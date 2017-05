Vídeo: Boinas-Azuis no Mali

Os soldados de paz da Missão da ONU no Mali, Minusma, contam um pouco dos desafios enfrentados por eles no país nesse vídeo produzido pelas Nações Unidas.

A Minusma é a missão mais perigosa na história da ONU. Desde 2013, 114 boinas-azuis/capacetes-azuis foram mortos no país.

No vídeo, eles falam sobre o “Gri-Gri”, que é um símbolo tradicional de proteção.

Para os boinas-azuis/capacetes-azuis da ONU, eles estão no Mali ajudando a restaurar a autoridade do Estado, avançar com a diplomacia, reforçar a segurança e promover os direitos humanos.

Acompanhe agora o vídeo.