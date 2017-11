Nova Família da Dobra com diversas gralhas graves

A ilegalidade, aliada à pressa e o secretismo, levaram a que alguns valores faciais da “nova família da dobra”, principalmente as moedas em metal, contenham alguns erros ortográficos dignos de assinalar, e pior ainda, um erro gravíssimo, de índole social e política.

1º

Será que as pronúncias (dicção), usadas na linguagem da terra, que usamos para identificar algumas espécies de aves, correspondem à ortografia usada nas moedas já cunhadas e emitidas, prontas para entrarem em circulação?

EXEMPLOS:

A)

Moeda de 1 Dobra

“CELÊLÊ MANGOCHI”.

-O mais correcto não seria; “CÊLÊLÊ MANGÓCHI” ou “CÊLÊLÊ MANGÓXI”?

A pronúncia com a ortografia que está na moeda é “celêlê”, com a primeira sílaba “ce”, fechada.

Acontecendo o mesmo com “mangochi”, em que a pronúncia pode levar à ” mangochí “.

B)

Moeda de 20 cêntimos

“CESSA”.

-O mais correcto não seria;

” CÊSSA ” ou ” CÊÇA “?

A pronúncia com a ortografia que está na moeda é “cessa”, com a primeira sílaba “ce” fechada, podendo até, levar a confundir com a 3ª pessoa do verbo “cessar “, no presente do indicativo.

C)

Moeda de 10 cêntimos

“CONÓBIA”.

-O mais correcto não seria;

” CÓNÓBIA” ou ” KÓNÓBIA” ?

A pronúncia com a ortografia que está na moeda é “conóbia”, com a primeira sílaba “co” fechada, podendo levar à pronunciar “cunóbia”.

Por conseguinte, estou convencido, até ver opiniões contrárias com argumentos aceitáveis, que as gralhas estão na ortografia, em função da dicção corrente em São Tomé e Príncipe.

Estou seguro que os estrangeiros terão muita dificuldade em pronunciar correctamente os nomes das aves seleccionadas para identificarem as moedas.

2º

Um outro erro muito mais grave ainda, é o facto de terem optado por representar o Falcão e o Papagaio nas moedas em metal, já que, segundo a minha humilde opinião, não devia ser, considerando que essas duas aves já representam a Nação Santomense ao mais alto nível, no Brasão de Armas (Brasão da República), onde o falcão representa a Ilha de S.Tomé e o Papagaio, a Ilha do Príncipe.

Tendo por qualquer imperativo de lógica, optado por representar o Falcão e o Papagaio nas moedas em metal, devia-se então, faze-lo no mesmo valor facial, isto é, na moeda de duas dobras ou na de 50 cêntimos, de igual para igual, ou melhor ainda, nas notas em papel com maior valor facial, para evitar uma eventual desaprovação indesejada, por parte dos nossos irmãos da Ilha do Príncipe, que teriam toda minha compreensão e solidariedade se assim vier a acontecer.

Como é que se pode aceitar que o Papagaio esteja na posição inferior ao Falcão, pior ainda, na moeda metálica de menor valor facial em relação à que está o CÊLÊLÊ

Volto a repetir que, de forma alguma, se devia usar o Falcão e o Papagaio na nova família da dobra, estando estas aves no topo de um dos símbolos da República e, como se não bastasse, estão também em forma de Brasão, numa das faces de todas as moedas em metal e em todas a moedas em papel, o que vem reforçar a minha convicção.

Quis trazer essas observações ao debate público, porque acho que devemos ter uma cultura de rigor e perfeição em tudo que fazemos, e uma das melhores formas para atingir esse patamar, é envolver mais cabeças pensantes em assuntos de interesse público.

O erro é humano, mas, com mais cabeças e opiniões juntas, a obra nasce com mais perfeição.

Aguardo por outros pontos de vista e disposto a retirar tudo que disse, em função dos argumentos que me forem apresentados.

Também convido os leitores a tentarem identificar outros eventuais erros, talvez existam também nas moedas em papel.

Apreciaria imenso se as justificações também fossem do(s) ideólogo(s) do desenho da “nova família da dobra”, incluindo os funcionários do Banco Central.

Para terminar, gostava de saber também, se houve um concurso público para apresentação dos desenhos e quem foi o vencedor (autor), na expectativa que talvez me possa elucidar sobre os princípios e a lógica que nortearam a representação gráfica daquilo que lhe vinha na alma.

Por um S.Tomé e Príncipe de todos os Santomenses, sem exclusão de ninguém!

Jess Flander