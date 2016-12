Vídeo: António Guterres e sua visão para a ONU

Nesta segunda-feira, 12 dezembro, a Assembleia Geral da ONU realiza uma cerimônia especial para prestar homenagem ao secretário-geral Ban Ki-moon, que deixa o cargo após 10 anos.

Na sequência ocorre o ato de juramento do secretário-geral designado António Guterres, que vai assumir oficialmente as funções em 01 de janeiro de 2017. As cerimônias começam às 10:00 horas da manhã de Nova York.”

Guterres foi primeiro-ministro de Portugal e alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados.

Para ele, a ONU está numa posição única para unir os pontos para superar os desafios globais da paz e reforçar a relação entre a segurança, o desenvolvimento sustentável e as políticas de direitos humanos.