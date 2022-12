PNUD – Contratação de um consultor especialista em mercado de hortaliças orgânicas, bio-Insumos e bio-fertilizantes.

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no âmbito do Projecto SCALA Programme1 – Facilidade de engajamento do Sector Privado – (PSEF), torna público o concurso para a Contratação de um consultor nacional Especialista em Mercado de Hortaliças Orgânicas, Bio-Insumos e Bio-Fertilizantes.

As propostas devem ser submetidas até o dia 09 de janeiro de 2023 (GMT) via e-mail: bidsSTP@undp.org

Para mais informações, os interessados deverão consultar o website do PNUD no link:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=97372

Qualquer pedido de esclarecimento deve ser enviado por comunicação eletrónica padrão para o e-mail procurement.st@undp.org e responderá por correio eletrónico padrão, incluindo uma explicação da consulta sem identificar a fonte da consulta, a todos os consultores/concorrentes.

Tem acesso ao concurso na íntegra –