“Provérbios santomenses-Véssus” é o título da mais recente obra literária do escritor são-tomense Albertino Bragança.

A obra visa despertar os leitores para a riqueza dos provérbios nacionais e para a promoção da língua forro que tem dado sinais de desaparecimento.

Os provérbios, chamados Véssu, no crioulo forro, consistem em frases feitas e expressões idiomáticas, que refletem a vida quotidiana de um povo, a identidade cultural, lições de vida e ensinamentos.

Desse jeito está composta a mais nova obra literária do escritor são-tomense Albertino Bragança.

O livro intitulado “Provérbios santomenses-Véssus” é constituído por mais de 400 provérbios que marcaram gerações.

“Eu tenho procurado fazer uma resenha alargada dos provérbios são-tomenses“, disse Albertino Bragança.

Segundo o autor do livro, a obra visa despertar os leitores, principalmente, a juventude, para a promoção da língua nacional que tem dado sinais de desaparecimento.

“Essa crise que pode levar ao seu desaparecimento, obriga que nós todos, independentemente de ser escritor, intelectual, sobretudo a camada jovem, temos que nos preocupar em projetar essa língua“, apelou o escritor são-tomense.

O livro foi lançado na capital de São Tomé na presença de figuras são-tomenses ligadas à cultura, educação, amigos e familiares do autor.

“Nós estamos a precisar que a nossa nova juventude desse uma atenção a essa nossa língua“, preocupação mostrada pela escritora e agente promotora cultural são-tomense, Isabel Tomé.

“Infelizmente com o passar do tempo nós vemos essa riqueza cultural a desaparecer e perder valor na nossa sociedade, o que é muito triste, porque nós jovens acabamos por crescer em um contexto de onde não sabemos muito bem da nossa cultura e tradições“, complementou a jovem Kátia Nascimento.

Autor de um conjunto de narrativas, inclui também um glossário e vocábulos do crioulo forro da ilha de São Tomé que tematizam o cotidiano desta população.

POR: Odjay Ceita