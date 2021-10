UNEAS presta homenagem à poetisa Maria da Conceição de Deus Lima

UNEAS – UNIÃO NACIONAL DOS ESCRITORES E ARTISTAS SANTOMENSES

PRESTA HOMENAGEM À POETISA MARIA DA CONCEIÇÃO DE DEUS LIMA

O Presidente e o Secretário-geral da UNEAS – União Nacional dos Escritores e Artistas Santomenses, e demais membros da Direção, ao tomarem contacto com a notícia de que o poema ‘’Afroinsularidade’’, do livro “O Útero da Casa”, da poetisa são-tomense Maria da Conceição de Deus Lima, venceu, ex aequo, com o poema ‘’0’’, da salvadorenha Lauri García Duenas, o Concurso de Tradução de Poemas 2021, organizado pela prestigiada revista literária Word Without Borders, em parceria com a Academia Americana de Poetas – ao qual concorreram 606 poemas, em 61 línguas, 327 poetas de 79 países -,a UNEAS não podia ficar indiferente, pelo que rende merecida homenagem à prezada poetiza.

Maria da Conceição de Deus Lima é membro fundador da UNEAS e tem inúmeras participações de mérito e de reconhecimento, sobretudo ao nível internacional.

A UNEAS manifesta-lhe o seu grande júbilo, não apenas pelo prémio agora arrecadado, mas por uma obra em que se destaca o jogo complexo e profuso das palavras, atributo que se espraia pela gama importante dos seus versos, reportando imagens de uma impressionante lucidez. Nela predomina a inteligência, a tónica de uma assinalável estética poética e a marca consciente de um nacionalismo e humanismo a toda a prova, bem como a resistência às crenças e superstições que amarfanham e desvirtuam a realidade.

Daí, pressentir-se nela a subtil esperança de que “há-de nascer de novo o micondó/belo, imperfeito, no centro do quintal/À meia-noite, quando as bruxas povoarem okás milenários/e o kukuku piar pela última vez na junção dos caminhos”.

E então, num sopro de liberdade, ”não mais sonharão as crianças/com gatos pretos e águas turvas/porque a força do marapião/terá voltado para confrontar o mal”.

Nesta briosa homenagem que fazemos à poetisa Maria da Conceição de Deus Lima seria de todo despiciendo não trazer igualmente à tona a profundidade e a elegância da sua prosa, uma componente que ganha igualmente melodiosa relevância, como, por exemplo, quando, em determinada ocasião, se recordou e trouxe até nós a notícia de que “certo dia, do ventre do mar, uma ensimesmada criança viu emergir uma nova e estranha flor. Aquela flor mastigava coágulos de sangue, sementes de orvalho, partículas de insepultos ossos, ambíguas orações, a inusitada lembrança de uma música erudita, algas e fetos, a bondade dos frutos e o viço do sol… “

Frise-se que actualmente Maria da Conceição de Deus Lima é o nome mais traduzido da literatura santomense, com livros e poemas em alemão, árabe, espanhol, checo, francês, galego, italiano, inglês, shona, servo-croata e turco.

O Diploma de Mérito que lhe vai ser outorgado, cujo texto: -“ Em reconhecimento da sua dedicação, abnegação e contributo ao engrandecimento do património cultural santomense, no caso concreto pela vitória alcançada, ex aequo, pelo poema “Afroinsularidade”, do livro “O Útero da Casa”, de sua autoria, no concurso de tradução que teve lugar nos Estados Unidos da América, promovido pela prestigiada revista literária Words Without Borders e pela Academia Americana de Poetas.”– assume-se, por tal conjunto de razões, como o corolário do nosso apreço pelo empenho por ela dedicado à promoção da literatura e, por esse meio, dos aspectos mais marcantes do nosso sentir colectivo, ou seja, da nossa identidade enquanto povo livre e soberano no conjunto das nações.

Parabéns, Conceição Deus Lima.

Albertino Bragança – Presidente da UNEAS/ Jerónimo Salvaterra/Secretário-geral.