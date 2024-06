Marca Kelê Etiqueta Africana divulgada pela cantora Soraia Ramos

A maca Kelê Etiqueta Africana dá estilo ao novo vídeo clip “Povo” da cantora Soraia Ramos. Um vídeo clip que já tem mais de 100 mil visualizações.

Leise dos Santos, é a empreendedora santomense proprietária da marca Kelê, .

«A cantora Soraia Ramos nas suas redes sociais tem divulgado a marca Kelê Etiqueta Africana nos fragmentos da música», realça a nota do departamento de imagem e comunicação da marca Kelê.

Segundo a Kelê Etiqueta Africana, a cantora Soraia visitou a loja localizada em Benfica-Portugal, mais concretamente no Centro Comercial Nevada, e ficou encantada com a variedade de roupas e artigos com estampa africana.

Para Leise dos Santos, detentora da marca «É importante ter parcerias com pessoas que antes de tudo, encantam-se pelas peças e reconhecem qualidade dos artigos».

A Kelê Etiqueta Africana prometeu para breve lançar novos modelos de roupas.

Abel Veiga