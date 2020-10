OMS – Recrutamento de 2 consultores nacionais

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em S.Tomé e Principe, leva ao conhecimento dos candidatos interessados que se encontra aberto o concurso para recrutamento de 2 (dois) Consultores Nacionais, seja 1 Gestor do Projecto e 1 Assistente do Programa, para conduzir durante 2 (dois) meses a implementação do Memorandum de Entendimento entre a OMS e Agencia Fiduciaria de Administração de Projectos (AFAP) do Banco Mundial, no quadro do projecto “STP COVID19 – Emergency Response Projet (P173783)“.

Para ter todos os pormenores leia os 3 documentos em baixo :

1 – ANUNCIO CONCURSO PUBLICO RECRUTAMENTO CONSULTORES NACIONAIS NOC E NOA 24.10.20

2 – TDR Recrutamento de um Consultor Nacional para Gestor do Projecto

3 – TDR Recrutamento de um Consultor Nacional para Assistente do Programa