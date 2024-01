A “Tragédia Formiguinha da Boa Morte”

O Nózadu, a Bisca 61, o Bligá, a Novena, o Quiná, o Págá Dêvê…

A paisagem cultural São-tomense está povoada de manifestações populares e tradicionais entre as quais se encontram o Socopé, a Ússua, o Vindes Menino, a Sóia, o Tlundu, o São Lourenço, o Txilôli, a Xtleva, a Dêxa, o Pasu Fia Glêza, o Sete Passu, o Pló Mon Dêsu, o Bókadu, além das festas religiosas, que germinam em todos os distritos do país recriam a alma do povo e geram momentos de convívio, de alegria, congregam em momentos de tristeza, provocam gargalhadas e espanto ao deixar transparecer os meandros, às vezes malandros do nosso quotidiano.

E o São-tomense, grosso modo, se encontra e se revê no que se lhe oferece do que é seu e de mais ninguém. Assim pelo menos deveria ser, num percurso em que as gerações se cruzam, se encontram sem desfazer o que é bom do «Kwa ku non bili wê kontlá».

A esse propósito, ocorre-me recordar e com um misto de alegria e comiseração que se comemora hoje, dia 27 de Janeiro, o 71º aniversário da fundação do grupo cultural e teatral designado, “Tragédia Formiguinha da Boa Morte”.

A iniciativa de formação desse grupo cénico partiu de quatro irmãos, nomeadamente, Manuel Alves de Carvalho, João Manuel Alves de Carvalho, Simão Alves de Carvalho, Manuel dos Ramos Alves de Carvalho e Manuel Madre de Deus Alves de Carvalho, vulgo «Aladino», que chamaram para presidir o grupo, Artur Meneses de Pinho. Estávamos no ano de 1953. Aexperiência, a capacidade de organizaçãoe o sentido de responsabilidade do grupo contribuíram para oengrandecimentodo panorama cultural e identitário do arquipélago.

Este grupo teatral, originário da zona de Boa Morte, um subúrbio da cidade-capital, marcou uma época – entre os anos 50 e 70 do século XX – devido à forma como actuava e ao desempenho sublime dos seus actores que revelaram possuir uma performance semelhante à dos profissionais consagrados na arte de bem representar.

Foto cedida por um elemento do grupo Formiguinha.

Com base na peça designada “Tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carloto Magno”, atribuída a um autor português, nascido na ilha da Madeira, e cuja representação teatral éconhecida localmente como «Txilôli», o grupo Formiguinha passou a ter protagonismo em relação aos demais, na Província de São Tomé e Príncipe, sendo por isso chamado a representar sempre que as ilhas eram visitadas por entidades oficiais da metrópole e do estrangeiro.

A razão desse destaque reside no facto de ser o grupo de «Tchiloli» que mais inovação trouxe para a representação. Com efeito, introduziramna Corte, por sugestão do presidente, Artur Meneses Pinho,a máquina de escrever e a figura de advogado, insinuando, provavelmente,a busca incessante de justiça,solicitadapelo assassinato de Valdevinos.

Dada a seriedade e a nobreza com que os seus membros actuavam nos espaços da representação daTragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carloto Magno, o grupo Formiguinha foi compensado pelas autoridades que os levaram além-fronteiras para se exibirem em Portugal, no ano de 1973, acompanhados pelo professor liceal, Álvaro Ferreira da Silva.Estava, assim, em marcha a internacionalização do grupo de Boa Morte.Consta que a iniciativa dessa deslocaçãoterá partido das diligências de Carlos Wallenstein que numa viagem aoarquipélago ficou deslumbrado com uma representação queassistiu,e com a anuência do governador Silva Sebastião (1919-2005) viajou com o patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian. Seguiram-se outras representações no estrangeiro, salientando-se a exibição feita em Paris em 1990.

Acervo histórico

A Tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carloto Magnoé uma peça teatral introduzida no arquipélago pelos portugueses em meados do século XVI.

Tragédia do Marquez de Mantua de Baltazar Dias (1665)

(In Alberto Figueira Gomes, «Baltasar Dias, o Poeta Cego)

Extraído em 24/01/2024

Naquele período, São Tomé atingiu um progresso de monta, ressaltando-se a “introdução de engenhos para a produção de açúcar, no aspecto económico, e no aspecto de vocações selectas, culminou com a fundação, em 1576, do primeiro Seminário da Diocese,uma escola superior de formação eclesiástica, instalada pelos Agostinhos, no Hospício de S.Tiago, no Riboque, não longe da igreja de Nossa Senhora da Conceição, com patrocínio e subsídio régio” (Ambrósio, 1984).

A historiografia portuguesa refere que o textoda Tragédia, inspirado no ciclo carolíngio do século XI, foi produzido, no século XVI, por um madeirense, Baltazar Dias, um dramaturgo invisual que pertenceu à escola de Gil Vicente (c. 1465 – c. 1536).

