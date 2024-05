“Trabalhar Cansa” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, a ser realizada no dia 17 de maio (sexta-feira), às 18h.

Na sessão será exibido “Trabalhar Cansa”, filme brasileiro de 2011 dos gêneros drama e terror, dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra. Teve sua exibição de estreia realizada na seção “Un Certain Regard” da edição de 2011 do Festival de Cannes.

Sinopse: Helena (Helena Albergaria) é uma dona de casa que resolve abrir um minimercado. Tudo vai bem até Otávio (Marat Descartes), seu marido, perder o emprego. A partir de então, estranhos acontecimentos tomam conta do local, afetando o relacionamento do casal com a empregada doméstica.