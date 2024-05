Sessão de cinema de animação no CCP

No dia 1 de junho, comemoramos o Dia Mundial da Criança. E porque o bem-estar das crianças é para nós uma prioridade, o Centro Cultural Português, em parceria com o Arte Institute, vai organizar uma sessão de cinema de animação, a ter lugar na Biblioteca do Centro Cultural Português, no próximo dia 1 de junho, pelas 10h30.

Todas as crianças e respetivas famílias são muito bem-vindas!

PROGRAMA

“O candeeiro e a ventoinha”, de Filipe Fonseca

“O Cágado”, de Pedro Lino

“Feral”, de Daniel Sousa

“O Gigante”, de Júlio Vanzeler e Luís da Matta Almeida

“Quando os monstros se vão embora”, de Bernardo Gramaxo

“The amazing ordinary man”, de Paulo da Silva