O investigador António Bárbolo Alves sublinha na sua obra, «Verdadeira Tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carloto Magno», (2007), que Baltazar Dias, “(…) o «cego da ilha da Madeira», configura-se como um autor onde confluem e de alguma forma se sincretizam alguns aspectos temáticos fundamentais da mundividência medieval: o cavaleiresco e o religioso. A fé na justiça, a honra e o heroísmo são outros vectores temáticos presentes na sua obra e que terão igualmente contribuído para o sucesso do texto e do seu autor”.

Cego vendedor de livros de cordel, séc. XVIII.

(In Alberto Figueira Gomes, «Baltasar Dias, o Poeta Cego)

Extraído em 24/01/2024

Baltazar Dias, conclui o investigador “(…) é quase o único sucessor daqueles cegos jograis que cantavam velhas façanhas. A sua aceitação por parte do povo foi grande, graças, entre outros motivos, à simplicidade da sua linguagem e «por ser homem pobre», que vendia e cantava publicamente os seus pliegos sueltos, revitalizando, deste modo, a imagem antiga do cego músico e cantor”.

Velha polémica à volta do «Txiloli»

Vários são os autores que põem em causa a data real da introdução e da representação daTragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carloto Magno em São Tomé e Príncipe. Algumas datas avançadas pelos estudiosos aparentam ser meramente especulativas, do ponto de vista histórico.Contudo, é provável que o texto de Baltazar Dias tenha chegado a São Tomé com comediantes viajantes que vieram para a safra da cana-de-açúcar.

O romance sobre o Marquez de Mântua mereceu, entretanto, a atenção de estudiosos como, Fernando Reis (1969), Ribas (1970), Seibert (1991), Valverde (1998), entre outros.

Depreende-se que o «Txilôli», imortalizado no quadro do pintor São-tomense, Pascoal Viana de Sousa Almeida Viegas Lopes Vilhete,terá começado a ser interpretado pelos nativos, provavelmente no final do século XIX, princípios do século XX, altura em que surge, inspirado pelos padres autóctones, a «Escola de Mato», criada para dar instrução aos indígenas como forma de debelar a iliteracia.

Através dos conhecimentos adquiridos na referida «Escola de Mato», os nativos ter-se-ão, presumivelmente,apoderado dos textos de Baltazar Dias, e com a ajuda dos frades São-tomenses, feito uma interpretação adaptada ao seu modus vivendi. A aculturação parece ter fornecido instrumentos significativos que contribuíram para o apoderamento pelos nativos do secular romance do dramaturgo madeirense escrito cerca de 1540.

No início do século XX, nos anos de 1930 a 1960 conseguiu-se um melhor enquadramento dos textos e da representação nativa do Txilôli, com a chegada de jovens filhos da elite nativa que iam estudar para o exterior, nomeadamente no Reino Unido, em Portugal e nos Seminários de Angola. Acresce-se a esse movimento, os esforços de demarcação própria desencadeados por instituições como a Liga dos Interesses Indígenas de São Tomé e Príncipe (1910-1926), o Sporting Clube de São Tomé (1912-1976?), a Associação de Socorros Mútuos da Freguesia da Trindade (surgida em 1933).

É, também, na esteira desse movimento que na obra“Educação Física e Desporto nas ilhas de São Tomé e Príncipe”, de Amado, (2022), edições Colibri, Lisboa, pp. 31-35, faz-se referência circunstanciada,à criação de associações recreativas e de lazer que proporcionaram o aparecimento de instituições que ajudaram a dar o pontapé de saída a representações teatrais, musicais e outras.

Diligências para a aceitação de Txilôli como Património Mundial

Está em marcha diligênciasprofícuas para que o Txilôli seja considerado Património Mundial.

Aolongo da sua história há registos de grupos teatrais vários como a Tragédia de Desejada, no ano de 1935, seguindo-se no ano de 1944 a Tragédia Florentina de Caixão Grande, no ano de 1953 a Tragédia Formiguinha da Boa Morte, no ano de 1956 a Tragédia Santo António Madredense e no ano de 1976 a Tragédia de Cova Barro.

Alguns desses grupos já não têem a mesma pujança de outros tempos, estando alguns em vias de extinção.

Seguramente surgirão outros grupos …

Do que não pode haver dúvidas é que, independentemente da obra que está na sua origem, o Txilôli perfila-se como uma manifestação artística genuína, entrelaçando conteúdo e forma, que fazem a sua autenticidade incrustada na identidade de um povo que reconhece a sua conformação com o seu passado e se orgulha da sua adequação ao seu presente.

Sendo a aceitação como Património Mundial um processo moroso e delicado, aguarda-seserenamente nas ilhaspelo veredicto da UNESCO em relação ao Txilôli.

Lúcio Neto Amado

Nota: O autor do texto não subscreve o Acordo Ortográfico de 1990