 1963: 110), além disso copiou os factos dum texto que não cita o autor com imperfeições eacrescenta factos da sua imaginação. Inventou que havia na ilha de S. Tomé mais de 100 mil escravos e 3.000 brancos (Cunha Matos (1963: 143), quando se sabe que, no período áureo da economia de açúcar, a população total não excedia 15.000 almas (entre negros, mestiços e brancos).

Foi Cunha Matos quem inventou a teoria de naufrágio para justificar a presença dos negros na parte sul da ilha de S. Tomé, quando já se sabia, pelos documentos régios e religiosos, que eles eram descendentes dos escravos fujões. Atribuiu-lhes a designação de angolares porque deduziu que fossem originários de Angola quando podem ter sido originários de vários pontos de África Ocidental.

Outros ensinaram-nos que o território era riquíssimo e que através do negócio de açúcar muitos colonos europeus tinham feito fortunas no século XVI. Cerca de três séculos mais tarde, os mesmosfizeram-nos crer que a ilha de S. Tomé era riquíssima e que os colonos europeus se enriqueceram à custa da economia do cacau e acreditámos cegamente. Mas o que é assustador é que ainda hoje muitos são-tomenses, entre os quais bastantesescolarizados, acreditam naquelas fantasias. Bastaria um pequeno exercício mental para se concluir que a riqueza que tanto se falava, quando isso teve lugar, não derivou da economia de açúcar nem tão pouco da do cacau mas sim da exploração do homem africano.

Se os recursos humanos (negros) empregues tivessem sido remunerados pelos seus esforços, isto é, pelas suas produtividades marginais, nenhum colono tinha ficado rico em S. Tomé e Príncipe, simplesmente porque se trata de um pequeno território insular e isolado sem qualquer recurso natural valioso através do qual fosse possível obter uma importante renda vitalícia. Além do mais, é muito limitado em área cultivável para a exportação em larga escala. Por conseguinte, ninguém consegue tornar-seriquíssimo em S. Tomé e Príncipe, seja em que época fosse, através do exercício de uma atividade económica lícita, remunerando adequadamente os fatores produtivos concorrentes, pagando atempadamente os seus fornecedores, entre os quais a banca, devido às especificidades de pequeno Estado insular e isolado, pobre em recursos naturais valiosos.

É louvável que alguns procurem dar o seu contributo para a construção da nossa História mas não é aceitável que utilizem dados de fontes não recomendáveis para impor à sua vontade. A História não é uma «vontade», é um conhecimento. E como tal tem de ser construído com base em fontes primárias e em trabalhos dos académicos. Um tal procedimento reduz significativamente o risco do erro. Não se pode «pendurar» num texto ou livro, sobretudo tosco, para dizer que se fez reflexão quando existem imensas literaturas sobre o assunto. Errar nos factos e/ou nas datas dos factos é muito grave. Pior do que isso é insistir no erro como se isso fosse o nosso modo de vida, a nossa «normalidade». Se não formos capazes de perceber isto,então, não percebemos nada da vida, não aprendemos com os nossos erros.

Mas os erros que têm existido nesta matéria e noutras têm uma origem: os políticos, ou pelo menos uma boa parte deles, acham-se os donos do país e da razão e excluem da decisão sobre assuntos vitais o papel dos técnicos, dos académicos e dos cientistas. Põem-se de costas à ciência e à técnica e, consequentemente, ao desenvolvimento.

Armindo do Espírito Santo (Doutor em Economia e investigador do CESA/CSG/ISEG-UL)