The Wealth of History of the Small African Twin-Island State São Tomé and Príncipe. – É apresentado, no dia 15 de Maio às 17 horas, pelo poeta e escritor Albertino Bragança e pelo historiador Carlos Neves no espaço CACAU Largo das Alfândegas 24, na capital do país

Assinalado como “um texto excepcional que é afinal uma história de São Tomé e Príncipe desde os fins da era colonial até há meia-dúzia de anos. Uma análise completa de toda a estrutura do país sob os aspectos sociais, políticos, económicos, etc. É igualmente a única obra do género resultante de uma investigação séria efectuada por um historiador neutro e idóneo cujos méritos de há muito são reconhecidos.

O estado insular de São Tomé e Príncipe, localizado no Golfo da Guiné, é o segundo menor país africano, depois das Seicheles. Os ensaios desta coleção destacam períodos cruciais e eventos importantes na história variada e agitada do país, que se estende. durante mais de 500 anos,.

Obra de Gerard Seibert – Doutorado em Ciências Sociais – Estudos Africanos.