Projecto ZUNTAMON – Prorrogação da data para apresentar de propostas

No âmbito do aviso de manifestação de interesse para recrutamento de um Gabinete de Consultoria de Assistência Técnica para o Reforço de Capacidades da Agência de Promoção do Comercio e de Investimento (APCI) de São Tomé e Príncipe, a Unidade de Gestão do Projecto ZUNTAMON -LCI – Fase I, não tendo recebido o número suficiente de aviso de manifestação de interesse, vem informar que foi prorrogado a data para apresentação de manifestação de interesse até o dia 25 de Agosto de 2023 às 16 horas GMT.

Detalhes no documento seguinte :